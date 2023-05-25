《海關中國》：新海關變成「一個國家的經濟大門」，鑰匙由人民政府自己掌握

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本書以時序性敘述筆法，說明間接代理制用於中國海關，以及晚清以來中國政府企圖解決中央政府、總稅務司署及華籍關員之間的海關問題。在一個由外籍人士掌管的政府單位中，透過稅收養活晚清以來凋敝的經濟，如何透過外國人所主導的中國海關改造，達成增進收入及產業革新的效果。
文：張志雲
人民海關的新任務
一九四九年四月，伴隨著國民政府崩潰，如同一九四一年十二月八日，華籍關員不得不再一次選邊。雖然在渡江戰役之前，丁貴堂要求領取退休金，但在他接管上海總稅務司署後，他命令華籍關員不許跟隨李度前往廣東。丁貴堂和張勇年幫助徐雪寒和賈振之接管了總稅務司署。共產黨聲稱丁貴堂早就與他們有很密切的聯繫。
一九四九年五月二十七日上海解放後不久，為了控制惡性通貨膨脹和建立人民幣市場的信用，軍管會在京滬地區嚴格實施了兩項經濟政策：（一）停止製造一切奢侈品；（二）並禁止私下買賣金圓券、銀圓券和銀元。國共內戰在一九四九年底已將近結束，共產黨控制所有的重要口岸：廣東、上海、北京和天津。此時共產黨決定通過設立全國性的市場價格來穩定已崩潰的市場經濟。從抗戰末期開始，法幣和金圓券的惡性通貨膨脹就被遏制住了。
此時，丁貴堂和張勇年接到了新任務。九月二十三日至十月十六日三十六名中國海關的行政管理人員被召集到北京參加「海關人員代表座談會」，其目的就是把解放區海關和總稅務司署關員聚集起來，「了解情況，交換經驗，商談今後人民海關工作的方針任務，準備建立新的中央海關組織機構並使到會各地代表能藉以互相學習、互相認識及互相聯繫」，會議主持人孔原，又指出：這次的會議要研討下列問題：「（一）人民海關工作的方針任務和業務範圍；（二）全國海關組織機構及領導系統；（三）新中央海關總署的任務及組織條例草案；（四）若干海關行政與業務的問題，如驗徵、稅則、查緝、海務、統計及人事等。」
在與解放區關員交換心得後，丁貴堂在閉幕時說：「海關百年來受帝國主義統治、為四大家族服務，這是事實，本人可以代表老職員坦白地承認。我們在這二十天會裡，比在上海學習幾個月的益處還要多，使老海關人員知道了自己身上還背著相當重的包袱。」他又對解放區關員說：「你們說是用土法建設了海關，我說是新法，不是土法。真誠坦白地說，我們早先以為海關的事沒有我們就辦不了，現在我們知道沒有老海關人員也照樣能辦。」
同年十月二十六日，丁貴堂被任命為海關總署副署長，而孔原則是第一任海關總署署長。並且將海關總署確定在北京，總稅務司署不在首都的反常情況也結束了。有趣的是，海關總署還是深受情治人員的注意，就如同戴笠，孔原更廣為人知的是他在中央調查部長的情報工作。
一九五○年初，國務院決定直接監督海關總署。海關的重要性終於被放在中國官僚機構中比較適當的位置，因為在國民政府時期，總稅務司署的上級單位是關務署、財政部、行政院。國民政府此舉是為了減低總稅務司署的權力，但是人民政府的直接監督不代表其更重視海關總署，而是對其更加提防，因此國務院決定將海關總署負擔的「無直接關係的職務」取消，並進行裁員。一月，國務院制定了新政策《關於關稅政策和海關工作的決定》，其中提到：
中央人民政府海關總署，必須是統一集中的和獨立自主的國家機關，海關總署負責對各種貨物及貨幣的輸入輸出執行實際的監督管理，徵收關稅，與走私進行鬥爭，以此來保護我國不受資本主義國家的經濟侵略。所有和海關無直接關係的職務，如：管理港口、疏浚河道、建築助航設備、巡衛國境海岸等工作，均應由海關移交給其他有關機關……關於管理海港河道、燈塔浮標、氣象報導等助航設備的職務，連同其工作人員、物資、器材全部移交中央人民政府交通部或市的港務局。巡衛國境海岸的職務及武裝艦艇，全部移交中央人民政府公安部。
