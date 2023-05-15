TNL+ 2023/05/15,
音樂

姜濤新作《Dummy》：「甩繩」布偶，自嘲能否令人接受？

姜濤新作《Dummy》：「甩繩」布偶，自嘲能否令人接受？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

姜濤的《Dummy》歌詞呼應了他在「叱咤」演出期間的「失控」，歌者嘲笑自己那過於興奮的演出—— 「磁場過量 如花式表演誇張」、 「布偶似斷纜 製造懸疑怪事」，戲謔自己那經常為人所詬病的唱功——「突異的音量 要鏗鏘卻放空槍」、 「跳躍去放肆 念念如像有詞」，還帶有諷刺自己那沒有節制的體重的意味——「力量變重量 另類當漂亮」。

姜濤以「甩繩」布偶自嘲，掙扎於捆繩中，卻弄成糗事。《Dummy》直接回應了數月前「叱咤」的「失控」演出，經過了一段時間的「休息」，姜濤並非沒有任何作為，人們質疑他的音樂，他卻以不帶任何反駁、「說話到此」的態度來回應，選擇專注於音樂。復出後的他不但接受並感謝各界的所有批評，更希望大家能給予更多的建議，這種態度不止於其言行中，甚至還深刻地寫進了其別具意義的第十一部作品 《Dummy》中。

布偶作為《Dummy》的主題，在編曲上，主要呈現於一種頻現形式（Ostinato）的弦樂撥奏（Pizzicato）的運用上，以此來模仿布偶日復日「對著訊號會照做」的晃動形態。故事講述布偶好像「倒模」般日復日地跟著指令去做，直至布偶似乎有了自己大膽的想法，於是陷入了「混亂、加速、轉向」的狀態。

Dummy Dummy
你我有試過自訂存在意義

布偶掙扎於捆繩中，其後便發生了一連串的趣事。

磁場過量 如花式表演誇張
力量變重量 另類當漂亮
突異的音量 要鏗鏘卻放空槍
變異類道別正常

歌詞呼應了他在「叱咤」演出期間的「失控」，歌者嘲笑自己那過於興奮的演出—— 「磁場過量 如花式表演誇張」、 「布偶似斷纜 製造懸疑怪事」，戲謔自己那經常為人所詬病的唱功——「突異的音量 要鏗鏘卻放空槍」、 「跳躍去放肆 念念如像有詞」，還帶有諷刺自己那沒有節制的體重的意味——「力量變重量 另類當漂亮」。

COV_
圖片來源：MIRROR《We All Are》MV截圖

郁一郁手指變成趣事 咬牙切齒
甩繩 亂玩手指
未理目光 蜘蛛困絲
鐘似亂跳字
有病向淺中醫 已乏術無法救治
失笑中失控新標誌
黑鏡中一個失嫂意沒意義

布偶「亂玩手指」，以致曾在社交平台上因錯按「讚好」而引發風波，同時也以此來指涉其他「甩繩」趣事。歌者繼續自嘲，布偶有時候並沒有太理會旁人的目光，如蜘蛛困絲、時鐘亂跳字，甚至將其比喻為已患上了一種無法救治的病，病況已到達無可救藥的地步，成了一種「失控新標誌」。

躊躇滿志 卻孌枯枝
相當可疑 變成糗事
道別放肆 再去終止
這種飄移 繼續開始
道別過去 從頭灌溉
現在開始

自認真出事 萬人靈犀一指

從「亂玩手指」到眾人的「靈犀一指」，歌者從他人的回饋中亦自覺可笑，而間奏中的失笑則是對「甩繩」布偶的嘲弄，經歷連番的自嘲後，歌者也與過去的放肆與幼稚作道別，並重新開始。

再道謝日後致辭
Dummy Dummy
我會再校對軌跡 存在意義
Dummy Dummy
布偶會記得初衷 無忘訓示
Dummy Dummy
跌過會再試 賣力還末算遲
Don't be dummy
走出金光寺 變大意義
說話到此。

以匠人比喻為外界的聲音，「甩繩」布偶會再校對軌跡，跌過了還會再試，不會忘記匠人的訓示。不管過去的是「成功」也好，「失敗」也罷，是時候向前了。雖然此刻 《Dummy》還未正式發佈，但我相信作為姜濤的第十一部作品，這將是一個具重要意義的分水嶺。

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