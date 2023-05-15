美國禁令發酵，OPPO宣布結束自主研發晶片，中國半導體產業迎來利空

OPPO是中國知名的智慧手機品牌，隨著手機市況整體向下，再加上美國的晶片制裁禁令，讓OPPO旗下的IC設計公司哲庫（ZEKU）收攤。不過，分析師強調，隨著手機「去庫存」發揮效用，下半年全球手機出貨將會回溫，但長期而言仍難再有突破。

美中晶片禁令生效，OPPO晶片收攤

OPPO是一個中國手機品牌，成立於2004年。該公司宣稱，以提供高品質和創新的智慧手機而聞名，近年成為中國市場上頗受歡迎的品牌之一。

最近，OPPO擴大市場，致力於推出功能豐富、設計精美且性能出色的手機產品。

他們的手機通常採用先進的技術和材料，以提供相對優質的用戶體驗。不過，近來OPPO卻宣布終止它的子公司哲庫的業務，這一作法對手機行業造成了風波。

哲庫科技是OPPO旗下的IC設計公司，也是全球前五大手機品牌之一。該公司已經投入數十億元進行手機5G系統單晶片（SoC）等技術研發。

半導體業者指出，在華為之後，OPPO在開發高階晶片方面遇到了困難，中國可能面臨美國EDA禁令的限制，而相關訂單的外溢效應也將逐漸浮現。目前，全球手機需求疲弱，蘋果和三星兩大手機品牌正在侵蝕市場份額，聯發科和高通仍在為安卓系統奮戰，但短期和中期的受益程度有限。

最近，有消息稱他們的高階手機應用處理器（AP）已進入試產階段，使用了台積電的4奈米（nm）製程，並搭配聯發科的數據晶片。

然而，哲庫最近宣布結束營運，這也意味著OPPO自行研發AP的計劃無法實現。OPPO表示，這一決定是在慎重考慮全球經濟和手機市場的不確定性後做出的。

業界曾指出，OPPO結束哲庫的營運是一種無奈之舉，對中國的半導體產業帶來了利空。此外，七大工業國集團（G7）計劃在即將召開的會議上將「創建重要戰略物資供應鏈」作為重要議題，這也對中國和台灣的晶片廠造成了壓力。

中國的半導體產業迎來利空

在需求低迷、消費性電子購買力不振的情況下，全球智慧型手機的出貨量預測也出現下調，預計2023年全球智慧型手機出貨量將減少1.1%。其中，Android手機的出貨量預計下降1.2%，而iPhone的出貨量預計下降。

對此，《DIGITIMES》研究中心分析師林俊吉統計與分析，以中系智慧型手機2023年第1季因中國市場銷售依舊無色、海外市場未擺脫通膨折損消費力的困境。

其中，又逢傳統淡季，中系智慧型手機業者持續維持較過往低的通路庫存水準，出貨偏向保守，合計季減13.2%，年減幅則達17.1%；第2季在購物節刺激下，出貨可望回升，年減幅亦將走緩為個位數百分比。

林俊吉指出2023年第1季中系智慧型手機業者出貨合計約1.33億支，其中，Oppo呈現小幅季減，小米及Vivo季減達兩位數百分比。前三大業者佔整體中企出貨比重合計為63.9%，略高於前季63.1%，因榮耀、聯想等業者合計出貨季減幅更大。

事實上，OPPO手機在攝影方面表現出色，通常具有多個攝像頭鏡頭，並且支持多種攝影模式和效果，如夜景拍攝、人像模式和超廣角攝影等。此外，OPPO還通過軟件優化和圖像處理算法提高了照片的質量，使用戶能夠拍攝出極具細節和色彩豐富的照片。

但是近年，市場競爭壓力：OPPO面臨來自蘋果、三星、華為和小米等知名品牌的競爭。這些品牌在創新、技術和市場份額方面都有強勁的實力，這對OPPO的市場佔有率和盈利能力造成了壓力。

還有，全球智慧手機市場已進入飽和狀態，許多新興市場的需求增長已經減緩。這對OPPO等品牌在新市場的擴展和增長產生了一定的困難，需要面對消費者需求的變化和市場開拓的挑戰。

展望2023年第2季，中國需求依舊低迷，但逢618購物節銷售檔期，且海外市場逐步走出淡季，中企智慧型手機合計出貨將上揚。

林俊吉表示訪談供應鏈業者及進行市場需求走向分析，在多數業者通路庫存已有效去化下，預估中企智慧型手機第2季出貨呈現高個位數季增，又因2022年同期基期已低，年衰退幅度將縮小為個位數百分比。

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核稿編輯：翁世航