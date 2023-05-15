週休3日提案逾5000人連署，政府6/26前回覆，校長團體表態中小學不適宜推動

（中央社）民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」及「修改《勞基法》第30條，降低每週工時」，獲逾5000人連署，政府分別將在6月26日、7月2日前回應。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今（15）日接受中央社記者採訪表示，依公共網路政策參與平台提案處理SOP，要和提案人討論、確定原提案意思，評估會影響哪些單位，並在時間內給予回覆；週休3日牽涉層面不只勞工，還包含軍公教及校園休假等，已向國發會反映，須邀集教育部等相關部會共同討論。

至於修改《勞動基準法》降低工時部分，黃維琛說，因為涉及《勞基法》修法，由勞動部負責處理，但也涉及相關部會、工商團體及勞工團體的意見，勞動部將邀集相關團體討論後，於期限內做出正式回應。

網友在公共網路政策參與平台提案指出，攤開最新公布的2021年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至2000小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第4高。

網友指出，歐美有部分企業投入實驗「週休3日」，根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工離職率也減少5成7，而參與公司有高達9成2願意繼續實施週休3日，邀民眾連署「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，獲5736人附議，通過成案門檻。

另外，網友提案，《勞基法》第30條，勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時，應改為每日不得超過6到7小時，每週不得超過30到35小時，或是將勞工工作後，至少應有的休息時間也計入工時。截止前獲5140人附議，也通過成案門檻。

網友指出，在台灣的就業環境，許多人光通勤就要花約40分鐘，每個人在公司一天至少9小時，再加上通勤、加班可能就超過12小時，與國外先進國家相比根本過勞；因此盼降低工時，增加勞工休息時間、減少工安、交通意外、疾病等衍生問題，增加年輕人生小孩意願，也接近國際週休3日趨勢。

《中央社》報導，行政院副院長鄭文燦今日出席112年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮會前受訪，對此提案表示公民連署、政策提案是很好的制度，關於週休3日的政策，目前歐洲國家中有英國進行實驗，測試週休3日是否提高工作效率、影響公司營運等，目前尚無亞洲國家有週休3日的政策推廣，政府會據實針對國際政策發展情形向公民報告。

校長團體表態中小學不適宜推動，東吳大學校長表態支持

（中央社）有民眾在公共政策網路參與平台提案台灣週休3日，校長團體認為中小學不適宜推動，但東吳大學校長潘維大表態支持，家長團體建議先改善現況比較實際。

有民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」及「修改《勞基法》第30條，降低每週工時」，獲逾5000人連署，政府將分別在6月26日、7月2日前回應。另外，有部分網友關心學校是否跟進考慮週休3日。

中華民國中小學校長協會理事長張信務今日告訴《中央社》記者，中小學學生依課綱規定學習，如改成週休3日，將影響到科目學習時數，可能導致學不到課綱規劃應具備的能力，因此週休3日不適宜在中小學推動；學生本就有寒暑假，如平均分攤在整年，已形同週休3日。

東吳大學是全台唯一在勞動節放假的大學，潘維大對於大學如果要改成週休3日則表示樂見其成。

他指出，週休3日只是將原本一週5天課程濃縮為4天，排課上應該沒有問題，雖然在行政上會有些許困擾，但不會影響到學生學習；只是這件事不是大學可以決定，可能也不是教育部決定，而是需要行政院或各部會討論，假如真的改週休3日，老師教的課程一樣，沒有理由降減薪，學生學習沒有變少，也沒理由降低學費。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽提到，對學齡前的父母而言，加班時間過長是最大挑戰，彈性工時與部分工時或許是可以討論調整的方式；但工作性質多元，除非薪水不減少，否則週休3日會讓家長產生收入降低的疑慮，現在職場還會遇到放假還要處理工作等情況，不如先設法改善這些問題，會比討論週休幾日更實際。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航