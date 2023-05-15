為宣示南沙群島主權，菲律賓在專屬經濟區海域放置浮標
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南沙群島的主權爭端未解，菲律賓14日再度採取行動宣示主權。隨著中國在南海的作為越發具侵略性，菲律賓正尋求與美國強化關係，其最新舉措也再度引發關注。
（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊發言人週日（5月14日）表示，該國在專屬經濟區（EEZ）內放置了導航浮標，藉此宣示對南沙群島的主權。
據路透社報導，菲律賓海警隊稱在5月10日至12日期間，該國在200海里（322公里）的專屬經濟區內的5個地點，總共設置了5個懸掛國旗的浮標。其中一個地點位於牛軛礁（Whitsun Reef），2021年曾有數百艘中國船隻集結在該處停泊。
菲律賓海警隊的南海問題發言人塔里艾拉（Jay Tarriela）在推特上表示，設置浮標的做法，顯示菲律賓堅定不移捍衛海上的邊界與資源，並促進海上貿易安全。針對此事，中國駐馬尼拉大使館未立即回應路透社的置評請求。
此前，菲律賓海警隊曾於2022年5月在南沙群島的4個島嶼上，也裝設了5個導航浮標。
馬尼拉與北京頻傳海上爭端
2016年，海牙國際法庭曾仲裁中菲南海主權爭議，以壓倒性的優勢裁定菲律賓勝訴，認定北京近期在菲律賓水域的填海造陸等一系列活動非法，但中方拒絕承認此裁決。至今，南海島嶼的主權爭端未解，汶萊、馬來西亞、台灣和越南也宣稱對南沙群島擁有主權。
近期中國與菲律賓持續傳出海上爭端。今年2月，中國海警船以軍事級雷射光照射菲律賓海警船，導致船員暫時失明；4月，多家國際媒體披露，菲國海警船在南海巡航時被一艘比它大2倍多的中國船尾隨，雙方險些在海上相撞。
針對中菲爭端，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）稱應該建立「直接溝通管道」。不過，菲律賓大學海事法教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）日前向DW表示，此舉未必有用，因為雙方2017年就曾宣佈建立海警隊之間的「熱線」，「但這並沒有改變中國的侵略行為」。
美菲結盟
路透社5月初的報導指出，面對中國日益強勢的海上活動，菲律賓一方面希望在軍事上與美國維持密切關係，一方面卻也不願大動作挑起中國疑慮。
駐菲律賓的地緣政治分析師Don McLain Gill則曾於3月向DW表示，馬尼拉應對中國的方式，是「外交手段、透過盟友或戰略夥伴以提高自身防御能力的結合」。
4月中下旬，美國與菲律賓舉行史上規模最大的聯合軍演，隨後小馬可仕於5月初造訪美國，期間美國發布「美菲雙邊防御准則」，明定協防條約的範疇。對此，中國外交部發言人毛寧回應：「中方堅決反對任何國家以此為藉口插手南海問題、損害中方領土主權和海洋權益。」
此外，在美菲的《強化防務合作協議》（EDCA） 之下，菲律賓今年新指定了4處軍事基地，開放美軍使用。小馬可仕日前在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說時表示，在中國外長秦剛4月訪菲時，他已向秦剛表明，EDCA協議下的基地目的不在於「進攻」用途，不會用來攻擊中國或任何國家。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。