李度告知戴恩賽要和國民政府同進退時，海關總署也放棄拉攏李度，同時也宣告不再承認總稅務司署和李度的總稅務司地位，並要求：
所有偽國民政府海關總稅務司署之一切動產與不動產，依法自應由我海關總署接收處理。海關總署特要求上述三銀行對偽海關總稅務司署截至一九四九年五月二十七日上海解放之日止在各該行開戶結存外幣存款負完全責任，對所有前偽總稅務司署所簽支票即停止支付，並要求另寄空白印鑑紙以便換送取款印鑑，同時聲明以前偽總稅務司李度所留印鑒應行作廢。
和李度劃清界線後，人民政府要重新調整海關總署的人事，並且確保所有關鍵職務，都有黨籍幹部在其中，而且也有老關員做為副手，這種黨政共同治理的模式，或許是老關員心中不滿意，但還可接受的模式。
這種黨政共同治理的人事安排就可以看出，此時共產黨還是需要老關員的業務能力。但是這只是暫時的現象，一旦等到國家初定，人民政府又開始反覆地使用傳統的三種策略制衡海關總署。只是比較清、北洋和國民政府，人民政府的策略更為徹底。
一九五一年四月，國務院宣布了《暫行海關法》，對海關的進行重新定義，本來海關的目的是為了徵稅和促進國際貿易，但是現在變成「海關是一個國家的經濟大門。對於任何獨立自主的國家來說，這個門上的鑰匙總是由各該國家自己掌握的」。然後將人民政府的「新海關」的職責定義為將「我國大門的鑰匙已在我們自己的袋子裡，而不是如過去一樣在帝國主義的袋子裡了」。為了確保海關能夠緊緊握住「這把鑰匙」，人民政府要求「獨立自主的海關的基本任務」為以下三項：
首先就是對外貿易的監督問題。海關法規定新海關對進出國境的貨物、貨幣應負責執行全面的（包括海、陸、空、郵的）實際的（不是只憑單據的、形式主義的）監管，以保證對外貿易許可制度的有效實施和進出口外匯全部由國家金融管理機關所掌握的。其次，就是按照中央人民政府所公布的稅則徵收關稅。這不僅有鞏固財政收支平衡，增強國防建設和穩定金融物價力量的意義，更重要的作用是配合國家對外貿易管制，保護民族工業的恢復和發展。
第三就是和走私作鬥爭。海關法規中所有逃避貿易管制以及與政治破壞相結合的走私行為，應與一般的違章漏稅行為分別處理。對於走私案件一律沒收貨物，或並處以罰金，其重要者，並須將走私人移送司法或公安機關究辦。因為，多少年來帝國主義是以掠奪性的公開貿易和海盜式的走私活動同時向中國進攻的。成天我們趕走了帝國主義停止了掠奪性的公開貿易之外，對於非法的走私活動，也採取了斷然的取締政策，對於帝國主義是一個沉重的打擊。現在，美帝國主義以香港澳門為據點所進行的走私活動，正是新中國海關在制止走私方面的主要對象。
人民政府對中國海關的監管還是不脫自清政府以來制衡的三招，只是比清、北洋和國民政府更直接和嚴厲。抗美援朝戰事稍見緩和後，馬上就用第二招，將海關總署降級為對外貿易部的下屬單位：
中央人民政府海關總署應與中央人民政府貿易部合併，現為加強並統一對外貿易的管理和監督工作，特決定：將中央人民政府海關總署劃歸中央人民政府對外貿易部領導，成為對外貿易部的組成部分，改稱為中央人民政府對外貿易部海關總署。並任命原中央人民政府海關總署署長孔原為中央人民政府對外貿易部副部長兼海關總署署長，原海關總署副署長丁貴堂、原對外貿易部對外貿易管理總局局長胡仁奎為副署長。
為了讓對外貿易部順利整合海關總署，一九五五年七月，海關總署移至東長安街對外貿易部大樓內辦公。前者做法與清政府和國民政府採取的措施一樣：將總稅務司署從總理衙門移到外務部，再到度支部，隨後又從度支部移到稅務處。然後到了國民政府的關務署時期，總稅務司署就直接在關務署的領導下。
制衡海關的第一招當然就是指派孔原當總署長，第二招也是增設機構的方法，但是人民政府更進一步，因為這不只是疊床架屋，恢復過去海關監督和稅務司的共同治理模式，但是又略有不同，相似之處有二：一、就是有關國際貿易的業務同時要受海關總署和對外貿易部的管轄，這在組織架構上就像過去的稅務處和總稅務司署的關係；二、外貿部在所有的海關站都設立了地方外貿局，以監管國際貿易和稅收，這樣的處置就如同恢復過去稅務處在全國海關站指揮海關監督的作法。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。