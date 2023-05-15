【藝遊嚮導】5/16-5/22：台北新劇團《戲裡戲外》、《無法離開的人》VR展、野生草莓音樂祭，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
最熱血的臺大盃熱門舞蹈大賽決賽將在本週上場！歐洲最前衛的「瑞典哥德堡舞團」一次帶來雙舞作《Skid》&《SAABA》。2022威尼斯影展獲獎作品《無法離開的人》同名VR展覽帶你走進「白色恐怖」。《沙丘》導演丹尼維勒納夫成名作《烈火焚身》經典重映。西班牙吉他傳奇塞恩斯引領樂迷走入一趟靈魂旅程。最後來個野生草莓音樂祭，抒發一週工作壓力。
【表演藝術】
名稱｜2023臺大盃熱門舞蹈大賽決賽《trials run》
時間｜2023/05/21（日）17:40
地點｜新北市政府多功能集會堂（新北市板橋區中山路一段161號3樓）
備註｜本活動為售票活動
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如果你想被看見 就一定得站上這個舞台分享你對街舞的熱愛
心跳在胸膛中迴響，鼓起勇氣踏入洞口的瞬間，一場場試煉就此展開。
從此一切將翻天覆地，人生玩家們都準備好踏上旅途了嗎？
四周潛藏著未知的挑戰，燃燒生命力、揮灑汗水奮力拚搏，才能戰勝難關。
Let’s take the plunge，始於勇氣終於榮耀，放手一搏。
朝著心之所向掃蕩迷惘雲霧。
跳脫框架、離開安逸，讓節拍帶領本能探索。
在這嶄新的世界，只有舞蹈是唯一不變的指引。
是時候傾瀉光芒，完成屬於你我的冒險故事了！
「讓舞蹈帶你到，你從沒想過的地方。」
名稱｜2023 NTT Arts NOVA瑞典哥德堡舞團雙舞作《Skid》&《SAABA》
時間｜2023/05/19（五）- 2023/05/21（日）
地點｜臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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34度斜坡倒敘人生之重，瑞典哥德堡舞團重設舞蹈地平線
瑞典哥德堡舞團是歐洲最前衛的舞團之一，聚集來自20個國家的38名年輕舞者，包括臺灣的凃力元與陳崇賢，致力與頂尖前衛編舞家合作，編創打破邊界的作品。
比利時編舞家戴米恩．雅勒（Damien Jalet）在《Skid》中，對人類與重力的關係提出探問。讓17位舞者挑戰地心引力，在直通樂池的34度斜坡上跳舞，猶如希臘神話中的薛西佛斯，徒勞無功地抵抗命運的無情墜落。也呼應時下年輕人的難題：究竟要有意識的在現實裡掙扎？還是乾脆放棄努力，躺平交給地心引力？
以色列編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）的《SAABA》，其極具渲染力的獨特舞蹈語彙，以奇特肢體律動催眠觀眾，進入另一個迷幻的平行世界，探討隱藏在肉體之下，生命的脆弱、不安與美麗。舞者們跟隨魔幻的電音節奏脈動，由迪奧（Dior）創意總監操刀的服裝設計猶如第二層肌膚，在晦暗極簡的燈光下展現身體線條、汗水、情緒、以及微小動作內含的爆炸性張力。
名稱｜2023臺灣戲曲藝術節：台北新劇團《戲裡戲外》
時間｜2023/05/19（五）- 2023/05/21（日）
地點｜臺灣戲曲中心大表演廳（台北市士林區文林路751號）
備註｜本活動為售票活動
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台上英雄豪邁多無淚 台下無奈不知該怨誰
