週休3日提案逾5000人連署，政府6/26前回覆，校長團體表態中小學不適宜推動
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中華民國中小學校長協會理事長張信務今日告訴《中央社》記者，中小學學生依課綱規定學習，如改成週休3日，將影響到科目學習時數，可能導致學不到課綱規劃應具備的能力，因此週休3日不適宜在中小學推動；學生本就有寒暑假，如平均分攤在整年，已形同週休3日。
（中央社）民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」及「修改《勞基法》第30條，降低每週工時」，獲逾5000人連署，政府分別將在6月26日、7月2日前回應。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今（15）日接受中央社記者採訪表示，依公共網路政策參與平台提案處理SOP，要和提案人討論、確定原提案意思，評估會影響哪些單位，並在時間內給予回覆；週休3日牽涉層面不只勞工，還包含軍公教及校園休假等，已向國發會反映，須邀集教育部等相關部會共同討論。
至於修改《勞動基準法》降低工時部分，黃維琛說，因為涉及《勞基法》修法，由勞動部負責處理，但也涉及相關部會、工商團體及勞工團體的意見，勞動部將邀集相關團體討論後，於期限內做出正式回應。
網友在公共網路政策參與平台提案指出，攤開最新公布的2021年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至2000小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第4高。
網友指出，歐美有部分企業投入實驗「週休3日」，根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工離職率也減少5成7，而參與公司有高達9成2願意繼續實施週休3日，邀民眾連署「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，獲5736人附議，通過成案門檻。
另外，網友提案，《勞基法》第30條，勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時，應改為每日不得超過6到7小時，每週不得超過30到35小時，或是將勞工工作後，至少應有的休息時間也計入工時。截止前獲5140人附議，也通過成案門檻。
網友指出，在台灣的就業環境，許多人光通勤就要花約40分鐘，每個人在公司一天至少9小時，再加上通勤、加班可能就超過12小時，與國外先進國家相比根本過勞；因此盼降低工時，增加勞工休息時間、減少工安、交通意外、疾病等衍生問題，增加年輕人生小孩意願，也接近國際週休3日趨勢。
《中央社》報導，行政院副院長鄭文燦今日出席112年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮會前受訪，對此提案表示公民連署、政策提案是很好的制度，關於週休3日的政策，目前歐洲國家中有英國進行實驗，測試週休3日是否提高工作效率、影響公司營運等，目前尚無亞洲國家有週休3日的政策推廣，政府會據實針對國際政策發展情形向公民報告。
校長團體表態中小學不適宜推動，東吳大學校長表態支持
（中央社）有民眾在公共政策網路參與平台提案台灣週休3日，校長團體認為中小學不適宜推動，但東吳大學校長潘維大表態支持，家長團體建議先改善現況比較實際。
有民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」及「修改《勞基法》第30條，降低每週工時」，獲逾5000人連署，政府將分別在6月26日、7月2日前回應。另外，有部分網友關心學校是否跟進考慮週休3日。
中華民國中小學校長協會理事長張信務今日告訴《中央社》記者，中小學學生依課綱規定學習，如改成週休3日，將影響到科目學習時數，可能導致學不到課綱規劃應具備的能力，因此週休3日不適宜在中小學推動；學生本就有寒暑假，如平均分攤在整年，已形同週休3日。
東吳大學是全台唯一在勞動節放假的大學，潘維大對於大學如果要改成週休3日則表示樂見其成。
他指出，週休3日只是將原本一週5天課程濃縮為4天，排課上應該沒有問題，雖然在行政上會有些許困擾，但不會影響到學生學習；只是這件事不是大學可以決定，可能也不是教育部決定，而是需要行政院或各部會討論，假如真的改週休3日，老師教的課程一樣，沒有理由降減薪，學生學習沒有變少，也沒理由降低學費。
國教行動聯盟家長部長王瀚陽提到，對學齡前的父母而言，加班時間過長是最大挑戰，彈性工時與部分工時或許是可以討論調整的方式；但工作性質多元，除非薪水不減少，否則週休3日會讓家長產生收入降低的疑慮，現在職場還會遇到放假還要處理工作等情況，不如先設法改善這些問題，會比討論週休幾日更實際。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。