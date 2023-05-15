G7峰會與中國中亞峰會幾乎同時猶如「外交擂台」，北京學者：美國由「價值觀聯盟」轉向「技術管制聯盟」
我們想讓你知道的是
由於G7廣島峰會與「中國─中亞峰會」幾乎同時舉行，加上中國恐將成為G7廣島峰會的眾矢之的，使得這兩場峰會被外界賦予「打擂台」的印象。雖然「中國─中亞峰會」的影響力與份量無法與G7峰會相比，但中國是否會藉此機會釋放利多拉攏中亞五國，以壯大自身在地緣上的影響力，並藉這場峰會對美國等西方國家的圍堵作出最新回應，成為外界關注的重點。
G7峰會倒數，岸田：日本歷史上最重要峰會
（中央社）今年七大工業國集團（G7）峰會5月19日將在日本廣島市開幕，日本首相岸田文雄13日赴當地視察並慰勉相關人員時說，這次將是日本歷史上最重要的一場峰會。
日本放送協會（NHK）報導，岸田親赴峰會舉辦地廣島市視察，並在作為峰會會場的飯店慰勞勉勵負責周邊維安工作的其中100多名警察及海上保安官。
岸田考量到俄羅斯侵略烏克蘭等情況說，「這次是我國第7次、也是時隔7年再度舉辦峰會，考慮到嚴峻的國際情勢，在日本歷史上也將成為最重要的一場峰會」。
岸田還說，讓這次歷史性峰會安全且順利地進行，是身為主辦國日本的重責大任，「其成敗都繫於各位，希望大家可以抱持高度緊張感，完成維安工作直到最後一刻」。
岸田接著還登上屆時各國領袖都將前往的宮島，參拜當地知名的世界遺產嚴島神社。
G7擬提中國經濟脅迫，北京學者：技術管制將更多
（中央社）外媒報導，G7日本廣島峰會擬發表關切中國「經濟脅迫」聲明。陸學者說，拜登政府的聯盟戰略正由「價值觀聯盟」轉向技術管制聯盟，對中國推更多技術管制。
中國北京對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員熊李力，於深圳衛視旗下媒體《直新聞》報導中，作上述表示。
熊李力表示，美國拜登（Joe Biden）政府的聯盟戰略正由「價值觀聯盟」更多地轉向技術管制聯盟，對中國進行技術打壓，共同對中國採取更多技術管制，達到美國想要的目標。
熊李力認為，G7峰會可能將矛頭對準中國有3個原因。首先，美國有意將中國和俄羅斯綁在一起，以所謂的中國經濟脅迫議題，將俄烏衝突、美中競爭等戰略拉在一起。
其次，美國期望複製聯合歐洲遏制俄羅斯的同一手法，在亞太地區打造一個針對中國的聯盟，所以美國給中國扣上經濟脅迫帽子，可以更好地動員盟友加入對中國的競爭和遏制。
最後一個原因為，中國市場吸引力太大，美國必須用這個方式去離間G7其他國家和中國的經貿關係，拉攏盟友更好地配合美國對中國競爭戰略。
熊李力認為，中國作為全世界最具經濟活力的大國，具有不可替代性，只要這種不可替代性得到延續、強化，這些國家在未來一段時間可能仍會和美國保持或強或弱的政治協調，「但是不可能忽視中國經濟給他們帶來的巨大機遇」。
《路透社》日前報導，G7國家領導人將在5月19日至21日在廣島召開峰會，期間發表聲明，內容涉及7個先進經濟體如何合作應對來自任何國家的經濟脅迫，這份聲明將涵蓋「專門針對中國的部分」和一系列擔憂。
G7峰會的官方宣傳影片：
G7與中國中亞峰會幾同時登場，被視為外交擂台
（中央社）G7廣島峰會19至21日將登場，中國問題成為峰會焦點。而由中國及中亞5國出席的「中國─中亞峰會」則將於18至19日在西安登場，由於近乎同時舉行，兩者被視為「外交擂台」。
G7廣島峰會前，G7在地主國日本先後舉行外長會議及財長會議，中國問題一如預期成為會議焦點，且會後發表的相關內容頗不為中國所喜。而基於這2項會議的指標性，外界普遍預期，中國問題勢必會成為G7峰會的重要議題，並認為這項峰會恐將對中國作出更強硬的表態。
《路透社》稍早報導，據熟悉內情的美國官員透露，G7廣島峰會可能發表一份關切中國對他國使用「經濟脅迫」的聲明，並成為會議公報的組成部分。同時，這份聲明預料還將搭配更廣泛的書面提案，內含7國如何合作因應來自任何國家的「經濟脅迫」。
中國的反應已顯而易見。針對G7外長會議聯合聲明對中國的指控，中國外交部公開聲稱，這項聲明「充斥著傲慢、偏見和反華遏華的險惡用心」，並向地主國日本提出交涉。
中國學者熊李力則直指，G7峰會極可能將矛頭指向中國，原因有三。一是美國有意將中國和俄羅斯捆綁在一起，以中國「經濟脅迫」議題將俄烏戰爭相提並論以遂行目的；二是美國期望複製聯歐制俄的同一手法，在亞太地區打造針對中國的聯盟；三是中國市場吸引力太大，美國必須離間G7其他國家和中國的經貿關係，以拉攏配合美國對中戰略。
相形之下，由中國主導的「中國─中亞峰會」，與會者包括中國國家主席習近平與哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克5國總統。且除土庫曼總統外，其餘4國總統都將同時對中國進行國是訪問，使本週成為中國今年度已知最熱鬧、最重要的「主場外交週」。
從前蘇聯獨立的中亞5國，一向被俄羅斯視為「後院」及勢力範圍。因此，中國選在俄羅斯在烏克蘭戰場節節失利之時主辦「中國─中亞峰會」，被普遍認為是在「挖俄羅斯牆腳」，但俄羅斯也因此無力阻止，只能眼睜睜看著中國挖牆腳。
中國學者朱永彪表示，美國從阿富汗撤軍後，干涉中亞地區的外部勢力減少，中國與中亞合作空間比以前更大。另一方面，隨著中亞國家在美國地緣戰略軌道中的地位下降，中亞國家與中國合作的意願也有所增強。
由於G7廣島峰會與「中國─中亞峰會」幾乎同時舉行，加上中國恐將成為G7廣島峰會的眾矢之的，使得這兩場峰會被外界賦予「打擂台」的印象。
雖然「中國─中亞峰會」的影響力與份量無法與G7峰會相比，但中國是否會藉此機會釋放利多拉攏中亞五國，以壯大自身在地緣上的影響力，並藉這場峰會對美國等西方國家的圍堵作出最新回應，成為外界關注的重點。
Tags：
落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會