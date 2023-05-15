2023/05/15,
運動

柯秉逸「世界花式撞球大師賽」奪冠，台灣選手首度封王締造紀錄

柯秉逸「世界花式撞球大師賽」奪冠，台灣選手首度封王締造紀錄
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世界花式撞球大師賽自1993年舉辦以來，台將過去最佳成績為2003年夏揮凱的亞軍，柯秉逸昨天完成台灣選手在這項賽事封王創舉。

（中央社）台灣撞球好手柯秉逸昨（14）日凌晨在世界花式撞球大師賽決賽以13比5擊敗阿爾巴尼亞選手卡西，拿下冠軍，成為第一位在這項賽事奪冠的台灣好手。

2023年世界花式撞球大師賽在英國舉行，參賽選手僅有16人，採單敗淘汰制，柯秉逸為今年唯一受邀的台灣選手。

柯秉逸首輪以9比1擊敗英國名將蕭奧（Jayson Shaw），8強賽遭遇到曾在2014、2015年2連霸的美國選手范保寧（Shane Van Boening），柯秉逸再以11比7過關。

柯秉逸4強賽以11比9力退菲律賓選手亞瑞納（James Aranas），成為歷年來第2位闖進決賽的台灣選手。

柯秉逸憑藉這股連勝氣勢，決賽以13比5扳倒阿爾巴尼亞選手卡西（Eklent Kaci）後，開心地跳上球檯，這座冠軍也為他提前慶祝月底即將到來的34歲生日。

世界花式撞球大師賽自1993年舉辦以來，台將過去最佳成績為2003年夏揮凱的亞軍，柯秉逸昨天完成台灣選手在這項賽事封王創舉，賽後接受大會訪問時表示，「感覺很棒，世界花式撞球大師賽是我一直想要贏的比賽」。

柯秉逸指出，儘管很困難，但很開心能拿下比賽，「我知道唯一能打敗我的只有我自己」。

柯秉逸2015年曾一連拿下10號球及9號球世界錦標賽、世界盃花式撞球雙打賽的冠軍後，完成撞壇史無前例「金滿貫」成就，這次再度締造另類紀錄。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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