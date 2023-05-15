郭台銘低姿態向韓國瑜道歉，沈智慧：過半中常委挺郭，徵召侯會「有意見」

藍總統參選人徵召前夕，郭台銘放低身段向韓國瑜致歉

（中央社）國民黨擬17日公布總統參選人，爭取提名的鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，14日更放低身段，親赴雲林拜會韓國瑜為4年前初選致歉；隨後中午於台北與挺郭中常委便當會，聽取意見，並沙盤推演當天中常會的狀況。

郭台銘近日除透過大型造勢活動爭取藍營支持者支持，檯面下拉攏國民黨政治要角動作不斷；除聯電榮譽副董事長宣明智8日宴請藍營立委，並安排16日宴請國民黨中常委，郭台銘14日更提前出手，親自力邀中常委便當會。

受邀出席便當會的國民黨立委陳玉珍指出，當初中常會只授權黨中央以徵召方式提出人選，人選需經中常會通過，目前至少過半數、甚至三分之二強的中常委支持徵召郭台銘，也有很多黨籍立委挺郭台銘，挺郭派在黨內絕對不是少數。

知情人士則透露，14日中午的挺郭中常委便當會上，針對17日中常會進行沙盤推演，由於黨中央所提人選須經中常會通過，若屆時徵召的不是郭台銘，挺郭的中常委不排除在會中「發難」，提出不同意見；且挺郭派正積極拉攏尚未對人選表態的中常委，爭取支持。

就在晚間準備出席在兩廳院藝文廣場舉行的「佛誕浴佛孝親感恩祈福會」前，郭台銘透過臉書披露，他親赴雲林拜會前高雄市長韓國瑜，為4年前國民黨總統初選分裂表達由衷歉意，並強調，4年前錯過一次團結的機會，4年後的今天，不會也不能錯過第2次。

郭台銘說，他和韓國瑜都對中華民國的前途、兩岸情勢的穩定、台灣經濟的發展，表達深沉的憂慮。「莫忘世上苦人多」，他將窮盡一切力量，促成「凝聚最大力量 下架貪腐集團」的期許，完成人民共同賦予的重大使命。

對此，韓國瑜晚間透過臉書說，郭台銘夫妻今天到雲林，語重心長聊了很多，「4年前的教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺」；無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持、維繫團隊，沒有隊友彼此相互支持、分崩離析的球隊，只會讓球迷再次失望。

面對郭台銘在國民黨徵召前夕、頻頻拜會黨內要角，黨內呼聲極高的新北市長侯友宜、黨主席朱立倫與郭台銘晚間出席「佛誕浴佛」祈福會時，均未接受媒體採訪，且因彼此位置不同，亦無互動。

不願具名的挺侯派中常委指出，不管郭台銘、侯友宜都是一時之選，黨內各有支持者，尊重挺郭派要採取的行動，但呼籲不管結果如何，國民黨還是必須團結，才有辦法贏得大選。

這名中常委指出，就他所知，目前有些仍未明確表態的中常委，怕被貼上挺郭或挺侯的標籤，紛紛臨時取消17日的既定行程，改將出席中常會。

至於挺侯派是否出招制衡，這名中常委表示，為避免升高情勢，恐對徵召後的團結不利，目前還是以黨內和諧為最主要考量，並不打算特別發動行動反制，但也會隨時關注狀況演變。

沈智慧：過半中常委支持郭台銘，徵召侯會「有意見」

國民黨預計17日公布總統參選人，爭取國民黨徵召提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，14日邀中常委沈智慧等人進行便當會。沈智慧表示，過半中常委支持郭台銘，如果徵召新北市長侯友宜，很多中常委會有意見表達。

國民黨總統參選人即將出爐，預計在17日的中常會宣布總統參選人，可能人選包括黨內呼聲極高的新北市長侯友宜，及近日不斷透過大型造勢，極力爭取國民黨徵召的郭台銘。

沈智慧等人在會後接受媒體聯訪時表示，14日就是吃便當，聊聊看誰最強，很多中常委的共識就是，郭台銘是最強的總統參選人。

沈智慧指出，中常會今年3月授權黨中央在徵詢各方意見並整體評估後，用徵召方式提出最強總統參選人，但依黨內程序，人選必須經中常會通過後，送交全代會通過，才完成整個提名程序。

沈智慧說，多數中常委比較傾向支持郭台銘，如果徵召侯友宜，很多中常委「會有意見表達」，且「多數中常委比較傾向支持郭台銘」。據透露，29個中常委之中，現有16人支持郭台銘。

受邀出席便當會的國民黨立委陳玉珍指出，當初中常會只授權黨中央以徵召方式提出人選，人選需經中常會通過，目前至少過半數、甚至2/3強的中常委支持徵召郭台銘，也有很多黨籍立委挺郭台銘，挺郭派在黨內絕對不是少數。

由於徵召人選須經中常會通過，目前國民黨內傳出質疑郭台銘宴請中常委恐有綁樁、賄選的嫌疑。陳玉珍表示，朋友吃飯聚會很正常，沒有違反選罷法，說賄選是格局太小；但會中有討論，未來相關餐會為避免引發爭議，將改由以中常委的名義邀約。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航