王世堅對手出爐，國民黨確定由港湖區議員游淑慧出戰大同、南士林

將代表國民黨參選台北市第二選區（大同、南士林）立委人選今（15）日出爐，台北市議員游淑慧日前參選港湖區立委不成，如今即將出戰大同、南士林，對上民進黨的王世堅。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，游淑慧必須兼顧原選區港湖的服務，還要跑到陌生選區，相當困難；王世堅則表示「嚇一跳」，並稱讚游是可敬對手。

根據《聯合新聞網》報導，黃呂錦茹今日與游淑慧會面說服他參選，並會協助他解決現在的難題，結果游淑慧接受，表示需要國民黨在地方上全力協助。

台北市第二選區屬於國民黨艱困選區，從2012年開始3次立委選舉、1次立委補選都由民進黨拿下，現任立委何志偉日前在民進黨黨內初選落敗，贏得黨內初選、將代表參選的王世堅則在大同區地方實力雄厚。

即將參選的游淑慧為現任北市內湖南港區市議員，過去曾擔任郝龍斌辦公室發言人、北市府觀傳局主秘、北市市長辦公室主任等等。他本次原想參選港湖區立委，挑戰民進黨的高嘉瑜，後來經新北市長侯友宜居間協調進行黨內整合，決定由前立委、前議員李彥秀代表國民黨參選港湖區。

根據《中時新聞網》報導，黃呂錦茹說，游淑慧要兼顧內湖、南港的服務，還要跑到比較陌生的士林大同，一定會覺得有很多困難的地方，但游很聰明且對市政純熟。而在媒體陸續報導參選後，游淑慧也在臉書發文，向黨內同志喊話「今天為我加油，明日陪我拜票」。

王世堅今日在台北市議會受訪時回應：「我嚇一跳」，他表示早上才在排隊登記的時候遇到他，還小聊一下。針對國民黨確定由游淑慧參選大同與南士林，王世堅強調非常歡迎，也大讚游淑慧非常認真，是可敬的對手，多年在市議會共事下來，覺得他在多項問政、尤其預算政策的討論上表現都非常好，而且不會刻意掩護國民黨同黨市府。

不過王世堅也強調自己不會輸給游淑慧，「我是在大同區出身……而且我也在大同服務了有20年，所以應該是旗鼓相當啦。」

明（2024）年立委選舉的前哨戰已經開打，確定人選後，目前國民黨台北市黨部也規劃明（16）日上午9點多召開記者會正式宣布游淑慧參選消息。

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核稿編輯：翁世航