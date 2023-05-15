「香港人」在紐約，與中國大陸出生人口住得近嗎？

文：梁啟智

上文提及我們可以從美國的人口普查數據中找到香港出生人口的分布，並指出加州和紐約州的香港出生人口最多。這點當然並不意外，畢竟兩者本來都是人口大州，而且經濟發達，吸引外來移民十分正常。不過這些香港人在兩地具體住在甚麼地方呢？這次我們就進去細範圍再看。

先說明，因為美國的香港人不算多，所以一旦去到細範圍的時候，數據未必會很準確。這兒以人口普查區（Census Tract）為分析單位，一般每個有數千人；當中很多時候會一個香港人也沒有。即使說有，這個數字和真實數字也很可能有落差。讀這些數字時要注意它大概可以告訴你是多或少，但不能做很準確的比較；而如果是一整片的普查區都有相當的數字的話，又略為可信一點。

上面以紐約市為例，我把香港出生人數多於100人的都圈了出來，配上藍色。可以見到香港人分佈圍繞三個地方：曼哈頓的東南角（即唐人街），皇后區的東北角（即法拉盛），以及布碌崙的西南部。總體來說，這和紐約市的華人分布（表面上）很敏合。相對來說，台灣出生就不一樣了。我們看看下圖：

在紐約，台灣出生人口差不多全集中在法拉盛那邊，在曼哈頓和布碌崙都要少得多。這個分佈二十年前在紐約市生活的時候就聽聞過，原來來到今天還是這樣。

得說明，相對於中國大陸出生，在紐約的香港出生和台灣出生的人口是少很多的。按同一標準，中國大陸出生的那張圖會是這樣的：

可以見到，不止是傳統意義下紐約的三個唐人街（下東城、法拉盛、八大道），在很多其他地方都有中國大陸出生的人口聚居，例如曼克頓的上西城，皇后區的Elmhurst等等，就連Staten Island也不少。

我們再回去看香港出生人口，集中看布碌崙和皇后區，不知道大家有沒有看到一個現象：香港出生集中的位置，和中國大陸出生集中的位置，其實是有一點點錯開的。

我們仔細看布碌崙的西南角，這次我把每個人口普查區的中國大陸出生人口都劃出來，最深色的代表多於1000人；然後藍色框的繼續是香港出生人口多於100人的人口普查區。

圖中靠上橙色最深（即中國大陸出生人口最多）的位置是八大道。再看藍框的位置，雖然都是橙色的，但卻不是最深色的，好像是香港人在刻意避開八大道的樣子。香港人好像在說：我也想住在華人較多的位置，但八大道就不了。反而是Bath Beach、Bensonhurst、Gravesend那邊更多。

同一個現象，在法拉盛也有出現。

在法拉盛，中國大陸出生人口的集中性很高，就都在Downtown Flushing ；但香港出生呢，在這一帶到處都有，沒有特別空間上的集中。

對此，我有一個未經驗證的假設。我認為在紐約，香港出生人口的社會經濟位置是比中國大陸出生的要略為高一點的。於是有一班中國大陸出生的人口沒有選擇，必須要住在唐人街的核心區；但對香港出生人口來說，就可以（也因此）不選擇住在唐人街的核心區，而是略為遠一點了。

如果上面的假設成立，則每個城市的華人人口分布都很可能不一樣，視乎當地唐人街的型態，以及當地中國大陸出生人口相對香港出生人口的社會經濟位置差距。關於這點，我們下次拿加州去作驗證。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題「美國各地「香港人」的數目（中）」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex