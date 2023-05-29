《馬斯克，挑戰科學的男人》：科學家持續探索「腦機介面」，馬斯克藉著Neuralink也參了一腳
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作者奧利維耶．拉斯卡是法國科普期刊《科學與未來》主編，身為科技記者，這幾年來他參與了非常多的「馬斯克現象」。但隨著SpaceX、特斯拉、超迴路列車、腦機介面的陸續誕生，他決定從科學角度解讀這位企業家在太空、交通、醫學甚至金融領域的挑戰，有哪些創新值得期待？哪些創新目前技術也許只是發夢，但以後呢？
文：奧利維耶．拉斯卡（Olivier Lascar）
腦機介面：讓人腦變電腦
從1970年代以來，腦機介面一直是科學家持續探索的研究領域，而馬斯克也藉著Neuralink參了一腳。腦機介面的概念是：「在大腦和電腦之間建立直接連結，使配備此裝置的人可以用思考控制行動，無須經過周圍神經和肌肉的作用便可執行動作。」
這項技術在1990年代首次使用於人體臨床實驗。伯吉耶解釋：「為四肢癱瘓的患者植入一種『頭盔』，使他可以操作機械臂來替自己端杯子，這些目前都已經能做到了。」
例如BrainGate大腦植入系統，從2000年代初期開始一直在美國開發；它是一家私人的生物科技公司，與幾所美國大學共同的工作成果，目前這套系統設備正在對癱瘓者進行試驗。結果相當令人感到驚奇。
丹尼斯．德格雷（Dennis DeGray）是一名頸部以下癱瘓的患者，但現在，他可以單憑意念在鍵盤上打字。2016年研究團隊在他的運動皮質區（即控制運動的大腦區域），植入了100個電極。即使他的身障情況，已經令他無法再透過手指敲打鍵盤，但他可以用「想」的做到。
他腦中的電波會被頭上的裝置接收，這個小盒子看起來像是放在頭骨上，但實際上與腦內神經緊密相連；大腦發出的信號會被傳送到電腦，然後電腦可以有效選擇出丹尼斯所想的字母。正如《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）雜誌的總結，這簡直就像使用滑鼠一樣在使用自己的大腦。
在德格雷的案例中，腦機介面建立在想像一個任務且加以轉化：例如他想要移動手指到某個字鍵上，並按下它，此時，傳達這個意念的腦波就會被感測到與轉化，使該動作能夠確實執行。
法國健康與醫學研究院名譽研究主任阿涅斯．羅比－布拉米（Agnès Roby-Brami）解釋：「還有一種『誘發電位法』。使用該方法時，裝有腦部植入物的病患，必須集中注意力回應。我們將提供一種特殊鍵盤，上面的字母會一個接一個亮起來。當輪到患者所想的字母亮起時，便會引起大腦信號發生變化，代表這就是患者所想的字母。然後一個字母接一個字母，就可以拼成一個單字。」
這種設備不一定要在頭部植入電子裝置才能執行，該功能也可以簡單的由腦電圖（EEG）頭套執行。這類「周邊設備」在電動遊戲行業已取得突破，現在已經商品化了。
它就像一頂布滿傳感器的泳帽，只要套在頭上就可以記錄大腦活動。伯吉耶解釋：「放在頭皮上的頭套和腦部植入物，兩者之間的差別在於訊息的品質。」單純放在頭上，就像隔著一堵厚牆聽某種音樂：你會聽到低頻，但聽不到細微的變化；反之，如果盡可能貼近擴音喇叭（也就是大腦中的電極），你會聽到更精緻的細節和更好的音質。
其中有些設備是根據反饋原理操作，更加細膩和準確——植入物傳遞的電信號，會根據它在大腦中感測到的訊息而變化。這類設備目前正在開發中，像是醫療界嵌入式電子技術巨頭美敦力（Medtronic），該公司的工程師正在研究利用反饋系統治療癲癇。
此項技術是把植入物放置在大腦的癲癇發生區，當出現異常放電、顯示癲癇發作開始時，植入物就會發出抑制性的電刺激。因此，所有過程都是在患者不知情的情況下進行，患者甚至不曉得自己剛剛脫離了危險！
伯吉耶表示：「此概念是根據閉環控制操作。植入物的電子裝置感測到大腦中的電信號，並根據其值產生另一個信號，再發送回大腦以糾正生理訊息。」
閉環刺激（closed loop stimulation）的研究工作，主要由英國帕金森氏症科學家彼得．布朗（Peter Brown）進行探索。但布朗的方法與貝納比德不同，它的信號不是連續的，並非永久不斷的刺激，而是記錄和監測大腦的活動，並根據感測到的某些特定線索，決定刺激或不刺激。
不過，這項刺激的應用方法還需要更精確，伯吉耶繼續說：「研究團隊設定了一個閾值，當超越閾值時，相關裝置就會刺激帕金森區，但他們不確定這個閥值對應的是什麼。他們只有一些假設可提供解釋，但缺乏實質證據。」
儘管如此，科學家已經觀察到可以用這種方式操作。伯吉耶總結道：「這是醫學的特點：我們經常會遇到治療方法有效，但還不確定真正原因為何。這時就會告訴自己，稍後我們就會了解的，好讓這些療法更加完善；但只要它現在有效，我們就會提供給患者。」
法國在這方面的成果也不遑多讓。在格勒諾博，貝納比德教授創辦的Clinatec生物醫學公司一直擔任先驅者角色，持續研究腦機介面，預期未來能讓四肢癱瘓的病人，透過腦部植入物來控制外骨骼重新走路。
2019年7月，一名四肢癱瘓的年輕男子在經過兩年訓練後，利用這個笨重的設備，成功走了幾步。研究主任布拉米表示：「這和馬斯克的提議有點相同。此外，過去也還有腦機介面方面的頂尖人才——神經科學家米格爾．尼科萊利斯（Miguel Nicolelis）所開發的專案計畫：為了替2014年巴西世界杯的首場比賽開賽，一位四肢癱瘓的年輕病患，配備了尼科萊利斯團隊所開發的外骨骼，成功踢出了一球。」
不過該事件引起很多討論。與其說這一球被「踢出」，實際上只是輕輕被推了一下。梅內教授則評論：「這和當初承諾的相差甚遠。儘管如此，在10年內我們將有機會看到癱瘓患者在外骨骼裝置的幫助下正常行走。」
神經元就像電線，Neuralink能做到無孔不入
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。