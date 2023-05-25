《跟蘇格拉底學思辨》：「你憑什麼身分提出那個論點？」蘇格拉底使用的語言不包括這句質疑

文：沃德・法恩斯沃斯（Ward Farnsworth）

蘇格拉底的對話規則

蘇格拉底設定了從事對話的規則，本章將檢視其中幾項：⑴致力於找尋真相，而不是致力於贏得辯論、⑵檢驗人，而不只是主張、⑶針對論點本身進行判斷，不論提出論點的人是誰、⑷坦白說出你心中的想法、⑸單一見證人原則，也就是把對話當中的另一方當成對話證明結果的裁判、⑹善意理解原則、⑺不冒犯人也不因別人說的話而生氣。這些規則沒有在第三章裡當成蘇格拉底方法的核心要素加以討論，原因是其中有些只算是細節，有些則是不像其他要素固定受到遵循。不過，這些規則還是相當重要。

沒有受到認真看待的規則

部分蘇格拉底提出的規則只能勉強稱為「規則」，因為他自己與規則的關係就頗為緊張。他訂定規則，然後又違反規則。他要求自己的對話夥伴不要長篇大論，接著自己卻長篇大論起來。他使用了一些拙劣的論點，乃至後來引起眾人辯論——他這麼做是不是刻意為之？他有時顯得極為真誠，有時又顯得心口不一。他把諷刺帶入哲學，後來又為哲學犧牲性命。蘇格拉底乍看之下雖然率直又理智，但他（或是柏拉圖，或者他們兩人都是如此）也相當喜愛自己性格中不完全符合這些特徵的面向，以及逗趣和促狹的言詞。巴斯卡（Pascal）是這麼說的：

我們只能想像柏拉圖與亞里斯多德身穿引人敬仰的學術袍。他們是正直的人，就像其他人一樣，和朋友一起談笑，而他們藉著撰寫《法律篇》（Laws）與《政治學》（Politics）自娛之時，則是把這樣的活動當成消遣。這是他們人生中最不具哲學色彩也最不嚴肅的部分；至於哲學色彩最濃厚的部分，則是過著簡單而平靜的生活。

尼采說：

蘇格拉底超越了基督教的創始人，能夠保持愉快的嚴肅狀態，並且擁有充滿調皮的智慧，也就是構成人類靈魂最佳狀態的那種要素。

這種能夠包含相反兩極的能力，是蘇格拉底精神的一部分。文學能力、哲學能力以及其他來自於在兩極之間移動的能力，而不是固著於兩極的其中之一。蘇格拉底式的哲學就是一個例子。這種哲學涉及的利害非常重大，但態度也相當輕鬆，而這正是其吸引力所在。愛默生說：

在一個醜陋的身體當中罕見地結合了這些迥異的特質：一方面滑稽逗趣，另一方面又具有烈士心性；一方面在街頭與市集熱切與人辯論，另一方面又是當時有史以來最和善的聖人。這樣的組合深深引起柏拉圖的注意，因為他的心智非常能夠容納這些對比……蘇格拉底性格中的奇特融合，為柏拉圖心智當中的融合設定了上限。

不過，如果說蘇格拉底的部分對話規則看似不免遭到違反，也還是有其用處。那些規則帶有智慧，自有其道理，而理解那些道理有助於改善思考能力。你唯一需要做的，就是記住蘇格拉底方法也有另外一個分支，心即有時並不會認真看待自己的規則。

尋求真理（辯證與爭辯）

原本的蘇格拉底方法是對於真理的追尋，而不是一種辯論活動。蘇格拉底有時把追尋真理稱為辯證—相對於純粹為了樂趣或是為了爭勝而從事的爭辯（eristic）。

蘇格拉底：如同你可能觀察到的，年輕人一旦初嘗這種滋味，就會為了娛樂而辯論，並且總是模仿自己所受到的反駁而駁斥別人；如同幼犬，他們也樂在對所有接近他們的人又咬又扯……不過，一個人一旦年齡漸長，將不會再耽溺於那樣的瘋狂當中；他會模仿尋求真理的辯證家，而不是為了娛樂而駁斥別人的爭辯者；這麼一來，將會提高他在性格上的節制，而不是降低這項追尋的榮耀。

——《理想國》

如同這段文字所示，「爭辯」可以用於描述一場爭執或是引起爭執的人。這個字眼似乎主要帶有貶義。蘇格拉底式對話本身可能顯得具有爭辯性；讀者有時從中獲得的印象，也會覺得蘇格拉底為了打倒對方的主張不惜提出任何論點。無論這樣的批評正不正確，蘇格拉底與柏拉圖這兩人之一（或是兩人皆有）可能曾經遭人批評具有這種傾向。我們在對話錄裡就看過這樣的說法，例如克里提亞斯這麼指控蘇格拉底：

你現在做的，就是你剛剛否認自己有做的事，也就是致力於反駁我，而不是聚焦於論點之上。

——《卡米德斯篇》 卡利克勒斯：蘇格拉底，你假裝自己追求的目標是真理，實際上卻是把討論導向這種倫理理想——這種觀念簡單淺薄得足以對大眾具有吸引力，而且完全取決於慣俗，而不是自然界……你設計的那種聰明但不公平的辯論手法，實際上就是由此而來：一個人如果依據慣俗的觀點發言，你提出的問題就帶有自然觀點的前提假設；而對方如果談的是自然，你就改談慣俗。

——《高爾吉亞篇》

這類批評可能就是為什麼蘇格拉底對於這一點頗為敏感（柏拉圖可能擔心這類批評確實沒錯），也是為什麼蘇格拉底會刻意指出自己所提的並不是爭辯式論述——他追求的向來都是要得出正確的結果，而不是要取勝。

重點在人，而不只是在於主張

原本的蘇格拉底方法不只檢驗主張，也檢驗人。這是一種個人化的活動。蘇格拉底在《申辯篇》裡描述自己的活動時，說的是「檢驗我自己和別人」，而不是檢驗命題。此外，對話錄探討的主題雖是勇氣或虔誠這類概念，標題卻通常都不是《論勇氣》或《論虔誠》。那些對話錄通常都是以人為名——《拉凱斯篇》、《游敘弗倫篇》、《卡米德斯篇》等等。我們不知道這些標題是不是柏拉圖自己取的，但無論如何的確是相當適切。那些人物不只是用來談論哲學的藉口，而是主題的一部分。

尼西亞斯：任何人只要與蘇格拉底關係親近並且和他進行對話，都很有可能會被誘入辯論當中；而這個人在開頭不論提起什麼主題，都會不斷被蘇格拉底牽著走，結果就必須交代自己當下與過往的人生；而且他一旦身陷其中，蘇格拉底就會緊抓不放，直到對他徹底篩檢過後才肯罷休。

——《拉凱斯篇》

現代的哲學家通常會以抽象方式辯論問題，並且試圖找出確切無疑的答案。蘇格拉底不同，因為他不只對一般問題感興趣，也想要知道那些問題在他所檢驗的人身上會帶來什麼結果。他的方法隱含了這樣的觀點：要把這兩者區分開來並不容易，而且可能不是我們應該追求的目標。

這點有時可以視為具有療癒性。蘇格拉底的目標在於找尋真理，也致力於照顧心靈，或者靈魂。他把這兩者視為哲學實踐當中不可區分的部分。

蘇格拉底：我四處走動唯一做的事情，就是敦促各位不論老少好好照顧自己，但除了身體或者錢財之外，更要照顧你的心靈，並且盡力把你的心靈提升到最佳狀態。

——《申辯篇》

由希臘原文音譯成英文的「心靈」一詞是「psyche」，而這個詞有時也翻譯成「靈魂」或者「心性」（英文為mental nature，這是彌爾的譯法）。蘇格拉底明顯是以這個詞語指稱個人的真實自我或者智力，他並沒有區別這兩者。

有些學者把蘇格拉底式質問描述為「訴諸人身」（ad hominem）。這個詞語現在通常指人身攻擊，也就是藉著攻擊一項觀念的持有者來攻擊一項觀念。這種人身論述在蘇格拉底式言說當中沒有存在的空間，這點我們等一下將會看到。不過，在蘇格拉底式的言說裡，這個詞語有可能代表不一樣的意思。首先，這項觀念指的是蘇格拉底除了檢驗一項主張本身之外，也總是會檢驗那項主張的持有者。他通常會發現那名持有者說的話前後不一致，但這只是證明了那名持有者有問題，而不必然表示那項主張有問題。

第二，蘇格拉底是藉著對手本身的前提進行辯論。他不說那些前提是否有效，而是說：假設你相信X，那麼我們就來看看這樣會引導出什麼樣的結果。在實務上，蘇格拉底通常藉著提供一些額外論點而推動對話前進，但他總是會取得對方的同意，所以還是沒有偏離訴諸人身的精神。這樣的辯論不是一條直接通往真理的道路（甚至可能不是一條道路），只是顯示出對方在何處搞混了。不過，這點對於蘇格拉底來說相當重要，因為他對於自己身為哲學家的使命，以及探究眾人及其心智的使命，並沒有加以區分。