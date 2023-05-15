G7峰會與中國中亞峰會幾乎同時猶如「外交擂台」，北京學者：美國由「價值觀聯盟」轉向「技術管制聯盟」

G7峰會倒數，岸田：日本歷史上最重要峰會

（中央社）今年七大工業國集團（G7）峰會5月19日將在日本廣島市開幕，日本首相岸田文雄13日赴當地視察並慰勉相關人員時說，這次將是日本歷史上最重要的一場峰會。

日本放送協會（NHK）報導，岸田親赴峰會舉辦地廣島市視察，並在作為峰會會場的飯店慰勞勉勵負責周邊維安工作的其中100多名警察及海上保安官。

岸田考量到俄羅斯侵略烏克蘭等情況說，「這次是我國第7次、也是時隔7年再度舉辦峰會，考慮到嚴峻的國際情勢，在日本歷史上也將成為最重要的一場峰會」。

岸田還說，讓這次歷史性峰會安全且順利地進行，是身為主辦國日本的重責大任，「其成敗都繫於各位，希望大家可以抱持高度緊張感，完成維安工作直到最後一刻」。

岸田接著還登上屆時各國領袖都將前往的宮島，參拜當地知名的世界遺產嚴島神社。

G7擬提中國經濟脅迫，北京學者：技術管制將更多

（中央社）外媒報導，G7日本廣島峰會擬發表關切中國「經濟脅迫」聲明。陸學者說，拜登政府的聯盟戰略正由「價值觀聯盟」轉向技術管制聯盟，對中國推更多技術管制。

中國北京對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員熊李力，於深圳衛視旗下媒體《直新聞》報導中，作上述表示。

熊李力表示，美國拜登（Joe Biden）政府的聯盟戰略正由「價值觀聯盟」更多地轉向技術管制聯盟，對中國進行技術打壓，共同對中國採取更多技術管制，達到美國想要的目標。

熊李力認為，G7峰會可能將矛頭對準中國有3個原因。首先，美國有意將中國和俄羅斯綁在一起，以所謂的中國經濟脅迫議題，將俄烏衝突、美中競爭等戰略拉在一起。

其次，美國期望複製聯合歐洲遏制俄羅斯的同一手法，在亞太地區打造一個針對中國的聯盟，所以美國給中國扣上經濟脅迫帽子，可以更好地動員盟友加入對中國的競爭和遏制。

最後一個原因為，中國市場吸引力太大，美國必須用這個方式去離間G7其他國家和中國的經貿關係，拉攏盟友更好地配合美國對中國競爭戰略。

熊李力認為，中國作為全世界最具經濟活力的大國，具有不可替代性，只要這種不可替代性得到延續、強化，這些國家在未來一段時間可能仍會和美國保持或強或弱的政治協調，「但是不可能忽視中國經濟給他們帶來的巨大機遇」。

《路透社》日前報導，G7國家領導人將在5月19日至21日在廣島召開峰會，期間發表聲明，內容涉及7個先進經濟體如何合作應對來自任何國家的經濟脅迫，這份聲明將涵蓋「專門針對中國的部分」和一系列擔憂。

G7峰會的官方宣傳影片：

G7與中國中亞峰會幾同時登場，被視為外交擂台

（中央社）G7廣島峰會19至21日將登場，中國問題成為峰會焦點。而由中國及中亞5國出席的「中國─中亞峰會」則將於18至19日在西安登場，由於近乎同時舉行，兩者被視為「外交擂台」。

G7廣島峰會前，G7在地主國日本先後舉行外長會議及財長會議，中國問題一如預期成為會議焦點，且會後發表的相關內容頗不為中國所喜。而基於這2項會議的指標性，外界普遍預期，中國問題勢必會成為G7峰會的重要議題，並認為這項峰會恐將對中國作出更強硬的表態。

《路透社》稍早報導，據熟悉內情的美國官員透露，G7廣島峰會可能發表一份關切中國對他國使用「經濟脅迫」的聲明，並成為會議公報的組成部分。同時，這份聲明預料還將搭配更廣泛的書面提案，內含7國如何合作因應來自任何國家的「經濟脅迫」。

中國的反應已顯而易見。針對G7外長會議聯合聲明對中國的指控，中國外交部公開聲稱，這項聲明「充斥著傲慢、偏見和反華遏華的險惡用心」，並向地主國日本提出交涉。

中國學者熊李力則直指，G7峰會極可能將矛頭指向中國，原因有三。一是美國有意將中國和俄羅斯捆綁在一起，以中國「經濟脅迫」議題將俄烏戰爭相提並論以遂行目的；二是美國期望複製聯歐制俄的同一手法，在亞太地區打造針對中國的聯盟；三是中國市場吸引力太大，美國必須離間G7其他國家和中國的經貿關係，以拉攏配合美國對中戰略。

相形之下，由中國主導的「中國─中亞峰會」，與會者包括中國國家主席習近平與哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克5國總統。且除土庫曼總統外，其餘4國總統都將同時對中國進行國是訪問，使本週成為中國今年度已知最熱鬧、最重要的「主場外交週」。

從前蘇聯獨立的中亞5國，一向被俄羅斯視為「後院」及勢力範圍。因此，中國選在俄羅斯在烏克蘭戰場節節失利之時主辦「中國─中亞峰會」，被普遍認為是在「挖俄羅斯牆腳」，但俄羅斯也因此無力阻止，只能眼睜睜看著中國挖牆腳。

中國學者朱永彪表示，美國從阿富汗撤軍後，干涉中亞地區的外部勢力減少，中國與中亞合作空間比以前更大。另一方面，隨著中亞國家在美國地緣戰略軌道中的地位下降，中亞國家與中國合作的意願也有所增強。

由於G7廣島峰會與「中國─中亞峰會」幾乎同時舉行，加上中國恐將成為G7廣島峰會的眾矢之的，使得這兩場峰會被外界賦予「打擂台」的印象。

雖然「中國─中亞峰會」的影響力與份量無法與G7峰會相比，但中國是否會藉此機會釋放利多拉攏中亞五國，以壯大自身在地緣上的影響力，並藉這場峰會對美國等西方國家的圍堵作出最新回應，成為外界關注的重點。