五角大廈外洩文件：瓦格納集團首腦向烏克蘭透露俄軍駐地，換取撤出巴赫姆特
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普里戈任曾私下與烏軍接觸，承諾若烏克蘭從巴赫姆特撤軍，他將向基輔提供俄羅斯軍隊的位置，烏克蘭可以利用這些訊息發動攻擊。在戰爭期間，普里戈任一直與烏軍保持秘密聯絡。此外，普里戈任還告訴一名烏克蘭情報官員，俄國軍隊正在彈藥供應上苦苦掙扎，建議烏軍在俄軍士氣低落之際，繼續進攻克里米亞邊境。
結合《華盛頓郵報》與《CNN》報導，美國五角大廈外洩文件指出，1月下旬，由於俄國傭兵組織瓦格納集團，在爭奪烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰役中犧牲數千人，因此創辦人普里戈任（Yevgeniy Prigozhin）曾向烏克蘭協商，將俄國駐軍地點提供給烏軍，以換取其撤出巴赫姆特。
此外，烏克蘭近日在戰場上取得重大進展，5月14日，俄國兩名軍隊指揮官，在領導俄軍前往頓內次克地區時身亡。5月13日，俄國4架飛機，包含2架戰鬥機與2架直升機在俄羅斯境內遭擊落，這是俄烏戰爭後，俄羅斯境內首次同時發生多起墜機事件，也讓民眾在Telegram上批評，此為「俄烏戰爭以來，俄國空軍最糟的一天」。
普里戈任與烏克蘭秘密聯絡
根據五角大廈外洩文件，普里戈任曾私下與烏軍接觸，承諾若烏克蘭指揮官從巴赫姆特地區撤軍，他將向基輔提供俄羅斯軍隊的位置，烏克蘭可以利用這些訊息發動攻擊。在戰爭期間，普里戈任一直與烏軍保持秘密聯絡。
此外，普里戈任還告訴一名烏克蘭情報官員，俄國軍隊正在彈藥供應上苦苦掙扎，建議烏軍在俄軍士氣低落之際，繼續進攻克里米亞邊境。該報告也透露，普里戈任意識到瓦格納部隊的士氣，正在直線下降，他的一些士兵因害怕遭受更多傷亡，而拒絕留守或前往巴赫姆特地區。
兩名烏克蘭官員證實，普里戈任已多次與烏克蘭情報局進行交談。一名官員表示，普里戈任不止一次提出關於巴赫姆特的提議，但烏克蘭政府因為不信任普里戈任，認為其提供的資訊可能會是假的，因此拒絕了他的提議。
五角大廈外洩文件中，並沒有明確說明普里戈任願意透露哪些俄羅斯駐軍地點，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），也不願證實政府與普里戈任有過接觸，表示因為涉及軍事情報，不方便透露。
普里戈任近期因為彈藥供應問題，公開與俄羅斯軍隊發生爭執，他聲稱瓦格納集團在巴赫姆特，經歷了俄烏戰爭中最血腥的戰役，但俄國國防部並沒有給予瓦格納集團足夠的彈藥及軍援。
普里戈任曾承諾在5月9日，俄國「勝利日」之前控制巴赫姆特，但近期因為彈藥問題，一度公開威脅要撤軍，後因俄軍承諾提供彈藥才同意留守。
目前，克里姆林宮沒有針對普里戈任與烏克蘭秘密通訊一事發表回應。
俄國2名指揮官與烏軍戰鬥時身亡
根據《CNN》報導，俄羅斯國防部5月14日表示，2名俄羅斯指揮官在烏克蘭東部遇難。國防部指出，這2名軍官——馬卡羅夫（Vyacheslav Makarov）上校和布羅夫科（Yevgeny Brovko）上校——在領導俄羅斯軍隊前往頓內次克地區時陣亡。
國防部在簡報中指出，馬卡羅夫沖到最前線，親自指揮戰鬥，擔任陸軍副司令的布羅夫科則在「帶領部隊擊退敵人的進攻時，在受到多處彈藥碎片傷害後英勇犧牲」。
烏克蘭東部戰局近日持續升溫，烏克蘭軍方報告指出，烏東的紅利曼（Lyman）、巴赫姆特、阿瓦迪夫卡（Avdiivka）和馬林卡（Maryinka），光是5月14日就爆發了約30次武裝衝突。俄軍佔領的烏東城市盧漢斯克（Luhansk），於5月12日遭受兩枚導彈襲擊，5月13日又爆發了一起爆炸案。
烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）於5月14日表示，巴赫姆特的局勢「尤其火爆」，不過，烏克蘭軍隊已經佔領了巴赫姆特附近的10多個俄羅斯基地。
俄軍2架戰鬥機、2架直升機在俄國境內遭擊落
《CNN》報導指出，4架俄國飛機，分別為Su-34、Su-35戰鬥機，以及兩架Mi-8直升機，在俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克地區（Bryansk）被擊落。俄羅斯境內從來沒有同時發生過多起墜機事件，因此分析人士認為這對烏克蘭而言是一大軍事進展。
烏克蘭尚未證實其空軍系統，是否於5月13日擊落俄羅斯軍機，但表示俄國飛機「遇到了一些麻煩」。
烏克蘭空軍發言人伊赫納特（Yuriy Ihnat）於5月14日表示：「俄國一個航空部隊，幾乎每天都從布良斯克州用導彈襲擊烏克蘭，他們想轟炸我們的平民，我們愛好和平的人民，俄軍遇到了一些麻煩，這是俄羅斯空軍的『黑暗日子』。」
布良斯克州州長博戈馬茲（Aleksandr Bogomaz）證實，當地有一架直升機墜毀，並造成一名平民受傷，但他沒有詳細說明直升機墜毀的原因。
俄羅斯一名軍事部落客貝索諾夫（Daniil Bezsonov）於5月13日發文表示震驚，並補充被擊落的Mi-8直升機配備了先進的干擾設備。
一名俄羅斯民眾也表示，將Mi-8直升機部署到如此靠近烏克蘭基地的地方，是「非常愚蠢的」，並表示「你必須完全與現實脫節」才能將配備如此先進裝備的Mi-8直升機送入布良斯克。
新聞來源
- Wagner chief offered to give Russian troop locations to Ukraine, leak says（The Washington Post）
- Russia may have just lost four aircraft in one day. Here’s what we know（CNN）
- Two Russian commanders killed in Ukraine fighting, Defense Ministry says（CNN）
延伸閱讀
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- 澤倫斯基赴柏林、巴黎尋盟友支持，馬克宏：俄國已進入「對中國的附庸狀態」
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
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掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
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同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。