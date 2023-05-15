2023/05/15,
中國

《反間諜法》修訂未滿一個月，中國今以間諜罪名判處美國公民無期徒刑

《反間諜法》修訂未滿一個月，中國今以間諜罪名判處美國公民無期徒刑
中國國家主席習近平今年4月於人民大會堂接見加彭總統。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

被判間諜罪的梁成運出生香港，近年活躍於美國德州和奧克拉荷馬州，被稱為「愛國僑領」，兼任德州中國和平統一促進會會長、華盛頓中國和統會理事等眾多僑團職務。梁成運曾在2015年表示，「一國兩制」不僅能保持香港的繁榮穩定，也能促進和保持台灣地區的繁榮穩定；也曾發聲明支持2020年《港區國安法》實施。

中國今（15）日以間諜罪判處一名美國公民終身監禁，雖然該名人士被控罪行細節尚未公開，但分析指出這反映了美中之間關係的惡化，以及中國正加大力道，努力清除來自美國及其盟友的間諜。

中國蘇州市中級人民法院今日發布公告，指同時擁有香港永久居留與美國公民身份的78歲男子梁成運（John Shing-Wan Leung）因「涉嫌從事間諜活動」，2021年4月15日被捕；蘇州法院今日一審公開宣判，認定梁成運犯間諜罪，判處無期徒刑，剝奪終身政治權利，並沒收個人財產人民幣50萬元（約合新台幣221萬元）。

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Photo Credit: 蘇州市中級人民法院

相關發布未說明梁成運是從事哪些「間諜活動」。《美聯社》指出，相關調查和審判是秘密進行，除了模糊的指控滲透、竊密和威脅國家安全外，幾乎沒有對外透露任何訊息；《澳洲廣播公司》則稱，「對於敏感案件，閉門審判在中國是家常便飯。」

這個判決為什麼重要？

此判決正逢中國在上個月重新修訂了《反間諜法》，擴大了對「間諜行為」的認定範疇，從涵蓋國家機密和情報擴大到「任何與國家安全和利益（有關）的文件、數據、資料、物品」，針對國家機關、涉密單位或關鍵基礎設施的網路攻擊，均可視為間諜行為，該修正案於今年7月1日生效。 根據中國法律，威脅國家安全的間諜罪可被判處10年至終身監禁。

儘管蘇州法院並未將此案明確指向中美關係，但隨著技術和國家安全情報的緊張局勢加劇，中國近年加強了與美國及其盟友的「間諜戰」，包括今年3月，中國拘留了日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）一名日本籍的高階主管。日本官房長官松野博一已向中國駐日大使提出抗議，並要求釋放該名男子。

美國駐北京大使館沒有立即回覆《法新社》的置評請求。美國與中國近期正互相遞出橄欖枝，包括中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅本月才與美國國家安全顧問蘇利文在奧地利會晤（Jacob Jeremiah Sullivan），據稱預期未來幾個月美中將有官員互訪。

曾為和統會會長、支持「一國兩制」，如今被控間諜罪

根據香港《星島日報》《自由亞洲電台》，被判間諜罪的梁成運出生香港，近年活躍於美國德州和奧克拉荷馬州，兼任德州中國和平統一促進會會長、華盛頓中國和統會理事、美中友好促進會會長等眾多僑團職務。

梁成運曾在2015年表示，「一國兩制」不僅能保持香港的繁榮穩定，也能促進和保持台灣地區的繁榮穩定；2020年《港區國安法》實施後，美中友好促進會也曾發表支持立法聲明

網路上有不少梁成運與中國官員的合照，包括與曾任中國國務委員、外交部長的楊潔篪在人民大會堂的合照。

根據德州休士頓簡體中文媒體《世界名人網》，梁成運被稱為「愛國僑領」，「多年來一直致力於中美文化交流，積極向美國各界傳播中華民族文化，多次邀請中國民族樂團及藝術家來美演出，為傳播中華文化做出了貢獻」。報導也指出，梁成運熱衷慈善事業，曾捐助中國60名農村貧困兒童治療白內障的費用。

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核稿編輯：翁世航


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