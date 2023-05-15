【國際大風吹】強人總統將結束20年執政？為何土耳其大選被視為「今年最重要選舉」？

今年公認全球最重要的一場大選、土耳其總統大選即將在5月14日登場，不只國內選民對選舉寄託很深的期待，國際各方現在也都密切關注，因為這場選舉牽扯的，不只是已經執政20年的強人總統、艾爾多安，會不會下台，也會左右土耳其的未來走向，以及土耳其與歐盟的關係、中東移民政策，和北約等地緣政治議題。

土耳其大選結果，在個人、國家以至於國際層次上，可能會有哪些影響呢？

艾爾多安個人執政生涯最大挑戰

對已經執政20年的現任總統艾爾多安來說，今年的總統大選，絕對他掌權以來最艱難、最有挑戰性的選舉。

根據《Euronews》報導，綜合六家民調公司的數據顯示，艾爾多安4月的平均民調落在42.6%，敵對陣營、在野聯盟推出的總統候選人基里達歐魯則是以46.2%微幅領先。土耳其總統選舉採二輪制投票，如果第一輪有後選人得票過半就可以直接當選，否則前兩名要到第二輪投票對決。

在通膨高漲和地震救災不力的抨擊下，如果最終艾爾多安還是能勝選，外界預期在未來任期中，他會更積極鞏固政權。權力集中、打壓異己之外，也可能以民意基礎為後盾，帶領土耳其走向更保守、伊斯蘭化的方向。在民主自由以及意識形態都和歐美越來越分歧的狀況下，西方國家也擔心，這將影響歐洲與中東的區域穩定安全，同時影響北約等多邊關係的運作。

總而言之，無論人們喜不喜歡他，他都是一位令人敬畏的政治家，當然也是一位令人敬畏的競選者——因為他不會介意動用他所擔任的職位，所有可用的權力。 ——卡蒂爾哈斯大學講師 歐賽歐（Soli Ozel）

相反地，如果艾爾多安最終不敵基里達歐魯，結束20年執政的話，經濟學人就分析，也會帶來全球性的影響。

對土耳其人來說，國內環境整體會更自由，經濟也會隨著時間走向繁榮，新政府可以修復與西方之間的關係。更重要的是，在全球強人政治興起的時代，用選票下架艾爾多安，將會證明強人政治有可能用和平的方式劃下句點。

通膨飆升，土國選民盼改變

除了關係到艾爾多安個人的政治生涯，這場大選更被視為是土耳其近代史上最關鍵的時刻，因為它與國家未來走向息息相關，尤其是現在土耳其的經濟正在水深火熱之中。

土耳其人民可能不在乎，誰可以處理與鄰國的外交關係，但每天上菜市場，洋蔥、小黃瓜的價格持續飆漲，可是要人命。近一年來，土耳其的通膨飆高，幾乎可說民不聊生。雖然官方公布數據顯示，4月的通膨率已經從去年10月85.5%的高點，降到43.68%，但專門研究通膨的獨立研究機構ENAgroup估計，實際通膨率可能超過官方數據的兩倍，達到105%。

住在伊斯坦堡的Jamie對通膨就很有感，他說從去年7月底移居到現在，將近10個月之間，搭公車、去超市、上咖啡廳等日常生活，每個月甚至每兩個禮拜，都能感受到價格調漲，半年內民生用品的漲幅至少有0.5至1倍。雖然土耳其貨幣里拉兌台幣也走低，但通膨率攀升的幅度，還是比貨幣貶值大很多。

因此，即使是領外幣薪水的外國人，在這裡生活都不太容易，當地人更不用說。2013年，1美金換不到2里拉，但10年後的現在，1美金幾乎可以換到20里拉。

Photo Credit: 國際大風吹

曾在土耳其央行任職的財經專家谷魯賽斯表示，不管誰當選，上任後第一個要面對的問題一定是經濟，並認為選後的6個月經濟還是會相當艱困。

科曲大學經濟學系教授德米拉佩表示，如果反對黨能勝選，土耳其應該可以回歸到比較正統的經濟政策，但情況還是蠻棘手的。他表示，要解決現在這麼高的通膨率，利率起碼要從現在的8.5％升息到30％，但一下子要升息這麼多，取決於新政府能多快獲得好的信譽、溝通能力夠不夠好，通膨會有多頑固，以及匯率壓力等等，變數仍然很多。

經濟處於完全災難的境地，我們知道這一點，我們也知道我們（如果贏），將繼承什麼樣的（經濟），但土耳其必須擺脫這種束縛，土耳其需要再次崛起，土耳其必須改變。 ——總統候選人 基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）

如果艾爾多安勝選呢？他曾經表示，要請前副總理、深受投資人信賴的經濟學家遜謝克出馬，率領團隊解決通膨問題，不過遜謝克已經公然婉拒。而許多經濟學家也已經提出，如果艾爾多安連任，基本上經濟問題不會有太大改變，因為用一樣的邏輯做事不可能會有不同的結果。

重塑歐盟、中東關係，國際密切關注

國內人民在乎荷包，國際則睜大眼睛關注區域情勢。身為歐亞陸橋的土耳其，政治情勢的變化不僅可能重塑歐土關係，也為中東區域增添許多變數。

首先，是土耳其加入歐盟的談判有沒有可能解凍。

土耳其從2005年就開始跟歐盟談判，堪稱是談判入歐過程最漫長的國家，但由於艾爾多安掌權後期越來越走向集權，2016年土耳其發生政變之後，更大規模抓捕與政變相關人士，加上言論自由緊縮、政治介入司法的情況越來越明顯，跟歐盟的價值觀背道而馳，所以從2016年過後，基本上入歐談判進入完全停滯的狀態。

因此這次選舉，基里達歐魯就承諾，如果勝選，將在法治、媒體自由等方面做出改革，符合歐盟人權標準，帶土耳其重啟入歐談判，讓土耳其人可以免簽入歐，來吸引親歐派選民支持。在野黨認為，這可以向歐洲盟友表明，土耳其已經重回民主的軌道。

不過風險管顧公司共同創辦人皮克里受訪時，點出其中的變數。他表示，外交政策很大程度仰賴各結盟政黨的意識形態，有沒有一致，但這次在野聯盟的6個政黨，除了打敗艾爾多安的最高原則以外，在其他議題的立場都不一樣，所以要怎麼協調出共識，是在野聯盟勝選後在外交政策上的首要考驗之一。

各個政黨都在談論反對難民，不僅提到要把他們送回去，正如我提到的，對難民而言，這也在土耳其創​​造危險的氣氛。 ——國際特赦組織土耳其傳媒部主任 貝漢（Tarik Beyhan）

另外一個跟歐盟有關，但同時也牽扯到中東的，就是移民議題了。目前為止，土耳其收容了400萬名逃離內戰的敘利亞人，是全世界收容數最高的國家。除了與地緣位置、宗教文化有關，主要是因為2016年跟歐盟簽訂了歐土協議。