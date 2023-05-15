新主流實驗教育機構翻轉孩童教育　「五新」課程啟發專長人才

坐落北市曼哈頓大樓的「新主流實驗教育機構」3層樓寬廣空間，為孩童提供絕佳自學環境，進入室內前，旋即被大片LED半透明屏幕與超萌太空艙直播間吸引目光，來到1樓五新展示區，自助式吧台設計成兒童實驗商店，讓孩童親身體驗自做自賣自銷的樂趣，落實新創業理念。步入2樓教學區，新媒體展演空間結合實景棚、綠屏與LED屏幕搭配智慧教室，將新媒體科技融入教育；國際教室、數理教室與廚藝空間則為新教育提供絕佳自學環境；並打造為藝術人才提供的創意教室，針對啟發創業思維，獨特創客空間更能完美體現做中學的樂趣。

「新主流實驗教育機構」因看重下一代教育，為自學孩童打造全新品牌，包括幼兒的「星星國」(0-12歲)、一至三年級的「冒險王」(7-10歲)、四至六年級的「小學霸」(10-12歲)設計專門學程，3年前疫情大爆發，更持續以線上、實體共學方式，最高創下千人共學的創舉。由專家組成顧問團隊，以12年國教課綱為基礎，搭配五新特色課程，採小班教學、能力分班模式，輔以專題式、異地、沉浸與模擬學習等方式，將核心與特色課程並進，養成孩童自發學習的好習慣，達成家庭、機構、社會三環平衡。

談起「新主流實驗教育機構」成立契機？執行長陳凱莉分享，2020年疫情爆發以來，教會開始重新思考教育本質，推行「由大變小」策略，結合線上共學與線下活動，拜網路便捷之賜，台北、新莊、花蓮、桃園、台南等地團隊攜手合作，讓五新教育理念走出台灣接軌國際，將教育的種子散播到日本、香港、英國、馬來西亞與史瓦帝尼等12個國家。剛滿一周年的「新主流實驗教育機構」，去年通過北市教育局立案至今，持續培養優秀的孩童，透過家庭、學校、教會、國際與社會等五環相扣，培育出擁有新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育的五新人才。

對孩童而言，在「新主流實驗教育機構」找到全新價值與專長，今年是伍安加入實驗教育機構的第5年，她說，「這裡讓我學會拉小提琴，也發現對音樂的興趣」，音樂豐富了她的生命也找到新價值；個性活潑的晨光笑著說，「2年半的自學教育讓我學會剪片技巧，透過將自己喜歡的東西放入影片，真的成就感滿滿」；自學7年的沛恩也分享，「自學有多元化的學習、讓我體驗職人課程，找到我的第二專長」

對「新主流實驗教育機構」來說，致力於提供多種類學習型態，不設限孩童思維，未來將成為持續創造全方位人才的培育平台。