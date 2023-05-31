認識口服排卵藥：Clomiphene和Letrozole差異在哪？研究建議使用哪個好？
我們想讓你知道的是
大家想到人工生殖，可能最耳熟能詳的是「試管嬰兒」、「人工授精」等方法，但其實在這類方法之前，我們最常使用的是「口服排卵藥」。口服排卵藥目前在市面上主要有兩種，分成傳統的Clomiphene（喜妊、可洛米分）以及新型的Letrozole（復乳納）。
受孕這件事情，過去在大家的心中一直都是很「隨緣」、「命中注定」的事情，但在這二十年來，隨著不孕症的技術愈發進步之後，我們找到了很多造成不孕的原因們。
而哪類的人需要考慮去找不孕的原因呢？
- 結婚一年，沒有避孕措施，積極懷孕達一年。
- 35歲以上，沒有避孕措施，嘗試受孕至少六個月
首先，月經不規則（Irregular menstruation）甚至無月經（Amenorrhea）其實是造成不孕常見的原因，因為這兩類的問題會造成「排卵功能異常」（Ovulation dysfunction），而這類不排卵造成的不孕（Anovulatory infertility），包含主要四個原因 ：
1. 性腺激素功能低下症（Hypogonadotropic hypogonadism）：這樣想比較簡單，發出命令的大腦指揮官（下視丘、腦下垂體）因故失去功能，導致卵巢無功能。
2. 原發性卵巢功能不全（Primary ovarian insufficiency）：以前稱為卵巢早衰症，原本一般女性的停經年齡在45-55歲之間，但如果40歲前就停經就要懷疑是否是卵巢早衰的問題，除了要排除很多代謝、基因異常的問題之外，基本上目前醫學上是無解。但若是年輕時抽檢檢查出來卵巢存量太低，也可以及早凍卵或生育。
3. 高泌乳素血症（Hyperprolactinemic anovulation）：約占了排卵功能異常的5％-10％，其實泌乳素就是幫助分泌乳汁的，所以在哺乳時期的媽媽體內濃度本來就很高，而且泌乳素高的時候還會順道阻止排卵，原理是為了讓還在照顧幼兒的媽媽不要太早又受孕、減少育兒的時間。
但如果是年輕育齡期的女性泌乳素過高就是問題了，臨床上我們會從壓力、懷孕、藥物造成及腦下垂體腫瘤、甲狀腺等問題來做著手來檢查。此類疾病目前是有藥物可以來做控制的。
4. 多囊性卵巢（PCOS）：為何大象把多囊放在壓軸呢？ 其實是因為多囊性卵巢在排卵功能異常中的比例是「最高的」，占了大約70％-85％，而背後的原因很複雜，除了雄性素過高、胰島素阻抗造成的高胰島素血症之外，甚至連下視丘的分泌異常都會影響下游的激素，讓濾泡無法好好長大、進而排卵。但好消息是，針對多囊性卵巢造成的不孕問題，我們目前的武器有很多種。今天大象就是特別來分享裡面最主要的武器。
大家想到人工生殖（Artificial reproductive technology），可能最耳熟能詳的是「試管嬰兒」、「人工授精」等方法，但其實在這類方法之前，我們最常使用的是「口服排卵藥」。
口服排卵藥目前在市面上主要有兩種，分成傳統的Clomiphene（喜妊、可洛米分）以及新型的Letrozole（復乳納），在仔細介紹他們之前，大象醫師先問一個問題 ：
Q ：排卵藥能幫助排卵的原理是？
排卵是一連串複雜的事情混和在一塊，首先：
- 下視丘就像是公司總裁，要能夠分泌「促性腺激素釋放激素（GRH）」指揮下面的執行長下視丘。
- 身為執行長的下視丘，接著利用分泌「促性腺激素（Gonadotropin）」，尤其是其中的「濾泡刺激素（FSH）」是主要讓濾泡長大的激素。
- 下面的基層員工「濾泡（Follicles）」隨著「濾泡刺激素（FSH）」而逐漸長大，長大的過程中開始分泌「雌激素（Estrogen」」，當其中一顆濾泡長到夠大的時候，雌激素也隨之升高，開始回頭阻止更多的「濾泡刺激素（FSH）」分泌、也同時刺激另一個激素「黃體生成激素（LH）」快速分泌，進而排出濾泡內的卵子。
而排卵藥的作用就是在減少第三點（3）中濾泡生成的雌激素，讓「濾泡刺激素」（FSH）會繼續分泌，讓多囊性卵巢或是排卵功能異常的女孩的濾泡，可以持續長大。
但要記得一個重點 ：濾泡長大不代表裡面的卵子一定會排出來，有的時候仍需要外界藥物的幫忙，像是破卵針等等。
Clomiphene的介紹
Clomiphene商品名為喜妊或是可洛米分，是一種藉由阻斷部分雌激素的受體，來讓上游的FSH持續分泌，讓濾泡長大。進而讓女性自然排卵的機會增加而增長受孕率。
使用方式是從月經週期的第二天到第五天之間開始服用，每天吃50毫克連續吃五天，有部分的人需要吃到100毫克。
而Clomiphene雖然會增加受孕率，但卻可能會影響子宮內膜厚度，也有些證據指出Clomiphene會讓子宮頸的黏液增加，使精蟲不易通過。
服用藥物後，大部分的女性吃其實都適應良好，但有少數人有輕微的副作用如 ：腹脹、噁心嘔吐、食慾不振或是情緒低落等。
此外，因為Clomiphene是經由肝臟代謝進而由糞便排出的，所以要是有肝功能異常、疑似肝臟惡性腫瘤、或是有疑似惡性的卵巢腫瘤的族群，都不建議使用。
Letrozole的介紹
而另一種較新型的排卵藥稱為Letrozole，商品名為復乳納，為一種第三代芳香酶轉化酵素的抑制劑（Aromatase inhibitor），是藉由阻止雄性素轉為雌激素的方式來誘導濾泡長大、排卵的藥物。
使用方式是在月經的第二天到第五天開始使用，每天1-5毫克（復乳納是2.5毫克），連續使用五天，促進濾泡長大。因為芳香酶轉化酵素在人體內到處都有，包含腦、肝臟、肌肉、脂肪細胞跟乳房，所以使用Letrozole可以降低97％以上的雌激素製造。
也因為Letrozole不是直接的阻斷雌激素，所以對子宮內膜厚度比較沒有影響，也沒有像Clomiphene會有增加子宮頸黏液的問題。
Letrozole主要是經由腎臟排泄，常見的副作用方面有熱潮紅、噁心以及疲勞。此外，若是有嚴重的肝腎功能異常或是對藥物成分過敏者，禁止使用。
對於多囊性卵巢何者比較好？
如果先排除多囊性卵巢來看，我們從這篇在Fertility and sterility（ref. 1）發表的文章來看，他們比較了整體的總排卵率（Cumulative ovulation rate）跟總活產率（Cumulative live birth rate）。
- 總排卵率（Cumulative ovulation rate）：Letrozole組別是62％（834/1354療程數）; Clomiphene組別是48％（688/1425療程數），Letrozole勝。
- 總活產率（Cumulative live birth rate）：：Letrozole組別是27.5％（103/374）; Clomiphene組別是19.1％（72/376），Letrozole勝出。
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。