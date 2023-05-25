《跟蘇格拉底學思辨》：「你憑什麼身分提出那個論點？」蘇格拉底使用的語言不包括這句質疑
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德州大學法學院院長沃德・法恩斯沃斯在本書中以十八個章節，總結出五大元素、四大方法，從基本要點、邏輯規則到自我檢驗，引用超過百則《對話錄》中的精采辯論，向讀者介紹「人類史上最偉大成就之一」蘇格拉底的問答技巧與思辨策略。
文：沃德・法恩斯沃斯（Ward Farnsworth）
蘇格拉底的對話規則
蘇格拉底設定了從事對話的規則，本章將檢視其中幾項：⑴致力於找尋真相，而不是致力於贏得辯論、⑵檢驗人，而不只是主張、⑶針對論點本身進行判斷，不論提出論點的人是誰、⑷坦白說出你心中的想法、⑸單一見證人原則，也就是把對話當中的另一方當成對話證明結果的裁判、⑹善意理解原則、⑺不冒犯人也不因別人說的話而生氣。這些規則沒有在第三章裡當成蘇格拉底方法的核心要素加以討論，原因是其中有些只算是細節，有些則是不像其他要素固定受到遵循。不過，這些規則還是相當重要。
沒有受到認真看待的規則
部分蘇格拉底提出的規則只能勉強稱為「規則」，因為他自己與規則的關係就頗為緊張。他訂定規則，然後又違反規則。他要求自己的對話夥伴不要長篇大論，接著自己卻長篇大論起來。他使用了一些拙劣的論點，乃至後來引起眾人辯論——他這麼做是不是刻意為之？他有時顯得極為真誠，有時又顯得心口不一。他把諷刺帶入哲學，後來又為哲學犧牲性命。蘇格拉底乍看之下雖然率直又理智，但他（或是柏拉圖，或者他們兩人都是如此）也相當喜愛自己性格中不完全符合這些特徵的面向，以及逗趣和促狹的言詞。巴斯卡（Pascal）是這麼說的：
我們只能想像柏拉圖與亞里斯多德身穿引人敬仰的學術袍。他們是正直的人，就像其他人一樣，和朋友一起談笑，而他們藉著撰寫《法律篇》（Laws）與《政治學》（Politics）自娛之時，則是把這樣的活動當成消遣。這是他們人生中最不具哲學色彩也最不嚴肅的部分；至於哲學色彩最濃厚的部分，則是過著簡單而平靜的生活。
尼采說：
蘇格拉底超越了基督教的創始人，能夠保持愉快的嚴肅狀態，並且擁有充滿調皮的智慧，也就是構成人類靈魂最佳狀態的那種要素。
這種能夠包含相反兩極的能力，是蘇格拉底精神的一部分。文學能力、哲學能力以及其他來自於在兩極之間移動的能力，而不是固著於兩極的其中之一。蘇格拉底式的哲學就是一個例子。這種哲學涉及的利害非常重大，但態度也相當輕鬆，而這正是其吸引力所在。愛默生說：
在一個醜陋的身體當中罕見地結合了這些迥異的特質：一方面滑稽逗趣，另一方面又具有烈士心性；一方面在街頭與市集熱切與人辯論，另一方面又是當時有史以來最和善的聖人。這樣的組合深深引起柏拉圖的注意，因為他的心智非常能夠容納這些對比……蘇格拉底性格中的奇特融合，為柏拉圖心智當中的融合設定了上限。
不過，如果說蘇格拉底的部分對話規則看似不免遭到違反，也還是有其用處。那些規則帶有智慧，自有其道理，而理解那些道理有助於改善思考能力。你唯一需要做的，就是記住蘇格拉底方法也有另外一個分支，心即有時並不會認真看待自己的規則。
尋求真理（辯證與爭辯）
原本的蘇格拉底方法是對於真理的追尋，而不是一種辯論活動。蘇格拉底有時把追尋真理稱為辯證—相對於純粹為了樂趣或是為了爭勝而從事的爭辯（eristic）。
蘇格拉底：如同你可能觀察到的，年輕人一旦初嘗這種滋味，就會為了娛樂而辯論，並且總是模仿自己所受到的反駁而駁斥別人；如同幼犬，他們也樂在對所有接近他們的人又咬又扯……不過，一個人一旦年齡漸長，將不會再耽溺於那樣的瘋狂當中；他會模仿尋求真理的辯證家，而不是為了娛樂而駁斥別人的爭辯者；這麼一來，將會提高他在性格上的節制，而不是降低這項追尋的榮耀。
——《理想國》
