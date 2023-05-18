TNL+ 2023/05/18,
影劇

吳耀漢早期的喜劇電影（下）：想好故事框架，再構想笑話

吳耀漢早期的喜劇電影（下）：想好故事框架，再構想笑話
圖片來源：電影《炮製女朋友》劇照

我們想讓你知道的是

吳耀漢曾經說，他和許冠文在創作上的主要分別，在於許冠文先設計笑話，然後堆砌敘事；他自己則先想好故事框架，再構想笑話。不過吳耀漢這些喜劇的故事不算出色，仍有堆砌場面之感。

（上篇）

1979年的《慌失失》是吳耀漢自編自導自演之作。他飾演一名醫院雜工，常被上司欺壓，意外撞破富婆姪子與黑心醫生合力謀財害命的罪行。有趣的是他請到喬宏客串飾演自己，駕小型飛機載吳耀漢從石崗機場飛往啟德機場。

這橋段靈感來自喬宏親身經歷：他在1978年航行時發生意外，飛機墜毁撞山，機上人卻只受輕傷。《慌失失》拿這事件開玩笑，航行過程也佔去了不少篇幅，窒礙了敘事節奏。或許「喬宏駕飛機帶你遊香港」——包括一個降落啟德機場的主觀長鏡頭——對當時的觀眾來說也算一個奇觀，今天看來也是珍貴的歷史紀錄。

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圖片來源：電影《慌失失》海報

《龍咁威》的吳耀漢則一人分飾兩角：動作巨星「龍咁威」和偷渡來港的大陸人「香梗」。龍咁威這角色戲仿了成龍的形象，描寫他要親身上陣演出危險動作，其實膽小倚賴替身。然而在陳欣健飾演的監製擺佈之下，龍咁威還是要「頂硬上」，結果發生意外失蹤。於是監製便讓香梗擔當龍咁威的代替品，更想出使其「意外」身亡來達到宣傳效果的毒計。這橋段令人想起李小龍拍攝《死亡遊戲》途中身故之後，有人傳出這其實是電影公司的宣傳噱頭——《死》和《龍》都是嘉禾出品，的確是把李小龍的剩餘價值榨到盡。

這幾齣電影——以及後來的「五福星」和「雙響炮」系列都是動作喜劇，但吳耀漢並無習武，其電影的動作場面便不靠功夫，除了打鬧和追逐，便是倚靠科技。隨著香港經濟起飛的氛圍，這些背景設於現代的電影更強調計謀和科技，懂得「食腦」更勝於反派中四肢發達、頭腦簡單的囉嘍。

《發錢寒》和《神偷妙探手多多》都有懸空盜寶的場面，比《職業特工隊》的湯告魯斯早了近二十年。不過美國導演Jules Dassin在1964年的《通天大盜》（Topkapi）中已經有這種動作設計。《發》片也學到抽走配樂和對白的手法，加強屏息靜氣的緊張效果。雖然《神》片中的凌空盜寶嚴格來說並非飛索倒吊，而是靠「氫氣衣」讓兩個主角浮在半空，如在無重狀態。

這設計比純粹倒吊在活動上比較多變化，但有幾個穿崩畫面，觀眾不難看到吳耀漢背上的鋼索。這種不靠拳腳功夫，而重視場面設計和嶄新技術的動作設計，加上一黑一白的冤家拍檔模式，後來在新藝城製作的《最佳拍檔》系列中發揚光大。

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