中國不太可能如2008金融海嘯後那樣，再次拯救全球經濟
我們想讓你知道的是
2008年，中國政府以龐大的經濟激勵計劃幫助西方國家度過了金融危機。然而這一次，中國在新冠疫情之後的復甦步履蹣跚，加上對台灣的武力威脅升級，意味著它在阻止全球經濟衰退方面不大可能有所作為。
文：Nik Martin
隨著世界其他地區在經濟衰退的邊緣搖搖欲墜，西方決策者最不希望看到的是中國——自2008年金融危機以來全球經濟增長的最大推動力——的復甦陰晴不定。遺憾的是，這是正在發生的事情。
在去（2022）年12月放棄嚴格的清零防疫政策後，這個世界第二大經濟體並沒有全力復甦。
中國4月份進口大幅收縮7.9％，而出口增速僅為8.5％，低於3月份的14.8％。4月份消費者價格漲幅是兩年多來的新低，而根據中國工業批發商提供的價格，工廠出貨量緊縮加劇。
與此同時，4月份新增銀行貸款降幅遠超預期。當月銀行發放了7188億元的新增人民幣貸款，不到3月份總數的五分之一。
中國經濟的黃金時代結束了嗎？
「中國經濟不會崩潰，但也不會回到2010年代以兩位數增長的黃金十年。」英國倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生（Steve Tsang）告訴《德國之聲》。
如果中國經濟強勁反彈，將會有助於抵消世界其他地區在過去12至18個月中，受央行貨幣緊縮政策刺激而出現的可能放緩。
中國在2008－2009年金融危機後出台的巨額刺激計劃幫助全球經濟復甦，部分原因是中國對用於基礎設施項目的進口原材料需求巨大。
但是，過去的這些刺激措施讓中國深陷債務泥潭。今年3月，國際貨幣基金組織警告稱，僅中國地方政府債務一項就已升至創紀錄的66兆元人民幣，相當於中國GDP的一半。
曾銳生認為，那些祈望中國重振經濟的西方決策者，現在需要「不戴染色鏡看看新的政治和經濟現實。」
威脅台灣讓中國被西方孤立
中國政府聲稱台灣屬於自己的領土、威脅可能武力攻台，這對於西方來說難以接受。中國政府與莫斯科的友好關係，以及在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的「中立」，也給全球經濟合作帶來風險。
「就台灣問題來說，緊張局勢升級或發生戰爭將導致翻天覆地的變化。」新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特（Pushan Dutt）告訴《德國之聲》，在那種情況下，「跨國公司將會退出中國，其出口市場將被關閉，西方將對其實施制裁。」
川普（Donald Trump）時代中國政府和華盛頓之間的貿易緊張局勢延續到現在，針鋒相對的關稅戰導致美國對幾家中國公司和部分官員實施制裁。華盛頓還以國家安全為由，限制中國獲取其半導體和人工智慧（AI）技術。
曾銳生指出，「中國國家主席習近平強硬的外交政策，導致美國和其他西方國家開始在與中國的經濟聯繫中脫鉤或者去風險化，這意味著之前支持中國快速增長的一個關鍵因素正在減弱。」
西方決策者越來越多地將中國的「一帶一路」倡議視為對其利益的威脅。該倡議在150多個國家／地區投資8400億美元，用於建設道路、橋樑、港口和醫院。越來越多人擔心，該計畫以無法承擔的巨額貸款，導致發展中國家落入債務陷阱，並削弱了它們與西方國家的關係。
上個月，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）也對全球經濟可能分裂成以中國和美國為首的競爭集團表示遺憾，並警告稱這將損害增長並加劇通膨。
為何經濟復甦不盡如人意？
此外，中國政府將經濟提升到價值鏈上游的戰略計劃，優先考慮增長的品質而不是數量。但這些改革尚需時日。這也導致了中國經濟復甦不盡如人意。
杜特說：「中國一直在努力實現從低端製造商到未來行業（人工智慧、機器人、半導體等）主導者的轉變。」他認為，隨著中國從國有企業主導的重工業轉向創新行業和國內消費，增長放緩是「自然而然的結果」。
曾銳生告訴《德國之聲》，雖然習近平明確希望中國經濟變得更有動力、活力、強大和創新能力，但是「他的政策往往會產生相反的效果。」他說：「隨著習近平加強對權力的控制並且不肯承認錯誤，中國的技術官僚實際上不可能做出必要的調整來振興經濟。」
與此同時，國際貨幣基金組織預測，未來五年，中國將繼續成為全球經濟增長的最大推動力，對全球經濟增長的貢獻率約為22.6％，而美國僅為11.3％。
雖然西方需求放緩將繼續對中國出口產生負面影響，但中國國內經濟仍有許多方面值得期許，尤其是由於三年防疫封鎖導致的被需求壓抑。
「在疫情期間，中國消費者積累了2.6兆美元的超額儲蓄」，杜特告訴《德國之聲》聲，「因此，預計服務業將在短期內拾遺補缺。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。