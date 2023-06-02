運用社會網絡分析台灣半導體產業發展：十年間「台積大同盟」要居核心

文：黃世竹（政治大學社會學研究所）

本文改寫自作者碩士論文《台灣半導體產業董監網絡的結構凝聚（2010-2020）》（2022），該文同年獲得台灣社會學會碩士論文獎。

近年來，半導體產業在台灣的影響力愈來愈高，其不只是當前台灣經濟發展的重要一環，更牽動了國際地緣政治的角力關係，而成為台灣的「護國神山」。不禁讓人好奇，為什麼台灣的半導體產業能發展的如此成功？

經濟社會學的理論強調，企業透過各形式的合作往來，形成了複雜的網絡關係，對於企業運作起著關鍵影響。如張忠謀過去就曾表示，台積大同盟是幫助台積電能戰勝三星的致勝關鍵，即可顯見網絡之重要性。本文試著運用社會網絡的分析視角，呈現出台灣半導體產業的網絡圖像，並討論該網絡對於企業發展的影響，希望能一窺隱藏在產業發展背後的網絡線索。

鑲嵌於網絡中的企業

自從Granovetter提出鑲嵌理論以來，企業網絡的議題受到廣泛研究，從企業的績效、銀行往來、存活率、政治行動、公司治理、制度擴散等各面向，都可以發現網絡在其中顯著的影響力。從鑲嵌論的觀點來看，企業的運行總是鑲嵌於網絡之中，即使兩間企業沒有直接的往來關係，也可以透過共同來往的第三家企業，形成間接的連結，使企業聯繫到更大的網絡社群之中，而受之影響。在這些直接或間接的連結之下，整個產業形成一個複雜交織的網絡生態系，當企業所鑲嵌的網絡結構不同，會使其面臨不同的機會和限制，企業所鑲嵌的網絡社群越緊密，企業之間可以更快速地傳遞資訊，同時，也會有更強的信任而產生集體凝聚意識。

圖1：此圖為Heemskerk &Takes（2016）研究中所繪製的全球前百萬大企業的董監事網絡圖。可見全球企業之間已經鑲嵌在複雜交織的網絡之中。

隨著網絡研究的不斷發展，網絡理論模型也逐漸完善。Moody和White提出的結構凝聚（structural cohesion），在結合Simmel、Granovetter等人的理論基礎上，發展出一套測量群體網絡緊密程度的可靠測量方式。此外，該理論指出，在一個連結較不緊密大群體中，還存在數個關係更緊密的小團體（如後文圖3所示），有助於深入了解不同個體在網絡結構上的差異，實現更細緻的分析。因此，用結構凝聚理論進行網絡分析，能更好地理解網絡特性。

企業組織間的網絡關係十分多樣，例如供應鏈交易、技術合作、策略聯盟等，本文分析受到廣泛關注的「董監事跨坐」（interlocking directorates）網絡。該網絡是指某一董監事同時擔任多家公司的董事會成員，透過這樣的董監事，不同公司之間建立起網絡連結。如圖2中，公司甲、乙、丙，透過董監事a、b，即形成了連結，而公司丁和其他公司沒有重疊董監事，因此在網絡中與任何公司均未建立連結。

圖2：董監事網絡建構｜Photo Credit: 本文作者提供

半導體產業的網絡圖像及其變遷

台灣半導體產業的網絡結構特質是什麼？網絡分析的一大優勢在於具備強大的視覺化能力，可以幫助我們快速了解產業網絡的特色。筆者以2010年和2020年的半導體產業董監事網絡為例，運用結構凝聚法進行分群分析（見圖3）。繪製軟體會將屬於同一網絡群體的企業節點，用同一色塊圈住表示，而每一節點的顏色表示節點所屬子群體之緊密程度，節點顏色越深，表示其和其他節點之關係越緊密。

觀察2010年的半導體產業網絡，可以看到，多數企業都連結至一個特大的網絡群體，這說明台灣的半導體產業此時已經具有一定成熟性，企業彼此間具有廣泛的路徑加以連結，形成一個頗具規模的社群，讓企業之間能快速的交流，即使是邊陲、較不重要的中小型業者，也可透過網絡關係而在場域中獲得一席之地。

透過網絡圖，我們還能進一步比較半導體產業的晶圓雙雄台積電和聯電，在網絡策略上的差異。可以發現，2010年時，聯電集團處於網絡最核心位置，並和其子公司及一些其他規模相對較小的企業，形成相當緊密的社群（見紅色、橘色節點）。相較而言，台積電此時則在最大網絡群體中較邊緣的位置，並和世界、創意、精材等子公司，獨自形成一個小團體。

自成立以來，聯電一直以善用網絡經營聞名。甚至在新聞媒體上，「聯家軍」的報導用語經常出現，這一特點也可以從網絡圖上清晰觀察得到。相對的，台積電則更注重技術深化，面向國際市場，因此在當地網絡中的主導地位相對較低。

然而，隨著技術和產業競爭進入新階段，台積電也逐漸改變經營策略，2012年，台積電提出了「台積大同盟」的相關構想，宣示其轉向在地化的網絡經營。

觀察2020年的半導體產業網絡，可以發現，聯電和其社群雖然仍連結不少公司，但連結程度已不如過往緊密。相比之下，台積電則已經位居於網絡核心位置，並和眾多企業建立緊密關係，台積電社群此時甚至比聯電社群更具規模。顯而易見的是，台積電已經成功轉型其經營策略，十年間深耕在地的企業網絡，成為網絡中的核心企業之一。透過簡單的網絡圖快照，我們可以明顯看到晶圓雙雄的策略變化和消長。

Photo Credit: 本文作者提供

圖3：半導體產業網絡結構凝聚圖像（上圖為2010年，下圖為2020年）。同一色塊圈的節點表示屬於同一網絡群體。節點顏色表示其所屬子群體之緊密程度，白色為0，青色為1，青綠色為2，綠色為3，橘色為4，紅色為5或以上，數字越大即表示節點所屬群體越緊密。｜Photo Credit: 本文作者提供

最適的網路策略？網絡的效應探討

從前文可知，半導體產業的企業網絡結構在不同企業及時期都有不同，衍伸出來的提問是：不同的網絡結構如何影響企業？

網絡效應一直是學者廣泛關注的問題。在Uzzi的一系列研究中發現：網絡鑲嵌對於企業來說可能是一把雙刃劍。網絡可以為企業帶資訊、並促進企業之間的信任合作，然而，如果網絡關係過於緊密，也有可能導致企業之間受制於關係壓力，不但無法理性追求最大利益，還可能形成一個封閉的小圈子，使成員間想法產生趨同性，而陷入集體盲思。也因此，如何在獲得網絡帶來的正向效益的同時，減少網絡的負面影響，是網絡策略中必須思考的重要課題。