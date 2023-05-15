【專訪】台船董事長鄭文隆：打造精品級「環海翡翠輪」，台灣邁入海上施工新紀元
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未來國艦國造量能將持續擴大，尤其IDS原型艦9月下水測試後若一切順利，2025年交艦後，接下來後續將有數千億規模的後續潛艦製造計劃，對台船將是一大商機。對此鄭文隆說，他當然希望政府能繼續下單，除了以改善財務為出發點，也有留人才的考量，希望能把這段期間一起打造潛艦的團隊留住，「量能不要流失、設備不要閒置」。
台船打造精品級環海翡翠輪，寫台灣海上施工新紀元
（中央社）台船幫子公司台船環海承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造，將於今年6月底交付、7月正式投入營運。偌大船體停靠在岸邊，拔地而起的重型吊車最高可吊掛4000公噸，連電纜等細節都不馬虎的高規格，讓台船董事長鄭文隆形容，「這艘船是精品」。
驅車進入台船，沿著廠區主要道路前行，就能看到台船環海委託母公司台船打造的環海翡翠輪，停泊在高雄港邊。
《中央社》採訪團隊抵達當天，工程人員頂著烈日、汗水不停落下，可明顯感受造船團隊對這艘海事工程新船，充滿期待與驕傲。
台船團隊越級打怪，挑戰自製首艘海事工程船
「50年來，十大建設做得最辛苦的就是大造船廠」，台船董事長鄭文隆接受《中央社》專訪時說，台船過去專注打造商船，2008年發生金融海嘯後，國際造船業急速萎縮，加上面臨中韓造船廠的競爭，規模較小的台船面臨很大困境。
為了尋找新的獲利動能，台船將擅長的焊接技術，運用在製作裝設離岸風電所需的水下基樁製造訂單（Pin Pile，簡稱PP）等產品上。現在，台船已可100%掌握PP技術，另將在6月交付的環海翡翠輪，則是台船規劃成為營運動能的一支箭。
鄭文隆說，環海翡翠輪堪稱「海上工廠」，全球能打造類似船舶的造船廠多數集中在歐洲，台船要拚本土化，採自己設計、建造、摸索，整艘船光是電纜線就有近80公里長，且還不能像一般商船掛在艙壁，要一條一條穿過支撐架，整整齊齊就定位，「這條船給台船找來很多苦頭」。
「這艘船是精品」，鄭文隆指出，台灣因為沒造過這類船舶，只能參考歐洲設計，未料歐洲船廠很講究細節，導致拖慢造船時間，但也因慢工出細活，「每個管子都要擦得亮晶晶」，非常的高規格。
為了如期交船，工班連春節也無法正常休假。台船副總經理顏聰輝滿頭大汗地受訪說，打造環海翡翠輪過程常忙到很晚，回家只剩「電鍋剩飯」可以吃。
環海翡翠輪，掀開台灣「海上施工的新紀元」
隨著進入最後收尾階段，環海翡翠輪在5月中旬後，將駛往洲際碼頭進行最後階段測試。鄭文隆說，為測試工程船吊臂是否真的能承受4000噸重量，台船特地到新加坡租了一條試驗船，屆時會將試驗船吊起來、繞一圈，再精準放到指定位置上，「來證明這條船（環海翡翠輪）OK」。
試驗完畢後，環海翡翠輪將啟程前往中能、海龍風場投入營運，打破以往離岸風電工程大多採用外國船舶的現況。
「我們開始進入本土施工，扎根在自己的能量上」，鄭文隆說，台灣過去的工程都集中在本島內，最多只到港口，環海翡翠輪的誕生，不僅是台船完成階段性任務，也象徵著台灣邁入「海上施工的新紀元」。
展望未來，完成海事工程船學習曲線階段性任務的台船，外界關注是否會量產海事工程船，然而造價超過新台幣100億元的環海翡翠輪，對台船來說是一個不小的挑戰。
「我不願意做船東了」，鄭文隆笑著擺擺手說，做船東需要打市場，而台船是造船廠，他打算用環海翡翠輪作為媒介，告訴全世界「台灣有這個能力，再打造一艘4000噸、甚至6000噸的海事工作船」。
台船迎50週年，海事工程、國艦國造兩大動能拚逆轉勝
（中央社）台船為子公司台船環海承造的「環海翡翠輪」6月將交付，潛艦國造也按進度前進，經過痛苦的學習曲線，己建立本土的量能，在台船50週年之際，政策是否持續支持，攸關兩大動能能否讓台船擺脫虧損。
攤開台船財報，從2016年起，幾乎每年的每股稅後淨利（EPS）皆呈現虧損的狀態，儘管2021年EPS來到0.02元，但2022年又陷入每股虧損3.78元的局面。
台船由於肩負政府任務，扛下許多民間廠商不見得願意承接的業務，談到經營，台船董事長鄭文隆接受《中央社》專訪時，坦言台船「一直很辛苦」。
2016年，總統蔡英文上任後推動的綠能政策，尤其是離岸風電，讓台船看到營運的新轉機，「這是台船的一條路」，鄭文隆說。
50週年兩大亮點，環海翡翠輪交付、潛艦國造量產
「（台船）現階段財務比較弱」，鄭文隆說，但隨著環海翡翠輪即將交付，潛艦國造也有很大進展，現在的台船無論是潛艦還是海事工程船，都已經具備量產能力，「今年台船50週年，雖然沒賺錢，但任務都完成了」。
尤其環海翡翠輪，是台灣第一艘國產海事工程船，可吊掛4000噸重，為全球第2大型的浮吊船，是協助離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機運輸與安裝作業的利器。
但環海翡翠輪造價超過新台幣100億元，究竟這樁投資多久可以回收，是投資人心中的疑問，鄭文隆對此充滿信心，「台船環海7到8年就可以把造船的成本賺回來」。
鄭文隆說，以台船環海2年多前跟中能風場簽的合約來看，日租金大概17萬歐元，約新台幣500萬元左右，展望2026年行情，日租金最高行情可望到40萬歐元、約新台幣1300萬元。
「海事工程風險大，但也代表高利潤」，鄭文隆指出，台灣海峽冬天浪大，每年大概200多天可以施工，但與台船合夥創立台船環海的歐洲DEME Offshore Holding NV公司在全球各地都有案場，台灣海峽不適合開工的時候，環海翡翠輪可以到其他案場，幫台船環海賺錢，雙方持股各半，「他們賺的錢我們可以分一半」，挹注到台船環海母公司台船的獲利。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。