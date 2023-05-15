雙語政策造成學習動機M型化、學科和英文「雙貧乏」？教團、學生、家長呼籲通盤檢討

「2030雙語政策」近年在教育界、學界引發批評聲浪，學生團體EdYouth近期發起問卷調查，了解國、高中生的心聲。結果發現，多數學生認為把英文融入其他學科，無法提升對學科的學習興趣，或是讓英文變好；另一方面，教團與學生也憂心雙語教育造成學生「雙貧乏」，學科和英語都學不好。

針對近年充滿爭議的雙語教育問題，學生團體EdYouth日前透過社群媒體進行兩輪的問卷發放，第一輪是質性的問答，第二輪共回收831份來自國、高中生的問卷回覆。依據回覆結果，EdYouth共提出三大訴求，首先是要求行政院通盤檢討2030雙語政策，再來是應將政策經費用於現在需要迫切進展的108課綱，像是優化部定課程為學生的英文打下更好基礎，最後是讓學生參與關係兒少重大政策擬定，並給予明確回應。

雙語政策要求其他學科採用英語授課，但問卷結果顯示，只有22.7％的學生認為把英文融入其他學科會提升其他學科的興趣，也僅有19.9％學生認為用英文學習其他學科，不會影響該科目的學習成效，能想見大部分學生認為雙語教育帶給其他學科非正面影響。另一方面，在本次調查中，有34.8％的學生非常不認同、18.1％學生不認同其他科目的雙語教學會讓他的英文變好，可見多數學生無法獲得雙語教育對英文學習帶來的正面效果。

此外，EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖表示，現在課程編排存在嚴重斷層，國小跨國中很難、國中跨高中又更難，對家裡沒有英文背景支持的學生而言已經是一種痛苦，「政府還要在2030雙語政策加深痛苦？」

其中，問卷問及把英文融入其他學科，是否能提升學習英文的動機，乍看之下認同與不認同的學生比例差距不大，但李瑞霖點出，從問卷資料來看，認同的學生多半本身英文就已經非常好，不認同的學生則相對不好，「政府告訴我們，雙語政策可以啟動教育體系的雙語活化，提升英文學習動機，我們卻看到M型化、而不是活化。」

Photo Credit：EdYouth EdYouth調查學生是否認為把英文融入學科，可以提升學習英文的動機，1分為非常不同意、5分為非常同意。

學生、教團憂雙語教育造成學生「雙貧乏」

調查報告撰寫成員、政治大學法律系學生許瑞兒指出，有學生反映，學專業知識本身就要花費很大的心思，如果用不熟悉的語言去學，常造成專業科目學不好、英文也沒有進步的情形。對此，全教總理事長侯俊良也認為，雙語教育會造成學生的「雙貧乏」，也就是學科學不好，對英語可能產生更排斥的現象，又或者喜歡體育、美術、音樂的學生，如果課程融入英文，會不會讓他們更排斥本來喜歡的科目？

侯俊良強調教師組織認為雙語政策應先「喊卡」，目前各地不斷在徵雙語老師，這些老師一進入職場就是3、40年，會影響整體師資結構，但從教甄錄取分數與名額就能看出，雙語老師跟單一語言老師的專業能力是有落差的，如果教學現場充斥英語能力強、專業能力弱的雙語老師，最後政策喊卡、這些老師又何去何從？

家長團體代表、國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，提升英語能力固然重要，但台灣不像香港、新加坡，一般民眾習慣使用英語交流，多數非英語教師也尚未具備用英語流暢教學的能力，急就章地強行推動以英語教授其他科目，只會讓多數英語能力不夠好的同學上課鴨子聽雷，嚴重影響孩子對英語之外學科的學習成效。對英語師資缺乏的偏鄉，更可能加大城鄉差異，讓弱勢的孩子在學習上更加弱勢。

另一家長團體代表、全國家長團體聯盟理事長蕭東原也指出，目前雙語教學在執行方面師資未到位、有城鄉資源落差，以及學生基礎英文程度不足等問題，都需進一步探討。他強調加強英文教育與雙語政策是不同層面的議題，甚至牽涉到國家整體的語言政策，因此不論是在政策面還是執行面，都要做通盤的檢視、討論跟調整。

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核稿編輯：翁世航