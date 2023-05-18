吳耀漢早期的喜劇電影（上）：撈家、賊頭、戇居佬

一代笑匠吳耀漢上月病逝，很多觀眾都回想起他在「五福星」和「雙響炮」兩個喜劇系列中的演出。吳耀漢在1970年代中加入電影圈，一開始已經涉足幕後製作。他在1975年創立先鋒影業公司，製作了《一枝光棍走天涯》（1976），導演是麥嘉，由劉家榮、黃家達和喬宏主演。1977年的《點只捉賊咁簡單》衍生自吳耀漢擔大旗的TVB喜劇節目《點只咁簡單》，該節目編導陳家蓀順理成章當上了這部電影的導演。

吳耀漢的幕前演出大受歡迎，成為繼許冠文之後，另一位得到嘉禾支持的喜劇明星。後來他主演的幾部電影《發錢寒》（1977）、《慌失失》（1979）、《神偷妙探手多多》（1979）和《龍咁威》（1981）則與嘉禾合製，減低了自己投資的風險，並得到大公司的豐富資源發揮創意。後來因為賣埠拆帳等問題，吳耀漢決定僅以演員身份和嘉禾合作。

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這幾部電影的背景都設於當代香港，是一個爾虞我詐的拜金社會。

吳耀漢的角色若非戇直青年就是狡猾匪輩。吳宇森執導的《發錢寒》當年以「《半斤八両》姊妹作」之名宣傳，許冠文當策劃、許冠傑負責主題曲、許冠英與吳耀漢拍檔主演。如《半》的許冠文一樣，吳耀漢飾演私家偵探，但實際上靠偷呃拐騙謀財。許冠英的角色沒那麼精靈，為富人當保鑣，其實是沒甚麼用的「傍友」。他和吳耀漢合謀，從富人陳千億手上盜取鑽石。陳千億也不是好人，而是惡霸老千。

兩年後的《神偷妙探手多多》是類似的odd-couple喜劇，由梁普智執導。吳耀漢飾演盜賊夥團的首領，喬宏飾演的老實警察和他是冤家。兩人合作從富商馮人笑手上偷取鑽石「南海之星」。馮人笑也是一個大老千，卻獲殖民政府授勳。

此片雖有諷刺權貴之意，卻獲授權在舊三軍司令官邸（今茶具文物館）取景，拍攝馮人笑慶祝授勳的舞會。按《嘉禾電影》雜誌第83期的文章指，在舞會中客串艷舞女郎的演員，其父親正是時任護督羅樂民（ Hugh Selby Norman-Walker）。可見當時電影界與政府的關係微妙。

圖片來源：《神偷妙探手多多》海報／imdb

吳耀漢在《點只捉賊咁簡單》、《慌失失》和《龍咁威》中都飾演戇直男人，在爾虞我詐的「食腦」世界，得到最後勝利就是靠好運。他在《點只捉賊咁簡單》中是個欠缺經驗的警察，但其好運氣可說達到一種超能力的程度，誤打誤撞破獲了與警隊高層勾結的犯罪集團（其頭目表面上又是正當富人）。英文片名Yellow Panther顯然源自「傻豹」Pink Panther（或「烏龍幫辦」）系列。吳耀漢和飾演「烏龍幫辦」的彼得斯拉（Peter Sellers）同樣蓄著小鬍子，但吳的輪廓更像美國多棲藝人小森美戴維斯（Sammy Davis Jr.）。