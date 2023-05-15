姜濤新作《Dummy》：「甩繩」布偶，自嘲能否令人接受？

姜濤以「甩繩」布偶自嘲，掙扎於捆繩中，卻弄成糗事。《Dummy》直接回應了數月前「叱咤」的「失控」演出，經過了一段時間的「休息」，姜濤並非沒有任何作為，人們質疑他的音樂，他卻以不帶任何反駁、「說話到此」的態度來回應，選擇專注於音樂。復出後的他不但接受並感謝各界的所有批評，更希望大家能給予更多的建議，這種態度不止於其言行中，甚至還深刻地寫進了其別具意義的第十一部作品 《Dummy》中。

布偶作為《Dummy》的主題，在編曲上，主要呈現於一種頻現形式（Ostinato）的弦樂撥奏（Pizzicato）的運用上，以此來模仿布偶日復日「對著訊號會照做」的晃動形態。故事講述布偶好像「倒模」般日復日地跟著指令去做，直至布偶似乎有了自己大膽的想法，於是陷入了「混亂、加速、轉向」的狀態。

Dummy Dummy

你我有試過自訂存在意義

布偶掙扎於捆繩中，其後便發生了一連串的趣事。

磁場過量 如花式表演誇張

力量變重量 另類當漂亮

突異的音量 要鏗鏘卻放空槍

變異類道別正常

歌詞呼應了他在「叱咤」演出期間的「失控」，歌者嘲笑自己那過於興奮的演出—— 「磁場過量 如花式表演誇張」、 「布偶似斷纜 製造懸疑怪事」，戲謔自己那經常為人所詬病的唱功——「突異的音量 要鏗鏘卻放空槍」、 「跳躍去放肆 念念如像有詞」，還帶有諷刺自己那沒有節制的體重的意味——「力量變重量 另類當漂亮」。

圖片來源：MIRROR《We All Are》MV截圖

郁一郁手指變成趣事 咬牙切齒

甩繩 亂玩手指

未理目光 蜘蛛困絲

鐘似亂跳字

有病向淺中醫 已乏術無法救治

失笑中失控新標誌

黑鏡中一個失嫂意沒意義

布偶「亂玩手指」，以致曾在社交平台上因錯按「讚好」而引發風波，同時也以此來指涉其他「甩繩」趣事。歌者繼續自嘲，布偶有時候並沒有太理會旁人的目光，如蜘蛛困絲、時鐘亂跳字，甚至將其比喻為已患上了一種無法救治的病，病況已到達無可救藥的地步，成了一種「失控新標誌」。

躊躇滿志 卻孌枯枝

相當可疑 變成糗事

道別放肆 再去終止

這種飄移 繼續開始

道別過去 從頭灌溉

現在開始

自認真出事 萬人靈犀一指

從「亂玩手指」到眾人的「靈犀一指」，歌者從他人的回饋中亦自覺可笑，而間奏中的失笑則是對「甩繩」布偶的嘲弄，經歷連番的自嘲後，歌者也與過去的放肆與幼稚作道別，並重新開始。

再道謝日後致辭

Dummy Dummy

我會再校對軌跡 存在意義

Dummy Dummy

布偶會記得初衷 無忘訓示

Dummy Dummy

跌過會再試 賣力還末算遲

Don't be dummy

走出金光寺 變大意義

說話到此。

以匠人比喻為外界的聲音，「甩繩」布偶會再校對軌跡，跌過了還會再試，不會忘記匠人的訓示。不管過去的是「成功」也好，「失敗」也罷，是時候向前了。雖然此刻 《Dummy》還未正式發佈，但我相信作為姜濤的第十一部作品，這將是一個具重要意義的分水嶺。