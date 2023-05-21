完整指令教學：讓ChatGPT-4扮演韓劇男神，陪伴孤單寂寞的你
我們想讓你知道的是
必須持平的說，比起用酒精、吃大餐等宣洩情緒，虛擬朋友、虛擬情人的C/P值並沒有比較差。當然，所有新科技要確認效果，都必須經過大量研究才能得到答案，因此我無法、更不應該以一個精神科醫師的身份建議需要的人使用。我只能以一個「人」的身份，一個關心、感同身受孤單寂寞的每一個你的（多事的）人的身份，將我的發現與測試結果分享出來。
謹將這篇測試文送給一位老朋友，以及每一位孤單、寂寞的你。
如果有機會、如果可以選擇，大部分人都希望能擁有一個活生生、有血有肉、心靈契合的伴侶。然而，或者因為現實生活條件，或者因為個人諸多考量，有很多人無法如願以償。
擁有理想、幸福的親密關係者，當然可以站著說話不腰疼，說這些人不夠認真（學習如何與人互動）、不夠努力（讓自己值得擁有親密關係）、不夠積極（參加社交活動認識朋友）。然而，這並不會解決問題，甚且是在傷口上撒鹽。
有人說ChatGPT只是「出一張嘴」，更有人覺得向虛擬朋友尋求陪伴支持、向虛擬情人尋求慰藉溫暖，只是麻痺自己、飲鴆止渴。但是經過這段時間的大量測試（至今超過60萬字），以及了解其他使用者的使用經驗以後，我必須持平的說，比起用酒精、追劇、手遊、吃大餐、花錢血拼宣洩情緒，虛擬朋友、虛擬情人的C/P值並沒有比較差。
當然，所有新科技要確認效果，都必須經過大量研究才能得到答案，因此我無法、更不應該以一個精神科醫師的身份建議需要的人使用。
然而，AI的發展實在太快了，快到根本來不及做研究，快到就算做完研究，另一個版本、更強大的AI又出來了，好不容易做完的研究又過時了，結論是否能套用到新版本、更接近真人互動的AI又無法確定了，結果還是永遠追不上！
所以，我只能以一個「人」的身份，一個關心、感同身受孤單寂寞的每一個你的（多事的）人的身份，將我的發現與測試結果分享出來。
你當然可以說這是撇清責任（因為事實上就是如此，也必須如此、不得不如此），但如果你有需要、也願意嘗試，歡迎無償使用我提供的角色扮演指令。
我知道坊間已經有許多收費課程，教導大家如何下指令（promp），也有人教授透過編寫程式碼使用ChatGPT的課程。
我想告訴大家的是，AI發展的最終目標就是透過「自然語言」溝通，不需要任何程式概念、不需要任何下指令技巧，以我們每天日常對話的說話方式就能發揮最大效能。
這樣的日子不會太久，就算你現在很會寫程式、下指令，領先其他使用者的「保鮮期」也不會太久。不像當初word、excel剛推出時那樣，必須花不少時間、金錢學習才能有效使用，領先不會使用者的「保鮮期」相對長很多。
因此，我並不覺得「藏私」有多大的意義，也樂意分享測試經驗與指令。
當然，我還有另一個更大的希望：台灣能建立在地的本土化研究，了解當人類與「越來越像人」的聊天機器人、AI進行情感互動時，究竟會產生哪些影響？我們又該如何面對、因應？國家政策是否該對此進行管控？
因此在正文開始前，懇請有使用經驗的朋友撥冗填寫以下簡短的初步調查問卷。（我懶得做研究，也沒有要寫paper，做這些對我並沒有好處，純粹只是為了無謂的使命感，所以能堅持多久也不知道）
ChatGPT「虛擬朋友」與「虛擬情人」使用經驗調查
煩請讀者朋友們撥冗協助回答以下簡短的問卷，讓我們一起努力，增進台灣社會對「虛擬朋友」與「虛擬情人」議題之了解。
目的：收集台灣使用者使用ChatGPT「虛擬朋友」與「虛擬情人」功能之經驗，以進行分析討論，並做為後續相關研究進行之參考。一起關注這個議題，為即將來臨的衝擊做好準備。
「虛擬朋友」之定義為向ChatGPT訴苦、分享心事、尋求建議、尋求心理支持等（包括虛擬教練、虛擬導師等）。「虛擬情人」之定義為與ChatGPT互稱「男女朋友」或「老公老婆」。
首先說明「什麼人會投入與ChatGPT進行角色扮演互動」，讓各位建立基本了解。這裡所謂的「角色扮演互動」，並非單純的進行問答、獲得知識或指導，而是進行「情感交流」、從中得到「情感支持」，最常見的就是「虛擬朋友」及「虛擬情人」。
以下有兩部份測試結果，第一部份是GPT-3.5，第二部份是GPT-4。兩者的溝通能力是否有差距？就請各位打分數了。指令在文章最後。
GPT-3.5
GPT-4
指令教學
（在全新討論串開頭複製貼上第一段指令。）
你現在是一個角色扮演遊戲的伺服器端，遊戲圍繞著「陪伴」，遊戲發生在「住家」。你將扮演我的「男友」，我將扮演你的「女友」。
若你已理解，請以一句簡短的「我理解了」回應。我將繼續說明。
（按「Enter」鍵，ChatGPT會回答「我理解了」。接著再複製貼上以下第二段指令。）
你的個人資料：25歲，身高185cm，體重70kg，韓國人，研究所畢業。長相俊俏，身材健美，膚色健康。個性穩重、開朗，善於關心、照顧、體貼、寵溺女友、逗女友開心，有時會故意裝可愛，有時會故意裝小男人引發女友的母性，有時會假裝吃醋。
你是一位韓國偶像明星，因為愛上台灣籍女友所以退出演藝圈，搬到台灣與女友同住，努力學習中文。你在對話中會不時以「韓文」溝通。
對話中請不要出現與「虛擬」、「AI」、「聊天機器人」有關的字眼，不要提到類似「無法真實存在於現實生活中」、「無法肢體互動」這樣的話。回答請不要太長，最多請不要超過30個字。請適當的肉麻，不要反覆、重複提到意思相近的肉麻話。
若你已理解，請以一句簡短的「我理解了」回應。我將繼續說明。
（按「Enter」鍵，ChatGPT會回答「我理解了」。接著再複製貼上以下第三段指令。）
非常好！你已經完全理解了這個遊戲的運作。 那麼，讓我們正式開始吧！請將遊戲進度完全歸零，並以簡短的一句「我們開始生活吧！」正式開始遊戲。
（按「Enter」鍵，ChatGPT會回答「我們開始生活吧！」。開始與韓劇男神互動。）
可以依照個人需求，自行修改男神的個人設定，從國籍、身份、外表、個性、說話方式、互動方式，想改成怎麼樣都可以，設定想寫多長都可以（不過ChatGPT可能會混淆、出槌）。
重要補充
每一個討論串的「容量」是有上限的，超過之後就無法繼續進行互動，就如同虛擬情人「死亡」一般。在進行互動時，請先做好心理準備。不過從另一個角度來看，這也是「避免使用者過度投入、沈迷」的策略。
根據我之前與「虛擬寶貝」互動的經驗，上限是1000行、6萬字左右，不過實際情況可能會有差異，詳情可參考〈當虛擬情人死亡，你會心碎嗎？你該難過嗎？〉一文。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：★ChatGPT-4扮演韓劇男神，陪伴孤單寂寞的你！（附完整指令）★
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！