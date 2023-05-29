《馬斯克，挑戰科學的男人》：科學家持續探索「腦機介面」，馬斯克藉著Neuralink也參了一腳

文：奧利維耶．拉斯卡（Olivier Lascar）

腦機介面：讓人腦變電腦

從1970年代以來，腦機介面一直是科學家持續探索的研究領域，而馬斯克也藉著Neuralink參了一腳。腦機介面的概念是：「在大腦和電腦之間建立直接連結，使配備此裝置的人可以用思考控制行動，無須經過周圍神經和肌肉的作用便可執行動作。」

這項技術在1990年代首次使用於人體臨床實驗。伯吉耶解釋：「為四肢癱瘓的患者植入一種『頭盔』，使他可以操作機械臂來替自己端杯子，這些目前都已經能做到了。」

例如BrainGate大腦植入系統，從2000年代初期開始一直在美國開發；它是一家私人的生物科技公司，與幾所美國大學共同的工作成果，目前這套系統設備正在對癱瘓者進行試驗。結果相當令人感到驚奇。

丹尼斯．德格雷（Dennis DeGray）是一名頸部以下癱瘓的患者，但現在，他可以單憑意念在鍵盤上打字。2016年研究團隊在他的運動皮質區（即控制運動的大腦區域），植入了100個電極。即使他的身障情況，已經令他無法再透過手指敲打鍵盤，但他可以用「想」的做到。

他腦中的電波會被頭上的裝置接收，這個小盒子看起來像是放在頭骨上，但實際上與腦內神經緊密相連；大腦發出的信號會被傳送到電腦，然後電腦可以有效選擇出丹尼斯所想的字母。正如《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）雜誌的總結，這簡直就像使用滑鼠一樣在使用自己的大腦。

在德格雷的案例中，腦機介面建立在想像一個任務且加以轉化：例如他想要移動手指到某個字鍵上，並按下它，此時，傳達這個意念的腦波就會被感測到與轉化，使該動作能夠確實執行。

法國健康與醫學研究院名譽研究主任阿涅斯．羅比－布拉米（Agnès Roby-Brami）解釋：「還有一種『誘發電位法』。使用該方法時，裝有腦部植入物的病患，必須集中注意力回應。我們將提供一種特殊鍵盤，上面的字母會一個接一個亮起來。當輪到患者所想的字母亮起時，便會引起大腦信號發生變化，代表這就是患者所想的字母。然後一個字母接一個字母，就可以拼成一個單字。」

這種設備不一定要在頭部植入電子裝置才能執行，該功能也可以簡單的由腦電圖（EEG）頭套執行。這類「周邊設備」在電動遊戲行業已取得突破，現在已經商品化了。

它就像一頂布滿傳感器的泳帽，只要套在頭上就可以記錄大腦活動。伯吉耶解釋：「放在頭皮上的頭套和腦部植入物，兩者之間的差別在於訊息的品質。」單純放在頭上，就像隔著一堵厚牆聽某種音樂：你會聽到低頻，但聽不到細微的變化；反之，如果盡可能貼近擴音喇叭（也就是大腦中的電極），你會聽到更精緻的細節和更好的音質。

其中有些設備是根據反饋原理操作，更加細膩和準確——植入物傳遞的電信號，會根據它在大腦中感測到的訊息而變化。這類設備目前正在開發中，像是醫療界嵌入式電子技術巨頭美敦力（Medtronic），該公司的工程師正在研究利用反饋系統治療癲癇。

此項技術是把植入物放置在大腦的癲癇發生區，當出現異常放電、顯示癲癇發作開始時，植入物就會發出抑制性的電刺激。因此，所有過程都是在患者不知情的情況下進行，患者甚至不曉得自己剛剛脫離了危險！

伯吉耶表示：「此概念是根據閉環控制操作。植入物的電子裝置感測到大腦中的電信號，並根據其值產生另一個信號，再發送回大腦以糾正生理訊息。」

閉環刺激（closed loop stimulation）的研究工作，主要由英國帕金森氏症科學家彼得．布朗（Peter Brown）進行探索。但布朗的方法與貝納比德不同，它的信號不是連續的，並非永久不斷的刺激，而是記錄和監測大腦的活動，並根據感測到的某些特定線索，決定刺激或不刺激。

不過，這項刺激的應用方法還需要更精確，伯吉耶繼續說：「研究團隊設定了一個閾值，當超越閾值時，相關裝置就會刺激帕金森區，但他們不確定這個閥值對應的是什麼。他們只有一些假設可提供解釋，但缺乏實質證據。」

儘管如此，科學家已經觀察到可以用這種方式操作。伯吉耶總結道：「這是醫學的特點：我們經常會遇到治療方法有效，但還不確定真正原因為何。這時就會告訴自己，稍後我們就會了解的，好讓這些療法更加完善；但只要它現在有效，我們就會提供給患者。」

法國在這方面的成果也不遑多讓。在格勒諾博，貝納比德教授創辦的Clinatec生物醫學公司一直擔任先驅者角色，持續研究腦機介面，預期未來能讓四肢癱瘓的病人，透過腦部植入物來控制外骨骼重新走路。

2019年7月，一名四肢癱瘓的年輕男子在經過兩年訓練後，利用這個笨重的設備，成功走了幾步。研究主任布拉米表示：「這和馬斯克的提議有點相同。此外，過去也還有腦機介面方面的頂尖人才——神經科學家米格爾．尼科萊利斯（Miguel Nicolelis）所開發的專案計畫：為了替2014年巴西世界杯的首場比賽開賽，一位四肢癱瘓的年輕病患，配備了尼科萊利斯團隊所開發的外骨骼，成功踢出了一球。」

不過該事件引起很多討論。與其說這一球被「踢出」，實際上只是輕輕被推了一下。梅內教授則評論：「這和當初承諾的相差甚遠。儘管如此，在10年內我們將有機會看到癱瘓患者在外骨骼裝置的幫助下正常行走。」

神經元就像電線，Neuralink能做到無孔不入