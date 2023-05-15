2023/05/15,
歐洲

五角大廈外洩文件：瓦格納集團首腦向烏克蘭透露俄軍駐地，換取撤出巴赫姆特

五角大廈外洩文件：瓦格納集團首腦向烏克蘭透露俄軍駐地，換取撤出巴赫姆特
瓦格納集團首腦普里戈任｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

普里戈任曾私下與烏軍接觸，承諾若烏克蘭從巴赫姆特撤軍，他將向基輔提供俄羅斯軍隊的位置，烏克蘭可以利用這些訊息發動攻擊。在戰爭期間，普里戈任一直與烏軍保持秘密聯絡。此外，普里戈任還告訴一名烏克蘭情報官員，俄國軍隊正在彈藥供應上苦苦掙扎，建議烏軍在俄軍士氣低落之際，繼續進攻克里米亞邊境。

結合《華盛頓郵報》與《CNN》報導，美國五角大廈外洩文件指出，1月下旬，由於俄國傭兵組織瓦格納集團，在爭奪烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰役中犧牲數千人，因此創辦人普里戈任（Yevgeniy Prigozhin）曾向烏克蘭協商，將俄國駐軍地點提供給烏軍，以換取其撤出巴赫姆特。

此外，烏克蘭近日在戰場上取得重大進展，5月14日，俄國兩名軍隊指揮官，在領導俄軍前往頓內次克地區時身亡。5月13日，俄國4架飛機，包含2架戰鬥機與2架直升機在俄羅斯境內遭擊落，這是俄烏戰爭後，俄羅斯境內首次同時發生多起墜機事件，也讓民眾在Telegram上批評，此為「俄烏戰爭以來，俄國空軍最糟的一天」。

普里戈任與烏克蘭秘密聯絡

根據五角大廈外洩文件，普里戈任曾私下與烏軍接觸，承諾若烏克蘭指揮官從巴赫姆特地區撤軍，他將向基輔提供俄羅斯軍隊的位置，烏克蘭可以利用這些訊息發動攻擊。在戰爭期間，普里戈任一直與烏軍保持秘密聯絡。

此外，普里戈任還告訴一名烏克蘭情報官員，俄國軍隊正在彈藥供應上苦苦掙扎，建議烏軍在俄軍士氣低落之際，繼續進攻克里米亞邊境。該報告也透露，普里戈任意識到瓦格納部隊的士氣，正在直線下降，他的一些士兵因害怕遭受更多傷亡，而拒絕留守或前往巴赫姆特地區。

兩名烏克蘭官員證實，普里戈任已多次與烏克蘭情報局進行交談。一名官員表示，普里戈任不止一次提出關於巴赫姆特的提議，但烏克蘭政府因為不信任普里戈任，認為其提供的資訊可能會是假的，因此拒絕了他的提議。

五角大廈外洩文件中，並沒有明確說明普里戈任願意透露哪些俄羅斯駐軍地點，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），也不願證實政府與普里戈任有過接觸，表示因為涉及軍事情報，不方便透露。

普里戈任近期因為彈藥供應問題，公開與俄羅斯軍隊發生爭執，他聲稱瓦格納集團在巴赫姆特，經歷了俄烏戰爭中最血腥的戰役，但俄國國防部並沒有給予瓦格納集團足夠的彈藥及軍援。

普里戈任曾承諾在5月9日，俄國「勝利日」之前控制巴赫姆特，但近期因為彈藥問題，一度公開威脅要撤軍，後因俄軍承諾提供彈藥才同意留守。

目前，克里姆林宮沒有針對普里戈任與烏克蘭秘密通訊一事發表回應。

bm2nn56ff3qr58i8tn17wcect7kqwz
普里戈任發布影片威脅若俄軍不提供彈藥，瓦格納集團將撤出巴赫姆特｜Photo Credit: 截圖自普里戈任發布之影片

俄國2名指揮官與烏軍戰鬥時身亡

根據《CNN》報導，俄羅斯國防部5月14日表示，2名俄羅斯指揮官在烏克蘭東部遇難。國防部指出，這2名軍官——馬卡羅夫（Vyacheslav Makarov）上校和布羅夫科（Yevgeny Brovko）上校——在領導俄羅斯軍隊前往頓內次克地區時陣亡。

國防部在簡報中指出，馬卡羅夫沖到最前線，親自指揮戰鬥，擔任陸軍副司令的布羅夫科則在「帶領部隊擊退敵人的進攻時，在受到多處彈藥碎片傷害後英勇犧牲」。

烏克蘭東部戰局近日持續升溫，烏克蘭軍方報告指出，烏東的紅利曼（Lyman）、巴赫姆特、阿瓦迪夫卡（Avdiivka）和馬林卡（Maryinka），光是5月14日就爆發了約30次武裝衝突。俄軍佔領的烏東城市盧漢斯克（Luhansk），於5月12日遭受兩枚導彈襲擊，5月13日又爆發了一起爆炸案。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）於5月14日表示，巴赫姆特的局勢「尤其火爆」，不過，烏克蘭軍隊已經佔領了巴赫姆特附近的10多個俄羅斯基地。

俄軍2架戰鬥機、2架直升機在俄國境內遭擊落

《CNN》報導指出，4架俄國飛機，分別為Su-34、Su-35戰鬥機，以及兩架Mi-8直升機，在俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克地區（Bryansk）被擊落。俄羅斯境內從來沒有同時發生過多起墜機事件，因此分析人士認為這對烏克蘭而言是一大軍事進展。

烏克蘭尚未證實其空軍系統，是否於5月13日擊落俄羅斯軍機，但表示俄國飛機「遇到了一些麻煩」。

烏克蘭空軍發言人伊赫納特（Yuriy Ihnat）於5月14日表示：「俄國一個航空部隊，幾乎每天都從布良斯克州用導彈襲擊烏克蘭，他們想轟炸我們的平民，我們愛好和平的人民，俄軍遇到了一些麻煩，這是俄羅斯空軍的『黑暗日子』。」

布良斯克州州長博戈馬茲（Aleksandr Bogomaz）證實，當地有一架直升機墜毀，並造成一名平民受傷，但他沒有詳細說明直升機墜毀的原因。

俄羅斯一名軍事部落客貝索諾夫（Daniil Bezsonov）於5月13日發文表示震驚，並補充被擊落的Mi-8直升機配備了先進的干擾設備。

一名俄羅斯民眾也表示，將Mi-8直升機部署到如此靠近烏克蘭基地的地方，是「非常愚蠢的」，並表示「你必須完全與現實脫節」才能將配備如此先進裝備的Mi-8直升機送入布良斯克。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。