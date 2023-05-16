2023土耳其大選：全球有350萬土耳其海外選民，他們將如何參與選舉？
我們想讓你知道的是
有著100年歷史的土耳其，現在正面臨一場關鍵性的選舉：長期在位的總統艾爾多安是否能再次當選，繼續統治這個國家？在該國6400萬的選民中，約有10萬人生活在瑞士，海外土耳其人是怎樣參加大選投票的呢？
文：Bruno Kaufmann
翻譯：楊煦冬
這一看就不是瑞士人的活動：週日上午，在巴塞爾地區的明興施泰因市（Münchenstein），超過100人聚集在射擊俱樂部中共同享用早午餐。
這裡歡笑聲飛揚，孩子們在房子前玩耍，屋後是市政府的射擊場。一輛寫有「特發」字樣的大型轎車停泊在停車場。
優第瑞姆（Elif Yıldırım）幫助組織了這次活動。
優第瑞姆曾經是土耳其一家報紙的主編。但這名土耳其與瑞士雙重國籍人士，卻不能參與即將於5月14日舉行的土耳其議會和總統選舉投票：「我作為記者因為一個法庭訴訟而被取消了投票權，」她告訴瑞士資訊。
她願意盡其所能地為自己的國家服務：這個週日在射擊俱樂部舉行的早午餐聚餐，是由地震聲援行動協會的婦女小組組織的。在今（2023）年2月初的這場災難中，5萬多人喪生。
優第瑞姆如今不再從事記者工作，而是一所學校的社會工作者，同時也是一名擁有自己公司的專業護理人員，她還為在瑞士具有土耳其血統的、活躍的政治家提供支持。
這些土耳其裔政治家也逐漸在瑞士政界嶄露頭角： 他們中包括綠黨國民院議員阿爾斯蘭（Sibel Arslan）、社會民主黨國民院議員阿提奇（Mustafa Atici）和目前 「地位最高的巴塞爾人」——巴塞爾議會主席——自由綠黨成員佩克爾曼（Bülent Pekerman）。
然而，關於地震帶來的慘重結果或是土耳其裔政治家在瑞士政壇上的業績，都不是週日早午餐上的主要話題，「我是為5月中旬的選舉而來的，這關係到我們國家的未來，」16歲的女學生托普塔斯（Lorin Toptas）說。
獨裁者能堅持下去嗎？
事實的確如此，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）能否繼續執掌大權，還是在這個歐洲和亞洲之間的重要地理橋樑國家，會發生一場權力更迭，成為當日飯桌上的重要話題。
與優第瑞姆一樣，托普塔斯也沒有資格參加目前這場土耳其議會和總統大選的投票。 「但我在土耳其有很多親戚，在瑞士這裡也有一些熟人，他們都是第一次參加投票。」
而她想支持他們，因此她在午後與負責這次活動的厄茲圖納（Ahmet Öztuna）和阿提拉・托普塔斯（Atilla Toptas，托普塔斯的父親）一起坐上了大巴，這輛大巴在當天從明興施泰因到蘇黎世的特別行程中不斷停車，讓人們上車。
他們的目的地是瑞士三個投票站中的一個，在瑞士的10萬土耳其選民可以在9天之內前往這三個投票站投票。
土耳其在74個國家設有177個海外投票站
在土耳其，6000萬名擁有投票權的選民只能在5月14日的選舉當日投票。
如果6名總統候選人中，無人獲得超過50％的選票，則將在5月28日舉行第二輪選舉。在這種情況下，瑞士的投票站將在5月20至24日之間再次開放五天。
全球74個國家的177個投票站向350萬土耳其海外選民開放，他們可以透過數位投票登記形式，自由選擇投票地點。
各國僑民之間政治立場差異巨大
自從艾爾多安在2014年給予這些海外僑民投票權以來，他們在最近的選舉中發揮了重要作用。
在土耳其最近的兩次選舉和投票——即2017年的憲法公投中；以及2018年的議會和總統選舉中，這些生活在國外的土耳其人在投票中表現出的政治態度表現出驚人的差異。
例如，在德國，幾乎三分之二的人投票支持現任右翼保守派總統艾爾多安，而在瑞士，將近三分之二的人則反對艾爾多安。
在洪堡大學柏林移民研究所融合研究部負責人、移民研究員厄茲瓦坦（Özgur Özvatan）看來，這些土耳其選民在選舉時表現出來的不同態度與他們的土耳其原籍省份有關。
「在德國，許多參加投票的土耳其人來自支持右翼保守派的省份，而迄今為止在瑞士的選舉結果表明，這裡的土耳其移民大多是庫德族，或者來自西部沿海地區，該地區的人比較推崇凱末爾主義和社會民主黨。 」
不用排隊
這一天，第一個站在蘇黎世展覽中心投票站門前的人是伊爾汗（Baris Ilhan），他是和他的家人一起來的，甚至在投票站開門之前就到了。
伊爾汗表示：「上一次選舉時，我們不得不排了很長時間的隊，而這次我們是第一個。」 與大多數從巴塞爾來的大巴車上的乘客們不同，伊爾汗這次再次把票，投給了艾爾多安和他的正義與發展黨（AKP）。
「在土耳其這樣的國家，實行像瑞士這樣的民主是不可能的，」伊爾汗對此深信不疑：「土耳其需要一個像艾爾多安這樣的厲害角色，而不是像基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）這樣軟弱的人。」
與2017年和2018年一樣，在蘇黎世和伯恩，與伊爾汗一樣觀點的人仍然是少數。而在日內瓦——瑞士的第三個投票站——大多數人支持艾爾多安。
這不免令人有些驚訝，因為生活在瑞士西部（瑞士法語區，包括日內瓦）的許多土耳其人，也來自傳統上投票給凱末爾主義和庫德族政黨的地區。
居住在法國，在瑞士投票
這裡事出有因，土耳其駐日內瓦總領事厄茲坎（Ipek Zeytinoglu Özkan）解釋道：「在日內瓦投票站，登記了許多來自附近法國地區的選民。她和她的同事副領事亨奇（Metin Genc）一起，共同負責管理日內瓦展覽中心的選舉事務，該中心離機場和法國邊境只有幾米之遙。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。