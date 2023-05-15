2023/05/15,
印太

親軍方執政聯盟選舉受挫，泰國選民決心支持前進黨與為泰黨翻轉舊政治

親軍方執政聯盟選舉受挫，泰國選民決心支持前進黨與為泰黨翻轉舊政治
受到年輕選民歡迎的前進黨是總理候選人皮塔。Photo Credit: 中央社

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根據泰國選舉委員會的數據顯示，前進黨與為泰黨等兩大在野黨遙遙領先，執政近10年的親軍方執政聯派遭遇重大挫敗。但由於軍方仍掌控參議院，最終前進黨與為泰黨是否會組成聯合政府，並由前進黨黨魁皮塔擔任總理，仍是未知數。

（中央社）泰國大選昨天投票，新興且具改革理想的前進黨拿下最多席次，有望組閣。這是泰國政治近20年最大驚奇，代表選民受夠了陳腐的政治，願意給新世代一個改變泰國的機會。

泰國國會眾議院選舉14日舉行，今年參選的主要政黨包括執政聯盟的公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）、泰自豪黨（Bhumjaithai）以及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana），在野黨陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。

今年選民共有5228萬餘人，是泰國在2014年軍事政變後第二次的國會大選，總理帕拉育在2014年5月政變上台，2019年透過選舉制度成為民選總理，但內閣多數重要職位仍由退役軍人或親軍方勢力掌控。

帕拉育在位超過8年，民眾早已對軍人內閣不耐煩，帕拉育說話風格相當具有爭議，形象在媒體前並不討好，加上經過3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，泰國民眾認為帕拉育內閣促進經濟發展不力，民怨更加高漲。

最大在野黨為泰黨在此次選舉中最被看好，選前多個民調顯示為泰黨支持率始終保持領先，前進黨緊追在後，帕拉育下台已是意料中事，各界原先預期為泰黨將拿下最多席次並組閣，沒想到泰國昨晚經歷近20年來最大驚奇，根據選舉委員會今天凌晨開票到99%的非正式結果，前進黨區域和政黨名單席次共拿下至少148席，有望組閣。

泰國近20年來深陷在政變和紅黃衫軍街頭抗爭的泥沼裡，這次選舉多數民眾都希望國家有所轉變，更希望泰國擺脫軍人執政和政變的陰影，建立真正的民主。前進黨對泰國民眾來說，是一個新穎的嘗試，年輕世代清新、敢言、敢做的形象，對於多年來深陷沉痾中的泰國政治，帶來一股新氣象。

前進黨的前身是泰國年輕企業家他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）2018年成立的未來前進黨（Future Forward），2019年選舉中，未來前進黨以新星之姿，獲得80席，成為國會第三大黨。

但他納通直言不諱遭到當局追殺，2020年憲法法庭認為他納通貸款給未來前進黨違法，裁定解散未來前進黨，他納通在內等16位黨內幹部未來10年不得成立新政黨、不能參與其他政黨、不能投票。

未來前進黨遭到解散，引發泰國年輕世代怒火，進而推動2020年的學生街頭運動狂潮，為前進黨此次勝利埋下伏筆。

未來前進黨的議員在黨被解散後轉入前進黨，由黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）掌舵，前進黨延續未來前進黨的風格，敢於提出挑戰執政當局的政策，例如修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，反對酒類飲料生產壟斷、修憲防止再有政變以及支持同性戀、雙性戀、跨性別人士（LGBT）婚姻平權等政策，都受年輕世代歡迎。

儘管為泰黨是老牌政黨，還多次執政，這次和前進黨同樣站在反軍人陣營這方，但為泰黨有包袱，例如多次被問到政壇傳出為泰黨選後可能和公民力量黨合作，為泰黨高層的回答含糊其詞，令選民不滿，年輕世代也不喜歡為泰黨改革理念不夠強烈，認為為泰黨是舊政治的一部分。

其實支持前進黨的絕不只年輕選民，中央社記者在選舉過程中和選民談到投票意向時，不少人直接表示希望看到泰國改變，也願意給新世代一個嘗試的機會。

44歲的選民塔納利（Tanarit Sakulyanontvittaya）表示，他想要看到改變，想要泰國和過去不一樣，也希望泰國有新氣象，因為舊的人已經做很久，他想讓新世代的候選人試試看，讓他們改變現狀。

28歲的選民Napat就說，和為泰黨相比，他更喜歡說一是一、說二是二的政黨，前進黨的政策理念非常清楚，敢大聲說出其他政黨不敢提的政策，而且敢於提出泰國政治結構的問題，這是他支持前進黨的原因，「我不怕改變，我不怕選擇新的人，我想改變社會和泰國政治」。

特別在曼谷都會區前進黨可說是大獲全勝，連親保守勢力的普吉島前進黨都拿下好幾席，代表前進黨的改革理念受到中產階級和知識分子支持，接下來前進黨是否會和為泰黨或其他政黨合作組閣，各界都在關注。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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