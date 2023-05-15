雙語政策造成學習動機M型化、學科和英文「雙貧乏」？教團、學生、家長呼籲通盤檢討
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EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖表示，現在課程編排存在嚴重斷層，國小跨國中很難、國中跨高中又更難，對家裡沒有英文背景支持的學生而言已經是一種痛苦，「政府還要在2030雙語政策加深痛苦？」
「2030雙語政策」近年在教育界、學界引發批評聲浪，學生團體EdYouth近期發起問卷調查，了解國、高中生的心聲。結果發現，多數學生認為把英文融入其他學科，無法提升對學科的學習興趣，或是讓英文變好；另一方面，教團與學生也憂心雙語教育造成學生「雙貧乏」，學科和英語都學不好。
針對近年充滿爭議的雙語教育問題，學生團體EdYouth日前透過社群媒體進行兩輪的問卷發放，第一輪是質性的問答，第二輪共回收831份來自國、高中生的問卷回覆。依據回覆結果，EdYouth共提出三大訴求，首先是要求行政院通盤檢討2030雙語政策，再來是應將政策經費用於現在需要迫切進展的108課綱，像是優化部定課程為學生的英文打下更好基礎，最後是讓學生參與關係兒少重大政策擬定，並給予明確回應。
雙語政策要求其他學科採用英語授課，但問卷結果顯示，只有22.7％的學生認為把英文融入其他學科會提升其他學科的興趣，也僅有19.9％學生認為用英文學習其他學科，不會影響該科目的學習成效，能想見大部分學生認為雙語教育帶給其他學科非正面影響。另一方面，在本次調查中，有34.8％的學生非常不認同、18.1％學生不認同其他科目的雙語教學會讓他的英文變好，可見多數學生無法獲得雙語教育對英文學習帶來的正面效果。
此外，EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖表示，現在課程編排存在嚴重斷層，國小跨國中很難、國中跨高中又更難，對家裡沒有英文背景支持的學生而言已經是一種痛苦，「政府還要在2030雙語政策加深痛苦？」
其中，問卷問及把英文融入其他學科，是否能提升學習英文的動機，乍看之下認同與不認同的學生比例差距不大，但李瑞霖點出，從問卷資料來看，認同的學生多半本身英文就已經非常好，不認同的學生則相對不好，「政府告訴我們，雙語政策可以啟動教育體系的雙語活化，提升英文學習動機，我們卻看到M型化、而不是活化。」
學生、教團憂雙語教育造成學生「雙貧乏」
調查報告撰寫成員、政治大學法律系學生許瑞兒指出，有學生反映，學專業知識本身就要花費很大的心思，如果用不熟悉的語言去學，常造成專業科目學不好、英文也沒有進步的情形。對此，全教總理事長侯俊良也認為，雙語教育會造成學生的「雙貧乏」，也就是學科學不好，對英語可能產生更排斥的現象，又或者喜歡體育、美術、音樂的學生，如果課程融入英文，會不會讓他們更排斥本來喜歡的科目？
侯俊良強調教師組織認為雙語政策應先「喊卡」，目前各地不斷在徵雙語老師，這些老師一進入職場就是3、40年，會影響整體師資結構，但從教甄錄取分數與名額就能看出，雙語老師跟單一語言老師的專業能力是有落差的，如果教學現場充斥英語能力強、專業能力弱的雙語老師，最後政策喊卡、這些老師又何去何從？
家長團體代表、國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，提升英語能力固然重要，但台灣不像香港、新加坡，一般民眾習慣使用英語交流，多數非英語教師也尚未具備用英語流暢教學的能力，急就章地強行推動以英語教授其他科目，只會讓多數英語能力不夠好的同學上課鴨子聽雷，嚴重影響孩子對英語之外學科的學習成效。對英語師資缺乏的偏鄉，更可能加大城鄉差異，讓弱勢的孩子在學習上更加弱勢。
另一家長團體代表、全國家長團體聯盟理事長蕭東原也指出，目前雙語教學在執行方面師資未到位、有城鄉資源落差，以及學生基礎英文程度不足等問題，都需進一步探討。他強調加強英文教育與雙語政策是不同層面的議題，甚至牽涉到國家整體的語言政策，因此不論是在政策面還是執行面，都要做通盤的檢視、討論跟調整。
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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