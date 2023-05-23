美日韓＋美日菲雙重戰略三角，美國正在構築第一島鏈為核心的「制中連線」

文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）

4、5月對於華府的印太外交來說是忙碌異常，4月底先是有韓國總統尹錫悅，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）緊接其後也跟著訪問華府。

接待完韓國與菲律賓總統來訪後，拜登在5月初跟著前往日本參加七大工業國峰會議（G7），之後就飛往巴布亞紐幾內與18個太平洋島國領袖展開峰會，再來就是直衝雪梨參加四方安全對話（QUAD）。

就整個行程來看，顯然這是美國意圖鞏固西太平洋第一島鏈以及太平洋的外交安排。

就目前的結果來看，起碼美國在第一島鏈的鞏固上算是頗有成果的。韓國總統尹錫悅訪問華府時，美韓共同發表了《華盛頓宣言》與《美韓共同聲明》，在菲律賓小馬可仕總統的訪問期間，美菲也發表戰略意義深遠的共同聲明。

從台灣的角度看，這些聲明可說是強化了第一島鏈的制中戰略態勢，對於穩定台海情勢有正面效果。

美韓與美菲聲明都強調重視台海的和平與穩定

不論是4月26日的《美韓共同聲明》或是5月1日的《美菲共同聲明》，都提到對台海和平與穩定的重視。雖然在2021年5月的美韓峰會就提到重視台海和平穩定，但是此次，一方面是韓國政黨輪替後的峰會發言，同時也是在美韓準備對同盟關係提升的背景之下，因此更具不同意義。

過去文在寅擔任總統會同意這個說法，但隨即韓國外交部立即表示韓國對中國政策不變，對台灣依然持守一中政策，顯然有意降低外界預期。但這次韓國總統不僅支持這個主張，還進一步表示台海問題同兩韓問題一樣，是世界都會關心的問題，更表示台海緊張是（中國）企圖以武力改變現狀所致，韓國對此堅決反對。

將台海問題與兩韓問題並列，且強調是世界問題，還說堅決反對以武力改變現狀，尹錫悅的說法顯然較文在寅前進許多。這此舉引發中國針對尹錫悅總統個人的激烈抗議，但韓國對此不為所動，其外交部還召見中國駐韓國大使抗議其外交失禮。

5天後的美菲峰會上，同樣重視台海和平穩定的發言也在《美菲共同聲明》出現。由於在2月時菲律賓小馬可仕總統在接受日本媒體採訪時就說到，台海有事時菲律無法置身事外，菲律賓對台海越來越重視，美菲的《強化防衛合作協議》（EDCA）在2月時還在既有的5個基地外，多提供4個基地給美軍，由於其地點就在菲律賓島嶼北端，鄰接巴士海峽，與台海議題的關聯性極強。

之後引發中國駐菲律賓大使以菲律賓在台移工生命可能會有危險，語帶威脅地要菲律賓收手，引發菲中關係的更大風波。

而菲律賓會這麼關心台海議題，實際上與去（2022）年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國的圍台軍演有關，當時中國發射飛彈的2個禁制區域，就在菲律賓專屬經濟區內或其鄰邊，當時小馬可仕總統就說他關心到睡不著。以上種種發展，是導致此次《美菲聯合聲明》會首次將台海和平穩定這段文字放入的背景。

美韓核武諮商小組與新美韓作戰計畫的出場

此次美韓的《華盛頓宣言》最令人矚目的是美韓核武諮商小組（nuclear consultation group）。由於在俄烏戰爭後，看到俄羅斯成功運用核威脅，使得北約不敢直接派兵進入烏克蘭，甚至連禁航區也因擔心核升級而不願設立，對於直接承受北韓核武威脅的韓國來說，對美國核保護傘的能力與承諾也開始產生了不確定感。

由於日韓不同的歷史，韓國民間對於擁核以威懾北韓核武的支持度很高，而日本民間反對擁核的態度依舊很明確。

當時前首相安倍對此的解法是，希望可以比照北約模式，讓美國核保護傘在日本可以採用核分享（nuclear sharing）方式，意即日本不生產也不擁有核武，但容許利用日本載具攜帶美國核武，日本也參與核武使用過程的決策，希望可以對於核保護傘如何被使用能更有更多影響力。只是此舉會形同破壞日本非核三原則的「不引入」，因此可行性還屬於未知。

但可能是擔心韓國開始擁抱核武，會破壞美國還是希望維持的核不擴散體制，因此此次透過建構「核武諮商小組」（NCG），正是給予韓國對於美國在韓核武的決策有制度性的參與。雖然還沒直接到類似北約非擁核國的核分享機制（因為還沒進步到可以讓韓國機船搭載美國核武），但已經向前進了一大步。

此外，美韓於2021年底的「安全諮商會議」（Security Consultative Committee）就達成要對美韓聯合軍事計畫（Oplan）進行修正的共識。原先是針對北韓核武問題以及中國的步步進逼，因此一個在2010左右期間完成的「Oplan 5015」就有修正的必要。

而在尹錫悅於2022年5月當選總統後，這個修正的幅度顯然又更大了一些，包括如何應對台海情勢也被列入作為須修正的考量；這個修正預計在今年中會完成。

基本上雖然不預期韓國會直接參與台海軍事行動，但讓駐韓美軍有更強的戰略彈性以應對台海議題，是顯然會做為選項之一的。

而台海有事時北韓會如何動作，是否韓國會完全接掌屆時的戰時指揮權（Wartime Operation Control, OPCON），能夠先獨立對付北韓可能對韓國或東北亞的機會主義式攻擊，應該會是韓國屆時的重要任務。