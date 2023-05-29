《世界最強思考武器——心智圖》：透過以下九點檢視，你眼前的是不是「偽心智圖」
我們想讓你知道的是
本書作者是英國腦力開發專家東尼・博贊（Tony Buzan），他是心智圖的唯一發明者，也是發行數百萬本的暢銷書《心智圖聖經》系列作者。他在書中提供15張以上圖解、99個應用案例，讓你把心智圖套用在任何地方。
文：東尼・博贊（Tony Buzan）
心智圖自1950、1960年代發明以來，它就不斷幫助世界各地的人——如今仍持續在改變人們的生活。
有鑑於心智圖的普及，各種迷思與誤解不斷出現，這或許並不令人訝異。每當我遇到一些常見的誤解，心便會往下沉，例如有不少人誤以為心智圖就是蜘蛛示意圖。
再者，心智圖和示意圖（像是概念圖和金字塔示意圖等）之間若是存在任何混淆，人們便可能無法體會心智圖的力量。同樣的，每當我遇到一些人，說自己接受過那些，「號稱」是心智圖法專家的不恰當訓練，我總是會沮喪不已。
讓我們去蕪存菁，來釐清心智圖是什麼、又不是什麼。
張冠李戴的案例
不熟悉心智圖及尚未掌握心智圖法則的人，一開始可能發現自己製作的示意圖，表面看起來與心智圖相似，卻發現完全不是那麼一回事，反倒更像是蜘蛛圖（spider diagram）、金字塔圖（pyramid diagram）、概念圖（concept map）、魚骨圖（fishbone diagram），或是旭日圖（sunburst chart）。
蜘蛛圖
如同心智圖一般，蜘蛛圖可用於規畫論文及組織想法。它們通常有高度結構化的布局，蜘蛛腳從中心想法往四周延伸。與心智圖不同的是，它們不一定會利用顏色，也很少使用圖像。蜘蛛圖的腳通常是線性的、細長的，而不像心智圖是有組織且粗細不一。
金字塔圖
金字塔圖類似蜘蛛圖，但是更加強調階層。蜘蛛圖或心智圖的主要想法位於中央，而金字塔圖的核心概念則位於頂部，相關聯的想法依序向下發展。這意味著，眼睛是以單一方向、僵化、線性的方式，由上至下掃描頁面，而不是採能激發大腦得出新鮮聯想與新見解的方式，自由瀏覽圖面。
概念圖
概念圖是以置放在框框或圈圈裡的文字／片語這種形式，呈現想法與資訊。和金字塔圖一樣，這些單元以向下分岔的階層結構相互連結，這代表概念圖傾向由上往下閱讀，加上所有必要的限制。它們的連結箭頭通常會被標記，就像心智圖的分支一樣。不過，概念圖連結箭頭上的標籤，可以是一個詞或一句話，若是一句話，就減弱了該工具的影響力。此外，顏色和圖像並非這些圖形工具的特色，因此降低了概念圖的視覺影響，以及它對大腦的吸引力。概念圖通常具有教學功能，呈現需要靠死記硬背而習得的資訊，相對的，心智圖可激盪腦力和用於構思新策略，以及許多其他具創意的方法。
魚骨圖
魚骨圖因其形狀而得名，又稱為石川圖（Ishikawa diagram），是日本組織理論家石川馨（Kaoru Ishikawa，1915年∼1918年）於1960年代推廣的。魚骨圖中的「骨」與特定因素或考量有關，而累積效應則位於「頭部」，這代表魚骨圖通常由左至右閱讀（在日本是由右至左）。它是線性的、單色的，它的焦點放在因果關係，而不是寄望它能激發想像。
旭日圖
旭日圖又稱旭日示意圖、環形圖（ring chart）及多級餅圖（multilevel pie chart）、帶狀圖（beltchart），或放射樹圖（radial tree map），是由緊密相連、代表階層式資料層的同心圓形成的。每一層分不同類別或區段，通常會採用多種顏色描繪。旭日圖不使用圖像，它或許對彙整資料有幫助，但是不易閱讀。
辨識出偽心智圖的方法
你現在知道什麼是心智圖、什麼不是了！當你漠視心智圖法則時，往往會得到單調、亂成一團的圖。或者，你可能會得到一個表面上看起來像心智圖，但是實際上無關的一種示意圖。
一般而言，心智圖比其他類型的視覺工具，更能解放創造性思維。雖然心智圖有關鍵步驟及基本元素，但是每幅心智圖的長相都獨一無二：既沒規定心智圖得長怎樣，也沒嚴格界定心智圖何謂正確、何謂錯誤，不像某些圖形——例如餅圖等，可能會存在數學上的錯誤。
心智圖無關乎步驟、系統或流程，但是它能幫助人們有所進展、有邏輯。有些人可能因為它不是清單、行列及數字，而認為它不具邏輯——並非如此。在某種層面上，心智圖是一種極具邏輯的思考工具，因為心智圖裡的事物，只能透過聯想之力連結到其他元素，這意味著它們之間存在自然的因果關係。畢竟邏輯，是一種做出適當的聯想，以獲得合理結論的能力。
再者，除了呈現資訊，建立心智圖這項行為還能刺激大腦、活躍記憶。它是建立心智圖者思想與觀念的一種表現。
你能透過以下九點檢視，你眼前的心智圖是否貨真價實：
- 是否有清楚的中央概念？
- 是否有描繪該概念的清晰中央圖像？
- 示意圖是否從中心向外放射？
- 從中央放射出去的每個分支，是否都搭配一個字詞？
- 是否有任何圖像？
- 是否從頭至尾都使用顏色？
- 該心智圖是否清晰？
- 該心智圖外觀是否自然且有機？（按：即整個畫面是否協調？分支是否如人類腦神經般彎曲、延展？）
- 重新檢視這幅心智圖，它會讓人移不開目光嗎？
如果這些問題有任何一項的答案是否定的，那麼這幅不是真正的心智圖。
書籍介紹
本文摘錄自《世界最強思考武器——心智圖：全球超過百萬人使用，想法周延、任務簡化，工作與家庭都繽紛起來。》，大是文化出版
作者：東尼・博贊（Tony Buzan）
譯者：黃貝玲
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用世界最強思考武器——心智圖，通通都可以找到答案。
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10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。