《南早》：香港「八大」大陸學者佔比，首次超越香港本地學者

（中央社）據報導，香港8所官方資助大學所聘用的學者中，出生於中國大陸的學者所佔比例首次超越香港本地學者。

英文《南華早報》今天（15日）在報導中指出，根據大學教育資助委員會的資料，在本學年度，8所大學聘用了5120名學者，出生於大陸的有1815人，較5年前的1224人增加，佔比達35%；本地學者則有1670人。

其餘學者來自海外，但總數佔比也從34%下降至32%。

報導表示，1/4的大陸學者在本地大學的科學院系工作，另有部分在商業及管理院系。

報導引述香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽說，大陸有充足的學者資源，尤其在科學及技術方面。此外，對於他們來說，香港不但是較自由的地方，各大學提供的薪酬福利也較大陸更具吸引力。

再者，大陸學者也較容易適應香港的生活。

他說，本地學者在各大學的人數正在縮減，原因是有愈來愈多人到海外深造及移民。

新聞來說：

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex