2023/05/29,
職場

《世界最強思考武器——心智圖》：透過以下九點檢視，你眼前的是不是「偽心智圖」

《世界最強思考武器——心智圖》：透過以下九點檢視，你眼前的是不是「偽心智圖」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

本書作者是英國腦力開發專家東尼・博贊（Tony Buzan），他是心智圖的唯一發明者，也是發行數百萬本的暢銷書《心智圖聖經》系列作者。他在書中提供15張以上圖解、99個應用案例，讓你把心智圖套用在任何地方。

文：東尼・博贊（Tony Buzan）

心智圖自1950、1960年代發明以來，它就不斷幫助世界各地的人——如今仍持續在改變人們的生活。

有鑑於心智圖的普及，各種迷思與誤解不斷出現，這或許並不令人訝異。每當我遇到一些常見的誤解，心便會往下沉，例如有不少人誤以為心智圖就是蜘蛛示意圖。

再者，心智圖和示意圖（像是概念圖和金字塔示意圖等）之間若是存在任何混淆，人們便可能無法體會心智圖的力量。同樣的，每當我遇到一些人，說自己接受過那些，「號稱」是心智圖法專家的不恰當訓練，我總是會沮喪不已。

讓我們去蕪存菁，來釐清心智圖是什麼、又不是什麼。

張冠李戴的案例

不熟悉心智圖及尚未掌握心智圖法則的人，一開始可能發現自己製作的示意圖，表面看起來與心智圖相似，卻發現完全不是那麼一回事，反倒更像是蜘蛛圖（spider diagram）、金字塔圖（pyramid diagram）、概念圖（concept map）、魚骨圖（fishbone diagram），或是旭日圖（sunburst chart）。

蜘蛛圖

如同心智圖一般，蜘蛛圖可用於規畫論文及組織想法。它們通常有高度結構化的布局，蜘蛛腳從中心想法往四周延伸。與心智圖不同的是，它們不一定會利用顏色，也很少使用圖像。蜘蛛圖的腳通常是線性的、細長的，而不像心智圖是有組織且粗細不一。

金字塔圖

金字塔圖類似蜘蛛圖，但是更加強調階層。蜘蛛圖或心智圖的主要想法位於中央，而金字塔圖的核心概念則位於頂部，相關聯的想法依序向下發展。這意味著，眼睛是以單一方向、僵化、線性的方式，由上至下掃描頁面，而不是採能激發大腦得出新鮮聯想與新見解的方式，自由瀏覽圖面。

概念圖

概念圖是以置放在框框或圈圈裡的文字／片語這種形式，呈現想法與資訊。和金字塔圖一樣，這些單元以向下分岔的階層結構相互連結，這代表概念圖傾向由上往下閱讀，加上所有必要的限制。它們的連結箭頭通常會被標記，就像心智圖的分支一樣。不過，概念圖連結箭頭上的標籤，可以是一個詞或一句話，若是一句話，就減弱了該工具的影響力。此外，顏色和圖像並非這些圖形工具的特色，因此降低了概念圖的視覺影響，以及它對大腦的吸引力。概念圖通常具有教學功能，呈現需要靠死記硬背而習得的資訊，相對的，心智圖可激盪腦力和用於構思新策略，以及許多其他具創意的方法。

魚骨圖

魚骨圖因其形狀而得名，又稱為石川圖（Ishikawa diagram），是日本組織理論家石川馨（Kaoru Ishikawa，1915年∼1918年）於1960年代推廣的。魚骨圖中的「骨」與特定因素或考量有關，而累積效應則位於「頭部」，這代表魚骨圖通常由左至右閱讀（在日本是由右至左）。它是線性的、單色的，它的焦點放在因果關係，而不是寄望它能激發想像。

旭日圖

旭日圖又稱旭日示意圖、環形圖（ring chart）及多級餅圖（multilevel pie chart）、帶狀圖（beltchart），或放射樹圖（radial tree map），是由緊密相連、代表階層式資料層的同心圓形成的。每一層分不同類別或區段，通常會採用多種顏色描繪。旭日圖不使用圖像，它或許對彙整資料有幫助，但是不易閱讀。

辨識出偽心智圖的方法

你現在知道什麼是心智圖、什麼不是了！當你漠視心智圖法則時，往往會得到單調、亂成一團的圖。或者，你可能會得到一個表面上看起來像心智圖，但是實際上無關的一種示意圖。

一般而言，心智圖比其他類型的視覺工具，更能解放創造性思維。雖然心智圖有關鍵步驟及基本元素，但是每幅心智圖的長相都獨一無二：既沒規定心智圖得長怎樣，也沒嚴格界定心智圖何謂正確、何謂錯誤，不像某些圖形——例如餅圖等，可能會存在數學上的錯誤。

心智圖無關乎步驟、系統或流程，但是它能幫助人們有所進展、有邏輯。有些人可能因為它不是清單、行列及數字，而認為它不具邏輯——並非如此。在某種層面上，心智圖是一種極具邏輯的思考工具，因為心智圖裡的事物，只能透過聯想之力連結到其他元素，這意味著它們之間存在自然的因果關係。畢竟邏輯，是一種做出適當的聯想，以獲得合理結論的能力。

再者，除了呈現資訊，建立心智圖這項行為還能刺激大腦、活躍記憶。它是建立心智圖者思想與觀念的一種表現。

你能透過以下九點檢視，你眼前的心智圖是否貨真價實：

  1. 是否有清楚的中央概念？
  2. 是否有描繪該概念的清晰中央圖像？
  3. 示意圖是否從中心向外放射？
  4. 從中央放射出去的每個分支，是否都搭配一個字詞？
  5. 是否有任何圖像？
  6. 是否從頭至尾都使用顏色？
  7. 該心智圖是否清晰？
  8. 該心智圖外觀是否自然且有機？（按：即整個畫面是否協調？分支是否如人類腦神經般彎曲、延展？）
  9. 重新檢視這幅心智圖，它會讓人移不開目光嗎？

如果這些問題有任何一項的答案是否定的，那麼這幅不是真正的心智圖。

書籍介紹

本文摘錄自《世界最強思考武器——心智圖：全球超過百萬人使用，想法周延、任務簡化，工作與家庭都繽紛起來。》，大是文化出版

作者：東尼・博贊（Tony Buzan）
譯者：黃貝玲

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