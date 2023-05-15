【專訪】台船董事長鄭文隆：打造精品級「環海翡翠輪」，台灣邁入海上施工新紀元

台船打造精品級環海翡翠輪，寫台灣海上施工新紀元

（中央社）台船幫子公司台船環海承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造，將於今年6月底交付、7月正式投入營運。偌大船體停靠在岸邊，拔地而起的重型吊車最高可吊掛4000公噸，連電纜等細節都不馬虎的高規格，讓台船董事長鄭文隆形容，「這艘船是精品」。

驅車進入台船，沿著廠區主要道路前行，就能看到台船環海委託母公司台船打造的環海翡翠輪，停泊在高雄港邊。

《中央社》採訪團隊抵達當天，工程人員頂著烈日、汗水不停落下，可明顯感受造船團隊對這艘海事工程新船，充滿期待與驕傲。

台船團隊越級打怪，挑戰自製首艘海事工程船

「50年來，十大建設做得最辛苦的就是大造船廠」，台船董事長鄭文隆接受《中央社》專訪時說，台船過去專注打造商船，2008年發生金融海嘯後，國際造船業急速萎縮，加上面臨中韓造船廠的競爭，規模較小的台船面臨很大困境。

為了尋找新的獲利動能，台船將擅長的焊接技術，運用在製作裝設離岸風電所需的水下基樁製造訂單（Pin Pile，簡稱PP）等產品上。現在，台船已可100%掌握PP技術，另將在6月交付的環海翡翠輪，則是台船規劃成為營運動能的一支箭。

鄭文隆說，環海翡翠輪堪稱「海上工廠」，全球能打造類似船舶的造船廠多數集中在歐洲，台船要拚本土化，採自己設計、建造、摸索，整艘船光是電纜線就有近80公里長，且還不能像一般商船掛在艙壁，要一條一條穿過支撐架，整整齊齊就定位，「這條船給台船找來很多苦頭」。

「這艘船是精品」，鄭文隆指出，台灣因為沒造過這類船舶，只能參考歐洲設計，未料歐洲船廠很講究細節，導致拖慢造船時間，但也因慢工出細活，「每個管子都要擦得亮晶晶」，非常的高規格。

為了如期交船，工班連春節也無法正常休假。台船副總經理顏聰輝滿頭大汗地受訪說，打造環海翡翠輪過程常忙到很晚，回家只剩「電鍋剩飯」可以吃。

環海翡翠輪，掀開台灣「海上施工的新紀元」

隨著進入最後收尾階段，環海翡翠輪在5月中旬後，將駛往洲際碼頭進行最後階段測試。鄭文隆說，為測試工程船吊臂是否真的能承受4000噸重量，台船特地到新加坡租了一條試驗船，屆時會將試驗船吊起來、繞一圈，再精準放到指定位置上，「來證明這條船（環海翡翠輪）OK」。

試驗完畢後，環海翡翠輪將啟程前往中能、海龍風場投入營運，打破以往離岸風電工程大多採用外國船舶的現況。

「我們開始進入本土施工，扎根在自己的能量上」，鄭文隆說，台灣過去的工程都集中在本島內，最多只到港口，環海翡翠輪的誕生，不僅是台船完成階段性任務，也象徵著台灣邁入「海上施工的新紀元」。

展望未來，完成海事工程船學習曲線階段性任務的台船，外界關注是否會量產海事工程船，然而造價超過新台幣100億元的環海翡翠輪，對台船來說是一個不小的挑戰。

「我不願意做船東了」，鄭文隆笑著擺擺手說，做船東需要打市場，而台船是造船廠，他打算用環海翡翠輪作為媒介，告訴全世界「台灣有這個能力，再打造一艘4000噸、甚至6000噸的海事工作船」。

Photo Credit: 《中央社》 台船幫子公司台船環海承造的海事工程船「環海翡翠輪」預定今年6月底交付，日前暫停泊在高雄港邊，高規格打造讓台船董事長鄭文隆都形容，「這艘船是精品」。圖中為最高可吊掛4000公噸的重型吊車。《中央社》記者王騰毅攝 112年5月14日

台船迎50週年，海事工程、國艦國造兩大動能拚逆轉勝

（中央社）台船為子公司台船環海承造的「環海翡翠輪」6月將交付，潛艦國造也按進度前進，經過痛苦的學習曲線，己建立本土的量能，在台船50週年之際，政策是否持續支持，攸關兩大動能能否讓台船擺脫虧損。

攤開台船財報，從2016年起，幾乎每年的每股稅後淨利（EPS）皆呈現虧損的狀態，儘管2021年EPS來到0.02元，但2022年又陷入每股虧損3.78元的局面。

台船由於肩負政府任務，扛下許多民間廠商不見得願意承接的業務，談到經營，台船董事長鄭文隆接受《中央社》專訪時，坦言台船「一直很辛苦」。

2016年，總統蔡英文上任後推動的綠能政策，尤其是離岸風電，讓台船看到營運的新轉機，「這是台船的一條路」，鄭文隆說。

Photo Credit: 《中央社》 台船幫子公司台船環海承造的海事工程船「環海翡翠輪」，船上的重型吊車最高可吊掛4000公噸物品。《中央社》記者王騰毅攝 112年5月14日

50週年兩大亮點，環海翡翠輪交付、潛艦國造量產

「（台船）現階段財務比較弱」，鄭文隆說，但隨著環海翡翠輪即將交付，潛艦國造也有很大進展，現在的台船無論是潛艦還是海事工程船，都已經具備量產能力，「今年台船50週年，雖然沒賺錢，但任務都完成了」。

尤其環海翡翠輪，是台灣第一艘國產海事工程船，可吊掛4000噸重，為全球第2大型的浮吊船，是協助離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機運輸與安裝作業的利器。

但環海翡翠輪造價超過新台幣100億元，究竟這樁投資多久可以回收，是投資人心中的疑問，鄭文隆對此充滿信心，「台船環海7到8年就可以把造船的成本賺回來」。

鄭文隆說，以台船環海2年多前跟中能風場簽的合約來看，日租金大概17萬歐元，約新台幣500萬元左右，展望2026年行情，日租金最高行情可望到40萬歐元、約新台幣1300萬元。

「海事工程風險大，但也代表高利潤」，鄭文隆指出，台灣海峽冬天浪大，每年大概200多天可以施工，但與台船合夥創立台船環海的歐洲DEME Offshore Holding NV公司在全球各地都有案場，台灣海峽不適合開工的時候，環海翡翠輪可以到其他案場，幫台船環海賺錢，雙方持股各半，「他們賺的錢我們可以分一半」，挹注到台船環海母公司台船的獲利。