民初，動盪時代下，一個孤女被遺棄於戲班門口，彼時「慶成班」好戲正上演，戲班的命運也悄悄被引動了。受班主撫養的孤女，時時被教導「仁、義、禮、智、信」的祖訓。多年後她長成當家旦角，洋溢的才華與如花的美貌，引來了紙醉金迷的誘惑，即將迷失於浮華人世的她，會屈服於名利，或喚醒深植於靈魂的情義？《戲裡戲外》訴說大時代下，戲班小人物的故事，且看伶人如何不畏強權展現風骨，在真實人生中扮演自己的大英雄，戰勝被無常逆襲的人生。
《戲裡戲外》由李寶春編導演領銜、劇作家兼全方位演員馮翊綱、音樂劇女高音林姿吟以及台北新劇團孔玥慈、李隆顯聯合主演，匯聚各界劇場菁英，加上呂玉勇全新編腔、鬼才鍾耀光作曲，以戲曲、歌唱、管弦樂、好萊塢電影配樂音源、多媒體打造出新型態演出。劇中安插傳統老戲之「戲中戲」，以《打漁殺家》的父女形象做為角色對照；劇末則貼演多齣骨子老戲，包括《劈山救母》、《釣金龜》、《遊園》、《長坂坡·漢津口》，看李寶春與台北新劇團眾精銳演員穿梭於戲裡、戲外，一方面呈現「戲裡」戲班後繼的英才；一方面展現「戲外」京劇技藝的傳承。
人生如戲，戲如人生，梨園戲中戲，亦是你我的人生。無論老戲迷、新觀眾，都能在箇中體會自己的人生。
【展覽】
名稱｜無法離開的人
時間｜2023/05/06（六） - 2023/07/02（日）
地點｜北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）
備註｜本活動為售票活動
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歷史不該是安身之所，當它成為安身之所時，也意味著被修枝了，不體面的、難堪的、不工整都被扔進字紙簍，下場可能是付之一炬，或在某個時刻成為一枚自過去扔進當下，搖撼世界觀的炸彈。白色恐怖歷史曾經是這樣一枚炸彈，如今卻已被反覆謄寫，「修枝」過了。
在2022年威尼斯影展上，《無法離開的人》在沈浸式內容單元獲得最高殊榮，評審盛讚該作展示了360度電影的真正潛力。當然，技術層面的榮譽無法概括作品的野心。《無法離開的人》最引人注目之處，莫過於導演陳芯宜在開幕式上，引用本展研究協力，學者林傳凱的觀點：「要將政治受難者將神聖化、道德化的模式中解放出來，還原成一個真正的人，從他的內心狀態與歷程中真正的思考，才是轉型正義真正的價值。」
為了充分發揮VR的感官體驗，北師美術館利用館內獨特的光影變化，創造空間層次的堆疊。以VR跨越虛實的的特性為出發點，該展延伸出三大主題：以VR電影為主體的「無法離開的人」展區，以白色恐怖時期關押、審判政治犯軍法處空間為中心的「無法離開的地方」展區，以及展示陳芯宜導演幕後創作脈絡的「造場」展區。按展覽總策畫林曼麗教授的說法，VR影片在播映上雖然會受到器材設備的諸多限制，然而一旦打破限制，便能創造多元觀展經驗。
將壓抑年代的故事，兌作給未來的信籤——這是詩意，似乎也是台灣社會在重溫五零年代歷史時的常見口徑，它是種假想的，來自過去含情脈脈的眼光，對未來世代充滿期許。然而，這樣的起手式，倘若追求的果真只是某種令人產生命運連帶感的觸動，那恐怕是什麼也沒有說。
但《不能離開的人》確實說了什麼。儘管VR格式帶來的體驗更多服務於傳統的敘事，海筆子大樂隊演唱的〈團結的人民永遠不被擊潰〉（El pueblo unido jamás será vencido），也在一片悲情的氣氛中透露了國際主義視野，那恐怕才是劇中受難者喃念著的「天就要亮了」的真正歸屬。如此，我們也無法不好奇，對於陳芯宜導演而言，在這個段落後安排2014台灣反服貿運動、2014香港雨傘革命、2019反逃犯條例修訂草案運動等相關符號的動機了。對於創作者而言，這些事件與半個多世紀前的左翼分子的關聯性是什麼？這可能只能等待陳芯宜導演為我們解答了。
名稱｜2023 PhotoVOGUE 影像藝術展
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。