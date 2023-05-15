美國禁令發酵，OPPO宣布結束自主研發晶片，中國半導體產業迎來利空
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分析師林俊吉指出，2023年第1季中系智慧型手機業者出貨合計約1.33億支，其中，Oppo呈現小幅季減，小米及Vivo季減達兩位數百分比。前三大業者佔整體中企出貨比重合計為63.9%
OPPO是中國知名的智慧手機品牌，隨著手機市況整體向下，再加上美國的晶片制裁禁令，讓OPPO旗下的IC設計公司哲庫（ZEKU）收攤。不過，分析師強調，隨著手機「去庫存」發揮效用，下半年全球手機出貨將會回溫，但長期而言仍難再有突破。
美中晶片禁令生效，OPPO晶片收攤
OPPO是一個中國手機品牌，成立於2004年。該公司宣稱，以提供高品質和創新的智慧手機而聞名，近年成為中國市場上頗受歡迎的品牌之一。
最近，OPPO擴大市場，致力於推出功能豐富、設計精美且性能出色的手機產品。
他們的手機通常採用先進的技術和材料，以提供相對優質的用戶體驗。不過，近來OPPO卻宣布終止它的子公司哲庫的業務，這一作法對手機行業造成了風波。
哲庫科技是OPPO旗下的IC設計公司，也是全球前五大手機品牌之一。該公司已經投入數十億元進行手機5G系統單晶片（SoC）等技術研發。
半導體業者指出，在華為之後，OPPO在開發高階晶片方面遇到了困難，中國可能面臨美國EDA禁令的限制，而相關訂單的外溢效應也將逐漸浮現。目前，全球手機需求疲弱，蘋果和三星兩大手機品牌正在侵蝕市場份額，聯發科和高通仍在為安卓系統奮戰，但短期和中期的受益程度有限。
最近，有消息稱他們的高階手機應用處理器（AP）已進入試產階段，使用了台積電的4奈米（nm）製程，並搭配聯發科的數據晶片。
然而，哲庫最近宣布結束營運，這也意味著OPPO自行研發AP的計劃無法實現。OPPO表示，這一決定是在慎重考慮全球經濟和手機市場的不確定性後做出的。
業界曾指出，OPPO結束哲庫的營運是一種無奈之舉，對中國的半導體產業帶來了利空。此外，七大工業國集團（G7）計劃在即將召開的會議上將「創建重要戰略物資供應鏈」作為重要議題，這也對中國和台灣的晶片廠造成了壓力。
中國的半導體產業迎來利空
在需求低迷、消費性電子購買力不振的情況下，全球智慧型手機的出貨量預測也出現下調，預計2023年全球智慧型手機出貨量將減少1.1%。其中，Android手機的出貨量預計下降1.2%，而iPhone的出貨量預計下降。
對此，《DIGITIMES》研究中心分析師林俊吉統計與分析，以中系智慧型手機2023年第1季因中國市場銷售依舊無色、海外市場未擺脫通膨折損消費力的困境。
其中，又逢傳統淡季，中系智慧型手機業者持續維持較過往低的通路庫存水準，出貨偏向保守，合計季減13.2%，年減幅則達17.1%；第2季在購物節刺激下，出貨可望回升，年減幅亦將走緩為個位數百分比。
林俊吉指出2023年第1季中系智慧型手機業者出貨合計約1.33億支，其中，Oppo呈現小幅季減，小米及Vivo季減達兩位數百分比。前三大業者佔整體中企出貨比重合計為63.9%，略高於前季63.1%，因榮耀、聯想等業者合計出貨季減幅更大。
事實上，OPPO手機在攝影方面表現出色，通常具有多個攝像頭鏡頭，並且支持多種攝影模式和效果，如夜景拍攝、人像模式和超廣角攝影等。此外，OPPO還通過軟件優化和圖像處理算法提高了照片的質量，使用戶能夠拍攝出極具細節和色彩豐富的照片。
但是近年，市場競爭壓力：OPPO面臨來自蘋果、三星、華為和小米等知名品牌的競爭。這些品牌在創新、技術和市場份額方面都有強勁的實力，這對OPPO的市場佔有率和盈利能力造成了壓力。
還有，全球智慧手機市場已進入飽和狀態，許多新興市場的需求增長已經減緩。這對OPPO等品牌在新市場的擴展和增長產生了一定的困難，需要面對消費者需求的變化和市場開拓的挑戰。
展望2023年第2季，中國需求依舊低迷，但逢618購物節銷售檔期，且海外市場逐步走出淡季，中企智慧型手機合計出貨將上揚。
林俊吉表示訪談供應鏈業者及進行市場需求走向分析，在多數業者通路庫存已有效去化下，預估中企智慧型手機第2季出貨呈現高個位數季增，又因2022年同期基期已低，年衰退幅度將縮小為個位數百分比。
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核稿編輯：翁世航
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
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截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！