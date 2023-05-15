2023歐洲歌唱大賽落幕：英國利物浦代替烏克蘭主辦， 政治色彩依然濃郁，瑞典歌手洛琳再次奪冠
我們想讓你知道的是
烏克蘭自己的參賽者特沃奇（Tvorchi）演唱的歌曲靈感來自於馬里烏波爾（Mariupol）遭圍困。官方稱，在登台演出前，兩位歌手的家鄉捷爾諾皮爾被俄羅斯導彈擊中。他們最終以243分的總分排名第六。由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯被暫停參加比賽，不過，組織者沒有讓烏克蘭總統澤倫斯基在比賽期間發表演說。
來自瑞典的洛琳（Loreen）憑借其高亢的流行歌曲〈紋身〉（Tattoo）第二次贏得歐洲歌唱大賽的冠軍，擊敗了芬蘭歌手卡里亞（Käärijä）。她上次贏得比賽是在2012年。
英國選手梅・穆勒（Mae Muller）未能取得山姆・萊德（Sam Ryder）去年的成功，排名25，倒數第二。
威爾斯王妃凱瑟琳（凱特王妃）出人意料地客串表演，她與去年的獲獎者卡盧什管弦樂團（Kalush Orchestra）一起彈鋼琴。
洛琳是第一位兩次贏得歐洲歌唱大賽冠軍的女性。「太震撼了，」她在領獎時說。「非常感激。非常感謝。」
「我在最瘋狂的夢裏都沒想到會發生這種事。」
瑞典的勝利意味著它將主辦明年的比賽，那將是1974年瑞典樂團阿巴（Abba）以一曲〈滑鐵盧〉（Waterloo）取得歷史性勝利的50週年紀念日。
愛爾蘭在比賽中連續第五年在半決賽出局，他們的代表團團長稱這一結果是「令人深受打擊」。
梅・穆勒（Mae Muller）只獲得了24分，使英國在排行榜上幾乎墊底。「這不是我們希望的結果，」她在賽後發推文說。
她說：「我知道我經常開玩笑，但在過去幾個月裡，我們真的在全力以赴。」「祝賀所有國家，我永遠不會忘記這段旅程，我愛你們。」
利物浦代表飽受戰爭蹂躪的烏克蘭主辦了今年的比賽，烏克蘭在2022年贏得了冠軍。
去年獲獎的烏克蘭卡盧什管弦樂團擔任今年頒獎典禮的開場嘉賓，演奏了他們的歌曲〈Stefania〉的加長版，是在基輔提前錄製的。
卡盧什演唱了新單曲〈Changes〉，表達對俄羅斯的不屑：「奉獻我的一切／讓我自由。」
這是首個提到戰爭的歌曲，這場比賽比許多歐洲歌唱大賽都帶有更濃郁的政治色彩。
來自克羅埃西亞的Let 3!在歌曲中將俄羅斯總統普亭稱為「鱷魚精神病人」，捷克樂隊Vesna用烏克蘭語演唱了「我們在心裡和你在一起」。
烏克蘭自己的參賽者特沃奇（Tvorchi）演唱的歌曲靈感來自於馬里烏波爾（Mariupol）遭圍困。官方稱，在登台演出前，兩位歌手的家鄉捷爾諾皮爾被俄羅斯導彈擊中。他們最終以243分的總分排名第六。
由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯被暫停參加比賽，不過，組織者沒有讓烏克蘭總統澤倫斯基在比賽期間發表演說。
在其他地方，歐洲歌唱大賽就是一場歌唱大賽。有向80年代的作品《邁阿密風雲》（Miami Vice）致敬的歌曲、有關於埃德加・艾倫・坡（Edgar Allen Poe）鬼故事的歌曲，等等。
比賽的音樂水平仍在不斷提高。
來自西班牙的布蘭卡・帕洛瑪（Blanca Paloma）將傳統的弗拉門戈節奏與跳動的電脈衝結合，演奏出充滿活力、節奏緊迫的EAEA；法國的La Zarra把幾十年的高盧音樂史結合在一起。
來自亞美尼亞、波蘭和以色列（尤其是以色列）的表演者加入了流暢的舞蹈；義大利表演者馬爾科・蒙戈尼（Marco Mengoni）的伴舞是在彈翻床上表演的兩名體操運動員。
比賽還有後現代風格，以兩首關於歌曲創作過程的樂曲結束。
奧地利雙人組合Teya & Salena以一首流行歌曲〈埃德加到底是誰〉（Who The Hell Is Edgar）拉開了比賽的序幕，在這首歌中，她們向美國詩人埃德加・愛倫・坡致敬。
一個半小時後，梅・穆勒以〈我寫了一首歌〉（I writing A Song）結束了比賽。她在這首歌中記錄了前男友的不端行為。
去年獲得英國賽區第二名的山姆・賴德（Sam Ryder）演唱了新單曲〈山脈〉（Mountains）的情感版，由皇后樂隊的羅傑・泰勒（Roger Taylor）伴鼓。賴德的歌曲訴說了如何克服逆境，在舞台上伴奏的是失去四肢的舞者。
洛琳輕鬆贏得了評審團的投票，從愛爾蘭、愛沙尼亞、西班牙、阿爾巴尼亞、賽普勒斯和烏克蘭等國獲得了最高12分。她以340分的成績結束了評審比賽，輕鬆領先義大利選手馬爾科・蒙戈尼（Marco Mengoni）163分。
公眾更喜歡芬蘭說唱歌手卡里亞（Käärijä），給了他526分，暫時領先。洛琳在最後一刻重新奪回桂冠，以243分的得分回到榜首。
英國排名墊底，公眾得分僅為9分，評審團得分為15分。德國的情況更糟，他們的搖滾歌曲〈Blood And Glitter〉僅獲得18分。
BBC對此表示遺憾，它與歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）合作組織了這場比賽。
BBC官方推特寫道：「梅，我們為你感到驕傲，為你在今年的歐洲歌唱大賽中取得的一切成就感到驕傲。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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我們想讓你知道的是
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