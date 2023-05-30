《被蒙蔽的視野》：利瑪竇不僅翻譯西洋科學書籍，還促成「中國版文藝復興」
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徐光啟在北京教會於一六○一年設立之後不久就皈依天主教。他是位進士，在中國皇權科層體制中位列高官。徐光啟，耶穌會會士稱他為「保祿博士」（Dr Paul），正是利瑪竇希望吸收的那類皈依者——深具影響力的學者，能在宮廷幫助推廣耶穌會會士的理想。
文：詹姆士・波斯克特（James Poskett）
北京的天文學
利瑪竇（Matteo Ricci，音譯：馬泰奧・里奇）身著紅絲袍，進入紫禁城。這讓他成為第一位得以來到北京核心，進入中國皇帝內殿的歐洲人。利瑪竇決定穿上儒生衣著，期能博得皇帝好感。為了這次覲見，他甚至還仿效中國文人典型做法，也蓄留長鬚。
利瑪竇在一六○一年二月走入宏偉大理石殿堂，也實現了一個遠溯延續近二十年的抱負，他在一五八二年便曾以耶穌會會士身分來到中國。就如我們在前一章所見，耶穌會會士的「傳教活動和早期現代科學的發展，存有很密切的牽連。」
在他們看來，研究天國就是領略神的智慧的一種方法，這種做法也是基督信仰對潛在皈依者影響力的展現。這正是利瑪竇推動他在中國傳教工作所採的手法。
利瑪竇，一五五二年生於馬切拉塔教宗國（Papal State of Macerata），一五七○年代早期進入羅馬學院（Roman College）就讀，追隨耶穌會泰斗學者克里斯托佛・克拉烏（Christopher Clavius）學習。在那個時代，當個天文學家十分令人振奮。哥白尼的日心模型引發轟動，同時在一五七二年十一月，天上出現了一顆「新星」，進一步挑戰了天國完全不會改變的理念。（這顆「新星」其實是顆超新星。）
完成培訓之後，利瑪竇便請求加入耶穌會遠東布道團。他在一五七七年離開羅馬，前往里斯本，在那裡搭船前往中國。那趟旅程花了將近四年，包括一次在印度停靠。利瑪竇終於在一五八二年八月，抵達了葡萄牙通商口岸澳門。他的餘生都待在中國，扮演亞洲基督教與科學發展的重要推手。
利瑪竇堅信，天文學和數學當能協助耶穌會在中國取得立足點。十四世紀中期奪得政權的明朝，長久以來對歐洲訪客都十分戒慎警惕。萬曆帝在一五七二年登基，治下容許葡萄牙勢力進入澳門，每年卻只容許幾艘船隻航向內陸。
就像葡萄牙商人，耶穌會會士起初也努力建立力量。在當時外國人經常被稱為「洋鬼子」，一般並不受歡迎。利瑪竇旅程途中好幾次被監禁起來，房子也被人砸石頭。到了最後，他總算落腳南方肇慶市，建立了一處小型布道會所。
不過就連這處地點，到頭來也只是臨時的，因為在新的兩廣總督上任之後，耶穌會就遭驅逐。利瑪竇判定，為保障耶穌會在中國的未來發展，他就必須朝覲皇上本人。
正是抱持這個心願，利瑪竇才在一六○一年前往北京。他隨身帶了形形色色的貢品，其中包括了一幅聖母馬利亞的畫像，以及一件鑲嵌了珍珠與玻璃珠的十字架。利瑪竇還帶了兩座機械鐘——大的由鐵砝碼驅動，小的由彈簧提供動力。
萬曆帝對那幅畫和那件十字架並沒有特別留下好印象，不過他確實很喜歡那兩座時鐘。皇上對機械鐘十分著迷，稱之為「自鳴鐘」。他飭令大型那座安裝在他的御花園，小的那座則擺在他的寢宮。萬曆轉動齒輪，壓縮彈簧，想理解機械裝置是怎麼運作的。
然而，不久之後，兩座時鐘都停頓不再報時。皇帝很不開心，飭令利瑪竇回到宮中修復兩鐘。貢品選得好，兩座機械時鐘是一路從義大利帶來，明顯讓皇帝留下好感。然而要操作它們，還必須對歐洲數學具有深入的理解，而且得每天調整並定期上發條。
皇帝很快就了解，倘若他希望時鐘繼續報時，他就必須讓利瑪竇進入紫禁城。萬曆吩咐耶穌會會士每年返回四次來維修時鐘，為此皇上恩賜利瑪竇獲准在北京定居並建立一處教會。
利瑪竇對科學的信心翻轉出好結果。他在一六○五年寫信到羅馬，論稱天文學和數學被證實是贏得中國菁英青睞的最佳手法。利瑪竇解釋道：「由於我的世界地圖、時鐘、天球儀、星盤，以及我從事並教學的其他事項，我掙得了舉世最偉大數學家的美譽。」接著他還建議拓展這項策略，並論稱「再也沒有比派遣一位擅長占星的神父或弟兄來到這處宮廷更有利的了。」
根據利瑪竇所述，這會「提高我們的聲望，讓我們得以更自由地進入中國，也確保我們能獲得更高度安全保障與行動自由。」利瑪竇如願以償，而且在往後五十年間，耶穌會接連派了大批才華橫溢的天文學家和數學家來到中國。這標誌著歐洲和東亞之間的更廣泛科學知識交流的起點。
許多關於天國之本質以及古代知識所扮演之角色的辯論，現在就開始在一個不同的環境中開展，而歐洲和中國研究天文學與數學的取徑，也隨之開始彼此接觸，並在這過程中相互促成轉變。
不久之後，耶穌會會士迎來了他們的第一位高層級皈依者。徐光啟在北京教會於一六○一年設立之後不久就皈依天主教。他是位進士，在中國皇權科層體制中位列高官。徐光啟，耶穌會會士稱他為「保祿博士」（Dr Paul），正是利瑪竇希望吸收的那類皈依者——深具影響力的學者，能在宮廷幫助推廣耶穌會會士的理想。
徐光啟也對科學表現出高度珍視，並與利瑪竇以及其他耶穌會會士合作，協助把古希臘和文藝復興時期科學的許多最重要著作翻譯成中文。徐光啟出身寒微農家，在一處佛教小型寺廟讀書，隨後才進入官場並逐步升遷。他在北京與利瑪竇合作，幫助完成了歐幾里得《幾何原本》（Elements）的第一部中文譯本，把這部歐洲數學最重要礎石之古希臘文本引進了中國。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」