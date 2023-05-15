【藝遊嚮導】5/16-5/22：台北新劇團《戲裡戲外》、《無法離開的人》VR展、野生草莓音樂祭，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜2023臺大盃熱門舞蹈大賽決賽《trials run》

時間｜2023/05/21（日）17:40

地點｜新北市政府多功能集會堂（新北市板橋區中山路一段161號3樓）

備註｜本活動為售票活動

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如果你想被看見 就一定得站上這個舞台分享你對街舞的熱愛

心跳在胸膛中迴響，鼓起勇氣踏入洞口的瞬間，一場場試煉就此展開。

從此一切將翻天覆地，人生玩家們都準備好踏上旅途了嗎？

四周潛藏著未知的挑戰，燃燒生命力、揮灑汗水奮力拚搏，才能戰勝難關。

Let’s take the plunge，始於勇氣終於榮耀，放手一搏。

朝著心之所向掃蕩迷惘雲霧。

跳脫框架、離開安逸，讓節拍帶領本能探索。

在這嶄新的世界，只有舞蹈是唯一不變的指引。

是時候傾瀉光芒，完成屬於你我的冒險故事了！

「讓舞蹈帶你到，你從沒想過的地方。」

名稱｜2023 NTT Arts NOVA瑞典哥德堡舞團雙舞作《Skid》&《SAABA》

時間｜2023/05/19（五）- 2023/05/21（日）

地點｜臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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34度斜坡倒敘人生之重，瑞典哥德堡舞團重設舞蹈地平線

瑞典哥德堡舞團是歐洲最前衛的舞團之一，聚集來自20個國家的38名年輕舞者，包括臺灣的凃力元與陳崇賢，致力與頂尖前衛編舞家合作，編創打破邊界的作品。

比利時編舞家戴米恩．雅勒（Damien Jalet）在《Skid》中，對人類與重力的關係提出探問。讓17位舞者挑戰地心引力，在直通樂池的34度斜坡上跳舞，猶如希臘神話中的薛西佛斯，徒勞無功地抵抗命運的無情墜落。也呼應時下年輕人的難題：究竟要有意識的在現實裡掙扎？還是乾脆放棄努力，躺平交給地心引力？

以色列編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）的《SAABA》，其極具渲染力的獨特舞蹈語彙，以奇特肢體律動催眠觀眾，進入另一個迷幻的平行世界，探討隱藏在肉體之下，生命的脆弱、不安與美麗。舞者們跟隨魔幻的電音節奏脈動，由迪奧（Dior）創意總監操刀的服裝設計猶如第二層肌膚，在晦暗極簡的燈光下展現身體線條、汗水、情緒、以及微小動作內含的爆炸性張力。

名稱｜2023臺灣戲曲藝術節：台北新劇團《戲裡戲外》

時間｜2023/05/19（五）- 2023/05/21（日）

地點｜臺灣戲曲中心大表演廳（台北市士林區文林路751號）

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台上英雄豪邁多無淚 台下無奈不知該怨誰

民初，動盪時代下，一個孤女被遺棄於戲班門口，彼時「慶成班」好戲正上演，戲班的命運也悄悄被引動了。受班主撫養的孤女，時時被教導「仁、義、禮、智、信」的祖訓。多年後她長成當家旦角，洋溢的才華與如花的美貌，引來了紙醉金迷的誘惑，即將迷失於浮華人世的她，會屈服於名利，或喚醒深植於靈魂的情義？《戲裡戲外》訴說大時代下，戲班小人物的故事，且看伶人如何不畏強權展現風骨，在真實人生中扮演自己的大英雄，戰勝被無常逆襲的人生。

《戲裡戲外》由李寶春編導演領銜、劇作家兼全方位演員馮翊綱、音樂劇女高音林姿吟以及台北新劇團孔玥慈、李隆顯聯合主演，匯聚各界劇場菁英，加上呂玉勇全新編腔、鬼才鍾耀光作曲，以戲曲、歌唱、管弦樂、好萊塢電影配樂音源、多媒體打造出新型態演出。劇中安插傳統老戲之「戲中戲」，以《打漁殺家》的父女形象做為角色對照；劇末則貼演多齣骨子老戲，包括《劈山救母》、《釣金龜》、《遊園》、《長坂坡·漢津口》，看李寶春與台北新劇團眾精銳演員穿梭於戲裡、戲外，一方面呈現「戲裡」戲班後繼的英才；一方面展現「戲外」京劇技藝的傳承。

人生如戲，戲如人生，梨園戲中戲，亦是你我的人生。無論老戲迷、新觀眾，都能在箇中體會自己的人生。

【展覽】

名稱｜無法離開的人

時間｜2023/05/06（六） - 2023/07/02（日）

地點｜北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）

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歷史不該是安身之所，當它成為安身之所時，也意味著被修枝了，不體面的、難堪的、不工整都被扔進字紙簍，下場可能是付之一炬，或在某個時刻成為一枚自過去扔進當下，搖撼世界觀的炸彈。白色恐怖歷史曾經是這樣一枚炸彈，如今卻已被反覆謄寫，「修枝」過了。

在2022年威尼斯影展上，《無法離開的人》在沈浸式內容單元獲得最高殊榮，評審盛讚該作展示了360度電影的真正潛力。當然，技術層面的榮譽無法概括作品的野心。《無法離開的人》最引人注目之處，莫過於導演陳芯宜在開幕式上，引用本展研究協力，學者林傳凱的觀點：「要將政治受難者將神聖化、道德化的模式中解放出來，還原成一個真正的人，從他的內心狀態與歷程中真正的思考，才是轉型正義真正的價值。」

為了充分發揮VR的感官體驗，北師美術館利用館內獨特的光影變化，創造空間層次的堆疊。以VR跨越虛實的的特性為出發點，該展延伸出三大主題：以VR電影為主體的「無法離開的人」展區，以白色恐怖時期關押、審判政治犯軍法處空間為中心的「無法離開的地方」展區，以及展示陳芯宜導演幕後創作脈絡的「造場」展區。按展覽總策畫林曼麗教授的說法，VR影片在播映上雖然會受到器材設備的諸多限制，然而一旦打破限制，便能創造多元觀展經驗。

將壓抑年代的故事，兌作給未來的信籤——這是詩意，似乎也是台灣社會在重溫五零年代歷史時的常見口徑，它是種假想的，來自過去含情脈脈的眼光，對未來世代充滿期許。然而，這樣的起手式，倘若追求的果真只是某種令人產生命運連帶感的觸動，那恐怕是什麼也沒有說。

但《不能離開的人》確實說了什麼。儘管VR格式帶來的體驗更多服務於傳統的敘事，海筆子大樂隊演唱的〈團結的人民永遠不被擊潰〉（El pueblo unido jamás será vencido），也在一片悲情的氣氛中透露了國際主義視野，那恐怕才是劇中受難者喃念著的「天就要亮了」的真正歸屬。如此，我們也無法不好奇，對於陳芯宜導演而言，在這個段落後安排2014台灣反服貿運動、2014香港雨傘革命、2019反逃犯條例修訂草案運動等相關符號的動機了。對於創作者而言，這些事件與半個多世紀前的左翼分子的關聯性是什麼？這可能只能等待陳芯宜導演為我們解答了。

名稱｜2023 PhotoVOGUE 影像藝術展