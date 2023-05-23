美日韓＋美日菲雙重戰略三角，美國正在構築第一島鏈為核心的「制中連線」
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在這個第一島鏈戰略工程大翻修的過程，未來更進一步可以看到其搭配的戰略新三角的出現，包括美國期待很久但一直沒進展的美日韓戰略三角，以及去年開始日本積極推進，菲律賓在今年開始正面回應的美日菲戰略三角。
文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）
4、5月對於華府的印太外交來說是忙碌異常，4月底先是有韓國總統尹錫悅，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）緊接其後也跟著訪問華府。
接待完韓國與菲律賓總統來訪後，拜登在5月初跟著前往日本參加七大工業國峰會議（G7），之後就飛往巴布亞紐幾內與18個太平洋島國領袖展開峰會，再來就是直衝雪梨參加四方安全對話（QUAD）。
就整個行程來看，顯然這是美國意圖鞏固西太平洋第一島鏈以及太平洋的外交安排。
就目前的結果來看，起碼美國在第一島鏈的鞏固上算是頗有成果的。韓國總統尹錫悅訪問華府時，美韓共同發表了《華盛頓宣言》與《美韓共同聲明》，在菲律賓小馬可仕總統的訪問期間，美菲也發表戰略意義深遠的共同聲明。
從台灣的角度看，這些聲明可說是強化了第一島鏈的制中戰略態勢，對於穩定台海情勢有正面效果。
美韓與美菲聲明都強調重視台海的和平與穩定
不論是4月26日的《美韓共同聲明》或是5月1日的《美菲共同聲明》，都提到對台海和平與穩定的重視。雖然在2021年5月的美韓峰會就提到重視台海和平穩定，但是此次，一方面是韓國政黨輪替後的峰會發言，同時也是在美韓準備對同盟關係提升的背景之下，因此更具不同意義。
過去文在寅擔任總統會同意這個說法，但隨即韓國外交部立即表示韓國對中國政策不變，對台灣依然持守一中政策，顯然有意降低外界預期。但這次韓國總統不僅支持這個主張，還進一步表示台海問題同兩韓問題一樣，是世界都會關心的問題，更表示台海緊張是（中國）企圖以武力改變現狀所致，韓國對此堅決反對。
將台海問題與兩韓問題並列，且強調是世界問題，還說堅決反對以武力改變現狀，尹錫悅的說法顯然較文在寅前進許多。這此舉引發中國針對尹錫悅總統個人的激烈抗議，但韓國對此不為所動，其外交部還召見中國駐韓國大使抗議其外交失禮。
5天後的美菲峰會上，同樣重視台海和平穩定的發言也在《美菲共同聲明》出現。由於在2月時菲律賓小馬可仕總統在接受日本媒體採訪時就說到，台海有事時菲律無法置身事外，菲律賓對台海越來越重視，美菲的《強化防衛合作協議》（EDCA）在2月時還在既有的5個基地外，多提供4個基地給美軍，由於其地點就在菲律賓島嶼北端，鄰接巴士海峽，與台海議題的關聯性極強。
之後引發中國駐菲律賓大使以菲律賓在台移工生命可能會有危險，語帶威脅地要菲律賓收手，引發菲中關係的更大風波。
而菲律賓會這麼關心台海議題，實際上與去（2022）年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國的圍台軍演有關，當時中國發射飛彈的2個禁制區域，就在菲律賓專屬經濟區內或其鄰邊，當時小馬可仕總統就說他關心到睡不著。以上種種發展，是導致此次《美菲聯合聲明》會首次將台海和平穩定這段文字放入的背景。
美韓核武諮商小組與新美韓作戰計畫的出場
此次美韓的《華盛頓宣言》最令人矚目的是美韓核武諮商小組（nuclear consultation group）。由於在俄烏戰爭後，看到俄羅斯成功運用核威脅，使得北約不敢直接派兵進入烏克蘭，甚至連禁航區也因擔心核升級而不願設立，對於直接承受北韓核武威脅的韓國來說，對美國核保護傘的能力與承諾也開始產生了不確定感。
由於日韓不同的歷史，韓國民間對於擁核以威懾北韓核武的支持度很高，而日本民間反對擁核的態度依舊很明確。
當時前首相安倍對此的解法是，希望可以比照北約模式，讓美國核保護傘在日本可以採用核分享（nuclear sharing）方式，意即日本不生產也不擁有核武，但容許利用日本載具攜帶美國核武，日本也參與核武使用過程的決策，希望可以對於核保護傘如何被使用能更有更多影響力。只是此舉會形同破壞日本非核三原則的「不引入」，因此可行性還屬於未知。
但可能是擔心韓國開始擁抱核武，會破壞美國還是希望維持的核不擴散體制，因此此次透過建構「核武諮商小組」（NCG），正是給予韓國對於美國在韓核武的決策有制度性的參與。雖然還沒直接到類似北約非擁核國的核分享機制（因為還沒進步到可以讓韓國機船搭載美國核武），但已經向前進了一大步。
此外，美韓於2021年底的「安全諮商會議」（Security Consultative Committee）就達成要對美韓聯合軍事計畫（Oplan）進行修正的共識。原先是針對北韓核武問題以及中國的步步進逼，因此一個在2010左右期間完成的「Oplan 5015」就有修正的必要。
而在尹錫悅於2022年5月當選總統後，這個修正的幅度顯然又更大了一些，包括如何應對台海情勢也被列入作為須修正的考量；這個修正預計在今年中會完成。
基本上雖然不預期韓國會直接參與台海軍事行動，但讓駐韓美軍有更強的戰略彈性以應對台海議題，是顯然會做為選項之一的。
而台海有事時北韓會如何動作，是否韓國會完全接掌屆時的戰時指揮權（Wartime Operation Control, OPCON），能夠先獨立對付北韓可能對韓國或東北亞的機會主義式攻擊，應該會是韓國屆時的重要任務。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會