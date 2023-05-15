「香港人」在紐約，與中國大陸出生人口住得近嗎？
我們想讓你知道的是
回去看香港出生人口，集中看布碌崙和皇后區，不知道大家有沒有看到一個現象：香港出生集中的位置，和中國大陸出生集中的位置，其實是有一點點錯開的。
文：梁啟智
上文提及我們可以從美國的人口普查數據中找到香港出生人口的分布，並指出加州和紐約州的香港出生人口最多。這點當然並不意外，畢竟兩者本來都是人口大州，而且經濟發達，吸引外來移民十分正常。不過這些香港人在兩地具體住在甚麼地方呢？這次我們就進去細範圍再看。
先說明，因為美國的香港人不算多，所以一旦去到細範圍的時候，數據未必會很準確。這兒以人口普查區（Census Tract）為分析單位，一般每個有數千人；當中很多時候會一個香港人也沒有。即使說有，這個數字和真實數字也很可能有落差。讀這些數字時要注意它大概可以告訴你是多或少，但不能做很準確的比較；而如果是一整片的普查區都有相當的數字的話，又略為可信一點。
上面以紐約市為例，我把香港出生人數多於100人的都圈了出來，配上藍色。可以見到香港人分佈圍繞三個地方：曼哈頓的東南角（即唐人街），皇后區的東北角（即法拉盛），以及布碌崙的西南部。總體來說，這和紐約市的華人分布（表面上）很敏合。相對來說，台灣出生就不一樣了。我們看看下圖：
在紐約，台灣出生人口差不多全集中在法拉盛那邊，在曼哈頓和布碌崙都要少得多。這個分佈二十年前在紐約市生活的時候就聽聞過，原來來到今天還是這樣。
得說明，相對於中國大陸出生，在紐約的香港出生和台灣出生的人口是少很多的。按同一標準，中國大陸出生的那張圖會是這樣的：
可以見到，不止是傳統意義下紐約的三個唐人街（下東城、法拉盛、八大道），在很多其他地方都有中國大陸出生的人口聚居，例如曼克頓的上西城，皇后區的Elmhurst等等，就連Staten Island也不少。
我們再回去看香港出生人口，集中看布碌崙和皇后區，不知道大家有沒有看到一個現象：香港出生集中的位置，和中國大陸出生集中的位置，其實是有一點點錯開的。
我們仔細看布碌崙的西南角，這次我把每個人口普查區的中國大陸出生人口都劃出來，最深色的代表多於1000人；然後藍色框的繼續是香港出生人口多於100人的人口普查區。
圖中靠上橙色最深（即中國大陸出生人口最多）的位置是八大道。再看藍框的位置，雖然都是橙色的，但卻不是最深色的，好像是香港人在刻意避開八大道的樣子。香港人好像在說：我也想住在華人較多的位置，但八大道就不了。反而是Bath Beach、Bensonhurst、Gravesend那邊更多。
同一個現象，在法拉盛也有出現。
在法拉盛，中國大陸出生人口的集中性很高，就都在Downtown Flushing ；但香港出生呢，在這一帶到處都有，沒有特別空間上的集中。
對此，我有一個未經驗證的假設。我認為在紐約，香港出生人口的社會經濟位置是比中國大陸出生的要略為高一點的。於是有一班中國大陸出生的人口沒有選擇，必須要住在唐人街的核心區；但對香港出生人口來說，就可以（也因此）不選擇住在唐人街的核心區，而是略為遠一點了。
如果上面的假設成立，則每個城市的華人人口分布都很可能不一樣，視乎當地唐人街的型態，以及當地中國大陸出生人口相對香港出生人口的社會經濟位置差距。關於這點，我們下次拿加州去作驗證。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題「美國各地「香港人」的數目（中）」）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。