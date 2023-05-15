【國際大風吹】強人總統將結束20年執政？為何土耳其大選被視為「今年最重要選舉」？
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土耳其大選在5月14號舉行，根據目前的開票狀況，極有可能會進入「第二輪」投票。這場被視為「全球最重要」的一場大選，艾爾多安將繼續掌權還是會結束20年的執政生涯？土耳其國內正面臨什麼重大議題？總統換人做對國際政局可能會有哪些影響呢？
今年公認全球最重要的一場大選、土耳其總統大選即將在5月14日登場，不只國內選民對選舉寄託很深的期待，國際各方現在也都密切關注，因為這場選舉牽扯的，不只是已經執政20年的強人總統、艾爾多安，會不會下台，也會左右土耳其的未來走向，以及土耳其與歐盟的關係、中東移民政策，和北約等地緣政治議題。
土耳其大選結果，在個人、國家以至於國際層次上，可能會有哪些影響呢？
艾爾多安個人執政生涯最大挑戰
對已經執政20年的現任總統艾爾多安來說，今年的總統大選，絕對他掌權以來最艱難、最有挑戰性的選舉。
根據《Euronews》報導，綜合六家民調公司的數據顯示，艾爾多安4月的平均民調落在42.6%，敵對陣營、在野聯盟推出的總統候選人基里達歐魯則是以46.2%微幅領先。土耳其總統選舉採二輪制投票，如果第一輪有後選人得票過半就可以直接當選，否則前兩名要到第二輪投票對決。
在通膨高漲和地震救災不力的抨擊下，如果最終艾爾多安還是能勝選，外界預期在未來任期中，他會更積極鞏固政權。權力集中、打壓異己之外，也可能以民意基礎為後盾，帶領土耳其走向更保守、伊斯蘭化的方向。在民主自由以及意識形態都和歐美越來越分歧的狀況下，西方國家也擔心，這將影響歐洲與中東的區域穩定安全，同時影響北約等多邊關係的運作。
總而言之，無論人們喜不喜歡他，他都是一位令人敬畏的政治家，當然也是一位令人敬畏的競選者——因為他不會介意動用他所擔任的職位，所有可用的權力。
——卡蒂爾哈斯大學講師 歐賽歐（Soli Ozel）
相反地，如果艾爾多安最終不敵基里達歐魯，結束20年執政的話，經濟學人就分析，也會帶來全球性的影響。
對土耳其人來說，國內環境整體會更自由，經濟也會隨著時間走向繁榮，新政府可以修復與西方之間的關係。更重要的是，在全球強人政治興起的時代，用選票下架艾爾多安，將會證明強人政治有可能用和平的方式劃下句點。
通膨飆升，土國選民盼改變
除了關係到艾爾多安個人的政治生涯，這場大選更被視為是土耳其近代史上最關鍵的時刻，因為它與國家未來走向息息相關，尤其是現在土耳其的經濟正在水深火熱之中。
土耳其人民可能不在乎，誰可以處理與鄰國的外交關係，但每天上菜市場，洋蔥、小黃瓜的價格持續飆漲，可是要人命。近一年來，土耳其的通膨飆高，幾乎可說民不聊生。雖然官方公布數據顯示，4月的通膨率已經從去年10月85.5%的高點，降到43.68%，但專門研究通膨的獨立研究機構ENAgroup估計，實際通膨率可能超過官方數據的兩倍，達到105%。
住在伊斯坦堡的Jamie對通膨就很有感，他說從去年7月底移居到現在，將近10個月之間，搭公車、去超市、上咖啡廳等日常生活，每個月甚至每兩個禮拜，都能感受到價格調漲，半年內民生用品的漲幅至少有0.5至1倍。雖然土耳其貨幣里拉兌台幣也走低，但通膨率攀升的幅度，還是比貨幣貶值大很多。
因此，即使是領外幣薪水的外國人，在這裡生活都不太容易，當地人更不用說。2013年，1美金換不到2里拉，但10年後的現在，1美金幾乎可以換到20里拉。
曾在土耳其央行任職的財經專家谷魯賽斯表示，不管誰當選，上任後第一個要面對的問題一定是經濟，並認為選後的6個月經濟還是會相當艱困。
科曲大學經濟學系教授德米拉佩表示，如果反對黨能勝選，土耳其應該可以回歸到比較正統的經濟政策，但情況還是蠻棘手的。他表示，要解決現在這麼高的通膨率，利率起碼要從現在的8.5％升息到30％，但一下子要升息這麼多，取決於新政府能多快獲得好的信譽、溝通能力夠不夠好，通膨會有多頑固，以及匯率壓力等等，變數仍然很多。
經濟處於完全災難的境地，我們知道這一點，我們也知道我們（如果贏），將繼承什麼樣的（經濟），但土耳其必須擺脫這種束縛，土耳其需要再次崛起，土耳其必須改變。
——總統候選人 基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）
如果艾爾多安勝選呢？他曾經表示，要請前副總理、深受投資人信賴的經濟學家遜謝克出馬，率領團隊解決通膨問題，不過遜謝克已經公然婉拒。而許多經濟學家也已經提出，如果艾爾多安連任，基本上經濟問題不會有太大改變，因為用一樣的邏輯做事不可能會有不同的結果。
重塑歐盟、中東關係，國際密切關注
國內人民在乎荷包，國際則睜大眼睛關注區域情勢。身為歐亞陸橋的土耳其，政治情勢的變化不僅可能重塑歐土關係，也為中東區域增添許多變數。
首先，是土耳其加入歐盟的談判有沒有可能解凍。
土耳其從2005年就開始跟歐盟談判，堪稱是談判入歐過程最漫長的國家，但由於艾爾多安掌權後期越來越走向集權，2016年土耳其發生政變之後，更大規模抓捕與政變相關人士，加上言論自由緊縮、政治介入司法的情況越來越明顯，跟歐盟的價值觀背道而馳，所以從2016年過後，基本上入歐談判進入完全停滯的狀態。
因此這次選舉，基里達歐魯就承諾，如果勝選，將在法治、媒體自由等方面做出改革，符合歐盟人權標準，帶土耳其重啟入歐談判，讓土耳其人可以免簽入歐，來吸引親歐派選民支持。在野黨認為，這可以向歐洲盟友表明，土耳其已經重回民主的軌道。
不過風險管顧公司共同創辦人皮克里受訪時，點出其中的變數。他表示，外交政策很大程度仰賴各結盟政黨的意識形態，有沒有一致，但這次在野聯盟的6個政黨，除了打敗艾爾多安的最高原則以外，在其他議題的立場都不一樣，所以要怎麼協調出共識，是在野聯盟勝選後在外交政策上的首要考驗之一。
各個政黨都在談論反對難民，不僅提到要把他們送回去，正如我提到的，對難民而言，這也在土耳其創造危險的氣氛。
——國際特赦組織土耳其傳媒部主任 貝漢（Tarik Beyhan）
另外一個跟歐盟有關，但同時也牽扯到中東的，就是移民議題了。目前為止，土耳其收容了400萬名逃離內戰的敘利亞人，是全世界收容數最高的國家。除了與地緣位置、宗教文化有關，主要是因為2016年跟歐盟簽訂了歐土協議。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。