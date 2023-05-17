TNL+ 2023/05/17,
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從No Japan到Yes Japan，「親美聯日」的尹錫悅能否獲得民眾支持？

從No Japan到Yes Japan，「親美聯日」的尹錫悅能否獲得民眾支持？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

尹錫悅的親美聯日抗朝態度十分明顯，「選邊站」之姿也引來中國關注。指標性的數據是韓媒調查韓國20、30歲年輕人，對中國的好感度已經僅剩9％，其反感高達91％，甚至還高於北韓的反感度88％，韓國社會內呈現出「韓國年輕人比起討厭北韓，更加討厭中國」此趨勢。

韓日美三國針對北韓導彈挑釁，於4月底在韓半島三國舉辦聯合軍事，迄今演習順利結束，同期，韓國總統尹錫悅也訪問美國，與美國總統拜登（Joe Biden）在4月27日共同宣布《華盛頓宣言》（Washington Declaration）。協議內仍是不離眾人關注的地緣政治，而美國同意通過核武器設置，好與韓國協力防禦北韓爆走，提升「延伸威懾」效果。

日前美國暫訂將由俄亥俄級戰略核潛艦「緬因號」協防，並讓韓國參與其核規劃，此協定也換取南韓將來不發展核武為承諾，作為回報。這是自1970年冷戰時期後期，美國從韓半島撤回核潛艦後，近40多年來，美國核潛艦重回韓半島港口，意義重大。

同時，美國也計畫定期，派遣核動力潛艦與轟炸機協防韓國，鞏固韓國這名亞太盟友。當然韓國也樂見其成，因尹錫悅於上個（4）月底於美國白宮晚宴，大開金嗓，高歌70年代美國歌謠《American Pie》，引來宴上200多名嘉賓驚艷，足以為證。

另一方面，作為時隔12年後，再度訪日的韓國總統尹錫悅，雖於期間因他爭取「徵用工強制動員」等韓日歷史情仇議題，姿態發言過於謙卑，引來不少韓國民眾疑慮，但尹氏面對日方態度迥異於前總統文在寅，甚則尹氏還曾自言，「即使支持率只剩下1％，也要盡力恢復韓日關係正常化」，可見其態度堅定。

而在疫情漸散解封國際，甚則面對北韓蠢蠢欲動，日方也正式做出回應，首相岸田文雄於5月初正式踏上韓國領土互訪，進行「穿梭外交」，此舉也象徵兩國正式結束「冷戰外交」，重回到正軌。同時韓日兩國除討論如何成為美國最佳的亞太盟友，共同防禦北韓威脅外，於貿易方面，也紛紛解禁對方黑名單，共同創造出雙贏局面。

迄今，只能說尹錫悅的親美聯日抗朝態度十分明顯，甚則「選邊站」之姿也引來中國關注，而這從尹錫悅於先前大提「國際性」的台海問題、強烈質疑中國外交回應失禮，有失國格之舉等，足以觀察到。

對我而言，指標性的數據，即是韓媒調查韓國20、30歲年輕人，對中國的好感度，已經僅剩9％，其反感高達91％，甚至還高於北韓的反感度88％，韓國社會內呈現出「韓國年輕人比起討厭北韓，更加討厭中國」此趨勢。

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