燕麥越吃越多病？網路上流傳的「燕麥有害論」是否為真？

我在2023年5月4日發表〈燕麥會越食越多病？〉，指出網路上流傳的「燕麥有害論」是幾位網紅杜撰出來的，而其中一位就是所謂的「柏格醫生」。這位「柏格醫生中文健康知識」系列影片的主角其實並不是醫生，而是chiropractor（脊椎按摩師，整骨師）。

兩天後我發表〈柏格「醫生」被事實核查〉，指出他引用的文獻與言論之謬誤，令人瞠目結舌。更可笑的是，他連血清膽固醇和膳食膽固醇都分不清。

這兩篇文章都得到很大的迴響，所以，為了能讓讀者得到更進一步的資訊，我在5月8日更新〈燕麥會越食越多病？〉，加入哈佛大學在2018年發表的〈Oatmeal a good choice for breakfast, but hold the sugar〉（燕麥片是早餐的好選擇，但要控制糖分）：

「燕麥富含纖維，可促進飽腹感、緩解胰島素反應並有益於腸道健康。 它也是維他命B和E以及鎂等礦物質的來源。 但是，如果燕麥片中含有糖、鈉或其他添加劑，這些和其他好處可能會被抵消，哈佛大學營養學和流行病學教授Edward Giovannucci 說。 全穀類是有益健康的食物，我可以說燕麥片絕對有益，營養學助理教授Qi Sun在同一篇文章中說。 只要是無糖的，早餐吃燕麥片是不錯的選擇。」

今天，我再請大家看美國心臟協會在2022年9月1日發表的〈Take a fresh look at oatmeal – it’s not as simple as you think〉（重新認識燕麥片——它沒你想的那麼簡單）。我把它的重點翻譯如下：

燕麥有很多很多好的品質，路易斯安那州立大學彭寧頓生物醫學研究中心營養和慢性病研究項目主任坎迪達雷貝洛（Candida Rebello）說。

大量的研究表明，燕麥和燕麥片具有許多有益心臟健康的益處，例如降低膽固醇（總膽固醇和壞膽固醇）和幫助控制體重。

燕麥含有大量的維他命和礦物質。 兩個例子：根據美國農業部的數據，一杯煮熟的燕麥片含有大約1.8毫克的維他命B1，這接近成年人每天所需量的15％。 它還含有1.36毫克錳，佔男性每日推薦量的59％，女性為76％。 錳在免疫力、血液凝固以及膽固醇和血糖的代謝方式中發揮作用。

纖維的類型是燕麥與眾不同的地方。 它被稱為β-葡聚醣，是一種可溶性纖維，這意味著它會溶解在熱水中並變稠。 當你吃燕麥片時，那種粘稠感，就是來自於β-葡聚醣產生的粘稠度。這可以幫助你感覺更飽。 它還可以幫助未消化的食物在您的消化道中移動得更遠，在那裡它為生活在那裡的友好細菌提供食物。β-葡聚醣已非常明確地被證明有助於維持健康的膽固醇水平。

燕麥還含有豐富的植物營養素——源自植物的物質，可以促進健康。 其中一類植物營養素是燕麥蒽胺，它只存在於燕麥中。 Avenanthramides可能具有抗氧化和抗炎作用，儘管它們可能的益處沒有像 β-葡聚醣那樣得到充分研究。

自1960年代以來，燕麥就與心臟健康有關。Candida Rebello博士說：「我肯定推薦吃燕麥。」