親軍方執政聯盟選舉受挫，泰國選民決心支持前進黨與為泰黨翻轉舊政治
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根據泰國選舉委員會的數據顯示，前進黨與為泰黨等兩大在野黨遙遙領先，執政近10年的親軍方執政聯派遭遇重大挫敗。但由於軍方仍掌控參議院，最終前進黨與為泰黨是否會組成聯合政府，並由前進黨黨魁皮塔擔任總理，仍是未知數。
（中央社）泰國大選昨天投票，新興且具改革理想的前進黨拿下最多席次，有望組閣。這是泰國政治近20年最大驚奇，代表選民受夠了陳腐的政治，願意給新世代一個改變泰國的機會。
泰國國會眾議院選舉14日舉行，今年參選的主要政黨包括執政聯盟的公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）、泰自豪黨（Bhumjaithai）以及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana），在野黨陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。
今年選民共有5228萬餘人，是泰國在2014年軍事政變後第二次的國會大選，總理帕拉育在2014年5月政變上台，2019年透過選舉制度成為民選總理，但內閣多數重要職位仍由退役軍人或親軍方勢力掌控。
帕拉育在位超過8年，民眾早已對軍人內閣不耐煩，帕拉育說話風格相當具有爭議，形象在媒體前並不討好，加上經過3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，泰國民眾認為帕拉育內閣促進經濟發展不力，民怨更加高漲。
最大在野黨為泰黨在此次選舉中最被看好，選前多個民調顯示為泰黨支持率始終保持領先，前進黨緊追在後，帕拉育下台已是意料中事，各界原先預期為泰黨將拿下最多席次並組閣，沒想到泰國昨晚經歷近20年來最大驚奇，根據選舉委員會今天凌晨開票到99%的非正式結果，前進黨區域和政黨名單席次共拿下至少148席，有望組閣。
泰國近20年來深陷在政變和紅黃衫軍街頭抗爭的泥沼裡，這次選舉多數民眾都希望國家有所轉變，更希望泰國擺脫軍人執政和政變的陰影，建立真正的民主。前進黨對泰國民眾來說，是一個新穎的嘗試，年輕世代清新、敢言、敢做的形象，對於多年來深陷沉痾中的泰國政治，帶來一股新氣象。
前進黨的前身是泰國年輕企業家他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）2018年成立的未來前進黨（Future Forward），2019年選舉中，未來前進黨以新星之姿，獲得80席，成為國會第三大黨。
但他納通直言不諱遭到當局追殺，2020年憲法法庭認為他納通貸款給未來前進黨違法，裁定解散未來前進黨，他納通在內等16位黨內幹部未來10年不得成立新政黨、不能參與其他政黨、不能投票。
未來前進黨遭到解散，引發泰國年輕世代怒火，進而推動2020年的學生街頭運動狂潮，為前進黨此次勝利埋下伏筆。
未來前進黨的議員在黨被解散後轉入前進黨，由黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）掌舵，前進黨延續未來前進黨的風格，敢於提出挑戰執政當局的政策，例如修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，反對酒類飲料生產壟斷、修憲防止再有政變以及支持同性戀、雙性戀、跨性別人士（LGBT）婚姻平權等政策，都受年輕世代歡迎。
儘管為泰黨是老牌政黨，還多次執政，這次和前進黨同樣站在反軍人陣營這方，但為泰黨有包袱，例如多次被問到政壇傳出為泰黨選後可能和公民力量黨合作，為泰黨高層的回答含糊其詞，令選民不滿，年輕世代也不喜歡為泰黨改革理念不夠強烈，認為為泰黨是舊政治的一部分。
其實支持前進黨的絕不只年輕選民，中央社記者在選舉過程中和選民談到投票意向時，不少人直接表示希望看到泰國改變，也願意給新世代一個嘗試的機會。
44歲的選民塔納利（Tanarit Sakulyanontvittaya）表示，他想要看到改變，想要泰國和過去不一樣，也希望泰國有新氣象，因為舊的人已經做很久，他想讓新世代的候選人試試看，讓他們改變現狀。
28歲的選民Napat就說，和為泰黨相比，他更喜歡說一是一、說二是二的政黨，前進黨的政策理念非常清楚，敢大聲說出其他政黨不敢提的政策，而且敢於提出泰國政治結構的問題，這是他支持前進黨的原因，「我不怕改變，我不怕選擇新的人，我想改變社會和泰國政治」。
特別在曼谷都會區前進黨可說是大獲全勝，連親保守勢力的普吉島前進黨都拿下好幾席，代表前進黨的改革理念受到中產階級和知識分子支持，接下來前進黨是否會和為泰黨或其他政黨合作組閣，各界都在關注。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會