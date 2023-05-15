2023土耳其大選：無人過半28日進行第二輪決選，在野黨指控艾爾多安拒絕部分開票結果

土耳其總統大選恐須第二輪，艾爾多安得票滑落5成以下

（中央社）土耳其今天（當地時間14日）舉行至關重要的總統大選，晚間繼續進行開票作業。國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，領先的總統艾爾多安得票率滑落到50％以下。若結果獲官方確認，28日恐須舉行第二輪決選。

《法新社》引述《安納杜魯新聞社》報導，89.2％選票已經完成計票，艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）得票率為49.94％，領先主要對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的44.3％。

《路透社》報導，儘管艾爾多安和基里達歐魯陣營都聲稱領先對方，但是兩個陣營中的消息人士都承認，可能無法跨越50％的門檻而在首輪中奪勝。

開票的初步結果原本顯示艾爾多安穩步領先，但是隨著更多選票開出，後來他的優勢逐漸縮小，恐須進入第二輪決選。

官方仍未宣告選舉結果，兩個陣營都不接受對方的計票。共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦什（Mansur Yavas）表示，在野陣營自行計票顯示，基里達歐魯以47.42％得票率領先艾爾多安的46.48％。

選前民調顯示，艾爾多安略微落後代表6個在野黨陣營民族聯盟（Nation Alliance）的世俗化、中間偏左共和人民黨黨魁基里達歐魯，12日更有兩項民調顯示，基里達歐魯的支持度超過5成。

不願意具名的在野陣營一名資深幹部表示：「首輪似乎會沒有贏家，但我們的資料顯示基里達歐魯會領先。」

土耳其大選無人過半，在野指控對手拒絕部分開票結果

土耳其總統大選14日投票，開票作業持續進行，競選連任的總統艾爾多安暫時領先，截至今天凌晨未獲得過半選票。在野候選人基里達歐魯指控對手拒絕接受部分開票結果，「你這是在阻撓土耳其的意志」。

基里達歐魯在共和人民黨安卡拉總部向艾爾多安陣營喊話：「你無法藉由反對來阻止將發生的事情，我們不會允許既成事實。」他呼籲選務人員及志工勿離開票箱，「我們會一直在這裡，直到每一張選票都被計算在內。」

土耳其14日舉行總統及國會大選，初步開票結果一反選前多家民調預測。土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，開票2小時後，艾爾多安持續穩定領先4至5個百分點。

直到14日晚間11時（台灣時間15日凌晨4時），艾爾多安仍未拉開差距。報導說，在完成89.2％選票計票後，兩人皆未過半：艾爾多安得票率為49.94％，基里達歐魯為44.3％。另一位總統候選人歐根（Sinan Oğan）則為5.3％上下。

外界高度關注2月地震是否震碎艾爾多安在災區省份的支持，《半島電視台》（Al-Jazeera）指出，在野陣營在迪亞巴克爾省（Diyarbakir）及阿達那省（Adana）領先，其他9省的票數則由正義與發展黨居冠。

雖然開票仍持續進行，正義與發展黨安卡拉黨部外氣氛沸騰，支持者已開始燃燒信號彈歡慶，共和人民黨支持者則高喊「總統基里達歐魯」，兩邊氣勢不相上下。兩黨成員都在各黨部等待選舉最高委員會確認，並持續呼籲支持者勿將視線移開票箱，以免舞弊狀況發生。

如果艾爾多安與基里達歐魯都無法跨越50％的門檻，就必須於5月28日第二輪決選，這不只會決定由誰領導這個人口8500萬的北大西洋公約組織（NATO）成員國，也將決定國家治理方式、經濟走向和外交政策。

艾爾多安承諾在東南部地震災區建造共65萬間新公寓，一年內可蓋好約31萬間。他也喊今（2023）年內將通貨膨脹率降至20％，2024年再降至10％以下。

民生部分，艾爾多安矢言推動更多法規，以保護公民免受租金及房價飆漲的影響。他也將積極打擊「威脅家庭結構」的同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）等具有「異常傾向」的群體。

難民議題及外交政策方面，艾爾多安矢言讓更多的敘利亞難民「自願」返國，並將推對外關係正常化，建立以土耳其為中心的「軸心」。

基里達歐魯則喊免費為地震災民建屋，並稱在土耳其公民的住房危機解決前，禁向外國人出售房產。他也承諾落實更傳統常規的經濟政策降低通膨，及恢復議會制度。

基里達歐魯說，他將與敘利亞政府協調，努力將敘利亞難民送回國，他也將修復與西方的關係，並讓土耳其民眾免簽赴歐洲聯盟（EU）的申根區。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航