2023/05/15,
印太

為宣示南沙群島主權，菲律賓在專屬經濟區海域放置浮標

為宣示南沙群島主權，菲律賓在專屬經濟區海域放置浮標
圖為2021年3月24日的衛星影像，顯示中國船隻停泊在南沙群島的牛軛礁。Photo Credit: GettyImages

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南沙群島的主權爭端未解，菲律賓14日再度採取行動宣示主權。隨著中國在南海的作為越發具侵略性，菲律賓正尋求與美國強化關係，其最新舉措也再度引發關注。

（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊發言人週日（5月14日）表示，該國在專屬經濟區（EEZ）內放置了導航浮標，藉此宣示對南沙群島的主權。

據路透社報導，菲律賓海警隊稱在5月10日至12日期間，該國在200海里（322公里）的專屬經濟區內的5個地點，總共設置了5個懸掛國旗的浮標。其中一個地點位於牛軛礁（Whitsun Reef），2021年曾有數百艘中國船隻集結在該處停泊。

菲律賓海警隊的南海問題發言人塔里艾拉（Jay Tarriela）在推特上表示，設置浮標的做法，顯示菲律賓堅定不移捍衛海上的邊界與資源，並促進海上貿易安全。針對此事，中國駐馬尼拉大使館未立即回應路透社的置評請求。

此前，菲律賓海警隊曾於2022年5月在南沙群島的4個島嶼上，也裝設了5個導航浮標。

馬尼拉與北京頻傳海上爭端

2016年，海牙國際法庭曾仲裁中菲南海主權爭議，以壓倒性的優勢裁定菲律賓勝訴，認定北京近期在菲律賓水域的填海造陸等一系列活動非法，但中方拒絕承認此裁決。至今，南海島嶼的主權爭端未解，汶萊、馬來西亞、台灣和越南也宣稱對南沙群島擁有主權。

近期中國與菲律賓持續傳出海上爭端。今年2月，中國海警船以軍事級雷射光照射菲律賓海警船，導致船員暫時失明；4月，多家國際媒體披露，菲國海警船在南海巡航時被一艘比它大2倍多的中國船尾隨，雙方險些在海上相撞

針對中菲爭端，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）稱應該建立「直接溝通管道」。不過，菲律賓大學海事法教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）日前向DW表示，此舉未必有用，因為雙方2017年就曾宣佈建立海警隊之間的「熱線」，「但這並沒有改變中國的侵略行為」。

美菲結盟

路透社5月初的報導指出，面對中國日益強勢的海上活動，菲律賓一方面希望在軍事上與美國維持密切關係，一方面卻也不願大動作挑起中國疑慮。

駐菲律賓的地緣政治分析師Don McLain Gill則曾於3月向DW表示，馬尼拉應對中國的方式，是「外交手段、透過盟友或戰略夥伴以提高自身防御能力的結合」。

4月中下旬，美國與菲律賓舉行史上規模最大的聯合軍演，隨後小馬可仕於5月初造訪美國，期間美國發布「美菲雙邊防御准則」，明定協防條約的範疇。對此，中國外交部發言人毛寧回應：「中方堅決反對任何國家以此為藉口插手南海問題、損害中方領土主權和海洋權益。」

此外，在美菲的《強化防務合作協議》（EDCA） 之下，菲律賓今年新指定了4處軍事基地，開放美軍使用。小馬可仕日前在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說時表示，在中國外長秦剛4月訪菲時，他已向秦剛表明，EDCA協議下的基地目的不在於「進攻」用途，不會用來攻擊中國或任何國家。

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Photo Credit: GettyImages
美國國防部長奧斯汀5月3日於美國華府五角大樓歡迎菲律賓總統小馬可仕。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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