《大腦不思議》：透過老鼠「討電」實驗，科學家試圖找出成癮的本質

文：汪漢澄

古人就懂「上癮」

現代人享受著種種醫療的便利，幾乎針對每一種疾病都能找得到藥物或治療的手段。古人沒有現代的醫療科技，他們對自身的疾病就完全束手無策嗎？倒也不盡然。古人很早就已經在自己的生存環境中，尋求到一些應付疾病的物品。

一九九一年，在奧地利與義大利邊境附近的阿爾卑斯山脈冰河，發現因冰封而保存完好的天然木乃伊，他被取了個名字，叫作「冰人奧茲」（Ötzi）。經考證，奧茲生活在西元前三千三百年，是歐洲最古老的、保存最完好的人類木乃伊。在奧茲隨身攜帶的袋子中，就裝有藥用植物，包括具有殺菌與止血功能的真菌。這證明遠古時代的人類就已經懂得利用天然植物的藥理作用。

在畜牧與農耕還沒有出現之前的遠古時代，人類以狩獵者與收集者的形式生活。他們從大自然中收集的物質，包括果子、根莖、種子等等，最主要當然是作為食物之用，但是必然也曾尋找並嘗試一些性質特殊的植物，試圖用它們來解決身體的病症與不適。這樣的行為代代承襲，口耳相傳，在上古的中國就流傳為「神農嘗百草」的傳說。

細想起來，這些以身驗證陌生植物功用的拓荒者勇氣十足，十分偉大，敢率先把荒郊野外那些奇形怪狀、不知道是什麼的種種奇花異卉塞到口中，咀嚼吞下，想必有不少先民也曾為此送了性命。

這些廣泛採摘嘗試的活動，讓古人有機會遇到一些特別奇妙的植物，食用之後會產生非常異樣的感受，例如快感以及幻覺。比方說，有一種名叫毒蠅傘的真菌，從早期的歷史中可以處處看到它的蹤跡，在超過四千年前的中亞地區，它就已經是許多宗教儀式的必備品。毒蠅傘裡面的毒蕈鹼會引起「靈魂出竅」的超凡體驗，在宗教儀式中用來降神，再適當也不過。

宗教用途之外，有些特殊植物則是很早就用在醫療的用途，其中最值得一提的就是鴉片。西元前兩千多年的蘇美人就已經在種植罌粟並提煉鴉片，他們把罌粟稱作「快樂植物」，顯見他們對鴉片所帶來的欣快感心領神會。

人類最早的醫書之一，西元前一千五百年前古埃及的《埃伯斯氏古醫籍》（Ebers Papyrus），也記載了罌粟的藥用方法。西元前九世紀，荷馬（Homer）的史詩《奧狄賽》（Odyssey）中記載一種藥水：「摻在酒中，讓希臘的戰士喝下，麻痺了一切的疼痛與憤怒，遺忘了所有的悲傷。」據信也是鴉片。

相信你已經注意到，鴉片的醫療作用有很大一部分是製造精神的愉悅。

成癮的定義

自從人類在尋找具有醫療功用的植物過程中，遇到了種種可以改變人的精神狀態，引起快感或幻覺的植物之後，這一部分使用目的慢慢就超過了原先的醫療用途。有三種原本作為藥用的植物衍生物：酒精、菸草以及咖啡，它們都有著悠長的醫療用歷史，但由於其溫和的藥性以及怡人的口味，慢慢就被社會接受，成為常人使用的「日用品」，而非病人使用的「藥品」。

上述這些用品或藥品，都能給人帶來愉悅的感覺。人們嘗過了它們帶來的甜頭之後，就開始希求更快與更強的作用、更有效的刺激，於是就發明了更新穎的提煉技術與使用方法。比方說，傳統天然釀造的酒類（像啤酒與葡萄酒），酒精成分最多只能到達百分之十幾，人喝慣了以後會覺得太平淡，於是乎出現了蒸餾烈酒，大大提高了酒中的酒精含量，能夠讓使用者更快速達到酒醉的目的。

鴉片也是如此，在人們把它純化為嗎啡，後來又成功合成海洛因，並且還發明了用靜脈注射攝取的方法之後，其強度與作用速度都有了高倍數的成長。

隨著這些欣快物質日益普遍，刺激強度日益增加，人在反覆使用它們之後，會引起特殊的身心反應：對它們越來越渴望，使用量也越來越大，一旦停止使用，就會產生種種不適，這就稱為「成癮」。

古人很早就知道成癮之害，對這件事有著相當的戒心，但並沒有足夠的知識來理解它。物質成癮所引起的濫用，會造成個人行為的負面變化，從而導致整個社會的困擾，所以在中西各種文化以及宗教當中，成癮都被認定是不妥當而必須避免並矯治的現象。只不過在古代，成癮與濫用大多都被視為道德缺陷，是由於個人的意志不堅而引起，人們對成癮的本質並不清楚，因此雖然重視，但卻談不上真正的理解。

大約從十七世紀開始，才開始有醫師試圖用醫學的眼光來理解物質成癮的問題，尼古拉斯．杜爾（Nicolaes Tulp，1593‒1674，荷蘭醫師）就是其中一位。杜爾醫師在當時因為高明的醫術、正直的人格，以及對公眾事務的熱心而享有盛名。大師林布蘭（Rembrandt Harmenszoon van Rijn，1606‒1669，荷蘭著名畫家）有一幅名畫〈尼古拉斯．杜爾醫師的解剖課〉（The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp）。就是以他為男主角，描繪他推廣解剖學的情形。

圖片來源：〈尼古拉斯．杜爾醫師的解剖課〉 林布蘭名畫〈尼古拉斯．杜爾醫師的解剖課〉，右側立者即尼古拉斯．杜爾。

與同時期或之前的其他歐洲醫師相比，杜爾具有相當獨立的醫學見解，看法頗不一般。他與他的晚輩柯涅利斯．邦提柯（Cornelis Bontekoe，1647‒1685，荷蘭醫師）醫師主張，人會逐漸沉迷於酒精而不可自拔，其實是疾病，而非前人所認為的惡習所導致。換句話說，成癮有著生理的原因以及醫學的解釋，應該將它視為醫學的問題，而不是道德或信仰上的罪惡。可以說正是歸功於杜爾醫師的人望以及權威地位，才讓人們開始用醫學與生理的眼光來正視物質成癮這件事。

成癮與大腦變化