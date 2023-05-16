2023土耳其大選：全球有350萬土耳其海外選民，他們將如何參與選舉？

文：Bruno Kaufmann

翻譯：楊煦冬

這一看就不是瑞士人的活動：週日上午，在巴塞爾地區的明興施泰因市（Münchenstein），超過100人聚集在射擊俱樂部中共同享用早午餐。

這裡歡笑聲飛揚，孩子們在房子前玩耍，屋後是市政府的射擊場。一輛寫有「特發」字樣的大型轎車停泊在停車場。

優第瑞姆（Elif Yıldırım）幫助組織了這次活動。

優第瑞姆曾經是土耳其一家報紙的主編。但這名土耳其與瑞士雙重國籍人士，卻不能參與即將於5月14日舉行的土耳其議會和總統選舉投票：「我作為記者因為一個法庭訴訟而被取消了投票權，」她告訴瑞士資訊。

她願意盡其所能地為自己的國家服務：這個週日在射擊俱樂部舉行的早午餐聚餐，是由地震聲援行動協會的婦女小組組織的。在今（2023）年2月初的這場災難中，5萬多人喪生。

優第瑞姆如今不再從事記者工作，而是一所學校的社會工作者，同時也是一名擁有自己公司的專業護理人員，她還為在瑞士具有土耳其血統的、活躍的政治家提供支持。

這些土耳其裔政治家也逐漸在瑞士政界嶄露頭角： 他們中包括綠黨國民院議員阿爾斯蘭（Sibel Arslan）、社會民主黨國民院議員阿提奇（Mustafa Atici）和目前 「地位最高的巴塞爾人」——巴塞爾議會主席——自由綠黨成員佩克爾曼（Bülent Pekerman）。

然而，關於地震帶來的慘重結果或是土耳其裔政治家在瑞士政壇上的業績，都不是週日早午餐上的主要話題，「我是為5月中旬的選舉而來的，這關係到我們國家的未來，」16歲的女學生托普塔斯（Lorin Toptas）說。

獨裁者能堅持下去嗎？

事實的確如此，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）能否繼續執掌大權，還是在這個歐洲和亞洲之間的重要地理橋樑國家，會發生一場權力更迭，成為當日飯桌上的重要話題。

與優第瑞姆一樣，托普塔斯也沒有資格參加目前這場土耳其議會和總統大選的投票。 「但我在土耳其有很多親戚，在瑞士這裡也有一些熟人，他們都是第一次參加投票。」

而她想支持他們，因此她在午後與負責這次活動的厄茲圖納（Ahmet Öztuna）和阿提拉・托普塔斯（Atilla Toptas，托普塔斯的父親）一起坐上了大巴，這輛大巴在當天從明興施泰因到蘇黎世的特別行程中不斷停車，讓人們上車。

他們的目的地是瑞士三個投票站中的一個，在瑞士的10萬土耳其選民可以在9天之內前往這三個投票站投票。

土耳其在74個國家設有177個海外投票站

在土耳其，6000萬名擁有投票權的選民只能在5月14日的選舉當日投票。

如果6名總統候選人中，無人獲得超過50％的選票，則將在5月28日舉行第二輪選舉。在這種情況下，瑞士的投票站將在5月20至24日之間再次開放五天。

全球74個國家的177個投票站向350萬土耳其海外選民開放，他們可以透過數位投票登記形式，自由選擇投票地點。

土耳其大選投票畫面｜Photo Credit: GettyImages

各國僑民之間政治立場差異巨大

自從艾爾多安在2014年給予這些海外僑民投票權以來，他們在最近的選舉中發揮了重要作用。

在土耳其最近的兩次選舉和投票——即2017年的憲法公投中；以及2018年的議會和總統選舉中，這些生活在國外的土耳其人在投票中表現出的政治態度表現出驚人的差異。

例如，在德國，幾乎三分之二的人投票支持現任右翼保守派總統艾爾多安，而在瑞士，將近三分之二的人則反對艾爾多安。

在洪堡大學柏林移民研究所融合研究部負責人、移民研究員厄茲瓦坦（Özgur Özvatan）看來，這些土耳其選民在選舉時表現出來的不同態度與他們的土耳其原籍省份有關。

「在德國，許多參加投票的土耳其人來自支持右翼保守派的省份，而迄今為止在瑞士的選舉結果表明，這裡的土耳其移民大多是庫德族，或者來自西部沿海地區，該地區的人比較推崇凱末爾主義和社會民主黨。 」

不用排隊

這一天，第一個站在蘇黎世展覽中心投票站門前的人是伊爾汗（Baris Ilhan），他是和他的家人一起來的，甚至在投票站開門之前就到了。

伊爾汗表示：「上一次選舉時，我們不得不排了很長時間的隊，而這次我們是第一個。」 與大多數從巴塞爾來的大巴車上的乘客們不同，伊爾汗這次再次把票，投給了艾爾多安和他的正義與發展黨（AKP）。

「在土耳其這樣的國家，實行像瑞士這樣的民主是不可能的，」伊爾汗對此深信不疑：「土耳其需要一個像艾爾多安這樣的厲害角色，而不是像基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）這樣軟弱的人。」

與2017年和2018年一樣，在蘇黎世和伯恩，與伊爾汗一樣觀點的人仍然是少數。而在日內瓦——瑞士的第三個投票站——大多數人支持艾爾多安。

這不免令人有些驚訝，因為生活在瑞士西部（瑞士法語區，包括日內瓦）的許多土耳其人，也來自傳統上投票給凱末爾主義和庫德族政黨的地區。

居住在法國，在瑞士投票

這裡事出有因，土耳其駐日內瓦總領事厄茲坎（Ipek Zeytinoglu Özkan）解釋道：「在日內瓦投票站，登記了許多來自附近法國地區的選民。她和她的同事副領事亨奇（Metin Genc）一起，共同負責管理日內瓦展覽中心的選舉事務，該中心離機場和法國邊境只有幾米之遙。