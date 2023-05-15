2023/05/15,
教育

《南早》：香港「八大」大陸學者佔比，首次超越香港本地學者

《南早》：香港「八大」大陸學者佔比，首次超越香港本地學者
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬嶽說，大陸有充足的學者資源，尤其在科學及技術方面。此外，對於他們來說，香港不但是較自由的地方，各大學提供的薪酬福利也較大陸更具吸引力；本地學者在各大學的人數正在縮減，原因是有愈來愈多人到海外深造及移民。

（中央社）據報導，香港8所官方資助大學所聘用的學者中，出生於中國大陸的學者所佔比例首次超越香港本地學者。

英文《南華早報》今天（15日）在報導中指出，根據大學教育資助委員會的資料，在本學年度，8所大學聘用了5120名學者，出生於大陸的有1815人，較5年前的1224人增加，佔比達35%；本地學者則有1670人。

其餘學者來自海外，但總數佔比也從34%下降至32%。

報導表示，1/4的大陸學者在本地大學的科學院系工作，另有部分在商業及管理院系。

報導引述香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽說，大陸有充足的學者資源，尤其在科學及技術方面。此外，對於他們來說，香港不但是較自由的地方，各大學提供的薪酬福利也較大陸更具吸引力。

再者，大陸學者也較容易適應香港的生活。

他說，本地學者在各大學的人數正在縮減，原因是有愈來愈多人到海外深造及移民。

新聞來說：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。