如同這段文字所示，「爭辯」可以用於描述一場爭執或是引起爭執的人。這個字眼似乎主要帶有貶義。蘇格拉底式對話本身可能顯得具有爭辯性；讀者有時從中獲得的印象，也會覺得蘇格拉底為了打倒對方的主張不惜提出任何論點。無論這樣的批評正不正確，蘇格拉底與柏拉圖這兩人之一（或是兩人皆有）可能曾經遭人批評具有這種傾向。我們在對話錄裡就看過這樣的說法，例如克里提亞斯這麼指控蘇格拉底：
你現在做的，就是你剛剛否認自己有做的事，也就是致力於反駁我，而不是聚焦於論點之上。
——《卡米德斯篇》
卡利克勒斯：蘇格拉底，你假裝自己追求的目標是真理，實際上卻是把討論導向這種倫理理想——這種觀念簡單淺薄得足以對大眾具有吸引力，而且完全取決於慣俗，而不是自然界……你設計的那種聰明但不公平的辯論手法，實際上就是由此而來：一個人如果依據慣俗的觀點發言，你提出的問題就帶有自然觀點的前提假設；而對方如果談的是自然，你就改談慣俗。
——《高爾吉亞篇》
這類批評可能就是為什麼蘇格拉底對於這一點頗為敏感（柏拉圖可能擔心這類批評確實沒錯），也是為什麼蘇格拉底會刻意指出自己所提的並不是爭辯式論述——他追求的向來都是要得出正確的結果，而不是要取勝。
重點在人，而不只是在於主張
原本的蘇格拉底方法不只檢驗主張，也檢驗人。這是一種個人化的活動。蘇格拉底在《申辯篇》裡描述自己的活動時，說的是「檢驗我自己和別人」，而不是檢驗命題。此外，對話錄探討的主題雖是勇氣或虔誠這類概念，標題卻通常都不是《論勇氣》或《論虔誠》。那些對話錄通常都是以人為名——《拉凱斯篇》、《游敘弗倫篇》、《卡米德斯篇》等等。我們不知道這些標題是不是柏拉圖自己取的，但無論如何的確是相當適切。那些人物不只是用來談論哲學的藉口，而是主題的一部分。
尼西亞斯：任何人只要與蘇格拉底關係親近並且和他進行對話，都很有可能會被誘入辯論當中；而這個人在開頭不論提起什麼主題，都會不斷被蘇格拉底牽著走，結果就必須交代自己當下與過往的人生；而且他一旦身陷其中，蘇格拉底就會緊抓不放，直到對他徹底篩檢過後才肯罷休。
——《拉凱斯篇》
現代的哲學家通常會以抽象方式辯論問題，並且試圖找出確切無疑的答案。蘇格拉底不同，因為他不只對一般問題感興趣，也想要知道那些問題在他所檢驗的人身上會帶來什麼結果。他的方法隱含了這樣的觀點：要把這兩者區分開來並不容易，而且可能不是我們應該追求的目標。
這點有時可以視為具有療癒性。蘇格拉底的目標在於找尋真理，也致力於照顧心靈，或者靈魂。他把這兩者視為哲學實踐當中不可區分的部分。
蘇格拉底：我四處走動唯一做的事情，就是敦促各位不論老少好好照顧自己，但除了身體或者錢財之外，更要照顧你的心靈，並且盡力把你的心靈提升到最佳狀態。
——《申辯篇》
由希臘原文音譯成英文的「心靈」一詞是「psyche」，而這個詞有時也翻譯成「靈魂」或者「心性」（英文為mental nature，這是彌爾的譯法）。蘇格拉底明顯是以這個詞語指稱個人的真實自我或者智力，他並沒有區別這兩者。
有些學者把蘇格拉底式質問描述為「訴諸人身」（ad hominem）。這個詞語現在通常指人身攻擊，也就是藉著攻擊一項觀念的持有者來攻擊一項觀念。這種人身論述在蘇格拉底式言說當中沒有存在的空間，這點我們等一下將會看到。不過，在蘇格拉底式的言說裡，這個詞語有可能代表不一樣的意思。首先，這項觀念指的是蘇格拉底除了檢驗一項主張本身之外，也總是會檢驗那項主張的持有者。他通常會發現那名持有者說的話前後不一致，但這只是證明了那名持有者有問題，而不必然表示那項主張有問題。
第二，蘇格拉底是藉著對手本身的前提進行辯論。他不說那些前提是否有效，而是說：假設你相信X，那麼我們就來看看這樣會引導出什麼樣的結果。在實務上，蘇格拉底通常藉著提供一些額外論點而推動對話前進，但他總是會取得對方的同意，所以還是沒有偏離訴諸人身的精神。這樣的辯論不是一條直接通往真理的道路（甚至可能不是一條道路），只是顯示出對方在何處搞混了。不過，這點對於蘇格拉底來說相當重要，因為他對於自己身為哲學家的使命，以及探究眾人及其心智的使命，並沒有加以區分。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。