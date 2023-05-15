美國5/16進行債務上限第二輪會談，若拜登最後決定訴諸最高法院，大法官們將面臨兩難
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若民主、共和黨談判破裂，拜登可能會透過憲法第14條修正案，透過最高法院判決，繞過國會直接提高債務上限化解危機。許多學者認為，債務上限的規定違反該憲法條款，因此若國會未能提高債務上限，財政部有權無視上限，繼續發行新的債券來支付國家債務。不過即便提交最高法院，大法官最快仍須需要6到8週才會給出結論，而這段空窗期，仍然會讓全球市場陷入動盪。
結合《CNN》與《POLITICO》與《BBC》報導，美國總統拜登（Joe Biden）與參、眾議院領袖將於5月16日進行債務上限的第二輪談判。若談判破裂，美國最快將於6月1日達到債務上限，而拜登可能會援引憲法第14條修正案，透過最高法院判決直接提高債務上限。然而，由於最高法院審理案件需要幾週甚至幾個月的時間，這段懸而未決的空窗期，仍會造成全球經濟動盪。
民主黨與共和黨在債務上限的談判上，已經僵持許久，拜登呼籲掌握眾議院多數的共和黨，在國會中提高政府的舉債上限。然而，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與共和黨人，希望拜登削減政府的財政支出，並將債務上限作為談判籌碼，逼迫拜登妥協。拜登與麥卡錫皆不願讓步，使談判陷入僵局。
根據《BBC》與《POLITICO》報導，若談判未果，美國最快將於6月1日達到債務上限，屆時美國信貸的信用評等會大幅降低，股價將大跌、經濟將收縮超過4%，預計會有700萬人失業，民眾借錢買房、買車的成本也會提升。
因此，若民主、共和黨未能達成協議，拜登可能會透過憲法第14條修正案，透過最高法院判決，繞過國會直接提高債務上限以化解危機。
什麼是第14條修正案？
美國憲法第14條修正案明訂：對於法律批准的合眾國公共債務，包括因支付平定動亂或反叛有功人員的年金而產生的債務，其效力不得有所懷疑。
許多學者認為，債務上限的規定違反該憲法條款，因此若國會未能提高債務上限，財政部有權無視上限，並繼續發行新的債券來支付國家債務。
不過，由於該條款的用詞過於模糊，債務上限是否違憲，在法學界仍存有爭議，最高法院只有在1935年佩里訴美國案中，解釋過該條款，且當時仍然沒有回答國會規定的債務上限是否有效。
法院的兩難
若拜登最後決定將案件訴諸最高法院，大法官們將面臨兩難。一方面，最高法院目前對大多數案件的處理方式，幾乎都是以有利市場和有利商業為主，法官們會盡可能避免全球經濟災難的發生，若判決拜登敗訴，將不利市場。
另一方面，以保守派大法官為多數的最高法院，對拜登在過去許多案件，例如美國學貸減免計劃中，試圖利用行政權力，繞過國會達成政策的做法抱持高度不滿。若法院在債務上限案中支持拜登，可能會鼓勵拜登在未來，繼續透過司法部門與行政權力無視國會。
因此，法律專家表示，最高法院可能會完全迴避、拒絕受理釋憲聲請，債務上限問題一直都只是政治談判的工具，大法官們可能會希望將紛爭留在政界。
康乃爾大學法學教授多爾夫（Michael Dorf）表示：「如果你是羅伯茨（John Roberts，美國首席大法官）你不希望民眾抱怨，是最高法院摧毀了全球經濟，你希望民眾說，最高法院把這個問題留給了政治部門，是政界讓全球經濟陷入困境。」
眾議院前法律顧問（Stanley Brand）則指出，即便最高法院受理了案件，法院審理通常會花上幾週或幾個月的時間，最快需要6到8週才能得出結論，而這段空窗期，仍然會讓全球市場陷入動盪。
拜登可以無視債務上限，繼續發行債券嗎？
多爾夫認為，若舉債上限談判破裂，直接無視規定繼續借錢、發行債券，是拜登可以實施的政策之一。他補充，雖然該手段可能會引發共和黨上訴，不過由於此情況從來沒發生過，無法確定大法官會如何審理，加上大法官本來就不想被捲入債務上限的紛爭中，因此這個政策不一定會受到阻擋。
然而，史丹佛大學法學院教授麥康諾（Michael McConnell）回應，拜登自行下令發行新債券，並沒有辦法挽救全球經濟，因為無視舉債上限是違法的行為，新發行的債券本身存在法律不確定性，投資者會因為風險過高而放棄購買債券。
麥康諾直言：「如果總統自行下令發行新債券，它們將得不到美國的支持，投資者購買它們將是愚蠢的，在還沒上法庭之前，美國就會先面臨經濟後果。這只是一個愚蠢又非法的想法。」
新聞來源
- Biden expected to meet with Hill leaders Tuesday following ‘productive’ debt limit meetings among staff（CNN）
- Debt ceiling crisis looms as talks end with no deal in sight（BBC）
- How the Supreme Court might view the debt limit fight（Politico）
- Will the US default on debt on 1 June? A really simple guide to debt ceiling（BBC）
延伸閱讀
- 葉倫警告美國聯邦債務上限危機迫在眉睫，美債違約將導致哪些災難性後果？
- 美國恐在6月債務違約：財政部長籲調高舉債上限、拜登邀眾議院議長商討債務僵局
- 聯準會5月升息恐怕不是最終章，從鮑爾記者會發言為美國下半年經濟局勢把脈
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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