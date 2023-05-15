2023台北電影獎入圍名單：《疫起》13項最多，破億大作《關於我和鬼變成家人的那件事》僅入圍3項
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今年4月正式亮相的《疫起》以13項入圍成為台北電影獎入圍的領跑者，至於去年金馬獎的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，分別以12項以及11項緊追在後，此三部國片也成為突破雙位數提名的電影。不過，深受觀眾喜愛的《關於我和鬼變成家人的那件事》，則是僅入圍3項，也成為許多人心中的遺珠之憾。
2023台北電影節於今（15）日公布，以百萬首獎為號召、聚焦於台灣電影競賽的「台北電影獎」入圍名單，邀請演員宋柏緯、程予希擔任擔任揭曉嘉賓；而入圍名單出爐，今年4月正式亮相的《疫起》以13項入圍成為此階段的領跑者，至於去（2022）年金馬獎的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，分別以12項以及11項緊追在後，此三部國片也成為突破雙位數提名的電影。
本屆台北電影獎共292件作品報名，包括劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。對比去年的報名狀況（劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件），各大項目的報名件數皆有提升，而本屆在評審們的共識之下，最終選出共計29部作品入圍（劇情長片13部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部）。
至於入圍最大贏家，為林君陽執導的《疫起》，包含最佳劇情片在內，也提名了導演、編劇、男主角、男配角、攝影、剪輯、配樂、聲音設計、造型設計、美術設計、視覺效果與傑出技術，共計13項大獎。
《疫起》的技術團隊，包含導演林君陽、攝影包軒鳴、剪輯解孟儒、視效嚴振欽、配樂盧律銘、藝術指導黃美清等人，而監製李耀華則是操刀過許多成功的商業作品，劇組團隊的專業度，也反映在此次的入圍結果。
對於入圍階段的提名，林君陽表示：「謝謝台北電影獎的入圍肯定，大疫時代這些年，我們好像都在一個惡夢裏，半夢將醒的此刻，我想用釀了三年的這一部電影，留下一些記憶，記得災難的當下，那些犧牲與勇敢，謝謝在大疫的惡夢裡與我一起造夢的夥伴，以及和我們一起看了這部電影的你們。」
至於李耀華則表示：「謝謝台北電影獎，謝謝評審青睞。謝謝台前幕後的工作夥伴，發行夥伴跟投資方。電影是夢、電影是愛、電影是理想、電影是未來。」
除了技術獎項之外，《疫起》的演員也是備受矚目，在片中飾演亦敵亦友的王柏傑與薛仕凌，前者入圍男主角，後者入圍男配角，兩人在片中演出的化學效應，被深受評審青睞。
對此，王柏傑說：「謝謝導演、謝謝團隊、謝謝評審。」而薛仕凌也表示感謝觀眾，感謝評審，感謝作品， 感謝團隊。「這對參與《疫起》所有的台前幕後的所有人員都是很大很大的鼓舞，能持續做自己熱愛的事，我很幸運。」
再來突破雙位數提名的電影，是兩部去年於金馬獎亮相的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，前者入圍12項大獎，後者則是11項大獎。
去年金馬獎，《查無此心》入圍新導演、美術設計、造型設計、動作設計、音效等5項大獎，到了台北電影獎，換了評審、報名作品之後，顯然獲得本屆評審團的喜愛，一舉入圍12項大獎，至於去年被視為入圍遺珠的張鈞甯，本次也順利獲得女主角提名。
此外，《哈勇家》去年於金馬獎入圍劇情片、導演、女配角、新演員、原著劇本、原創電影歌曲，最終抱回了導演（陳潔瑤）以及女配角（林詹珍妹）2項大獎，到了本屆台北電影獎，陳潔瑤以及林詹珍妹再度入圍，搭配其餘獎項，共計11項大獎，也成為另一亮點。
其實，本屆台北電影獎也能看見多部去年的金馬獎入圍或得獎作品，除了《查無此心》、《哈勇家》之外，其中還包含《黑的教育》、《一家子兒咕咕叫》、《罪後真相》、《我心我行》、《九槍》、《熱帶複眼》、《魍神之夜》、《大日子》等片。
而較為特別的是，《我心我行》導演姚宏易、《九槍》導演蔡崇隆入圍了最佳導演，此項目基本上擠掉了《一家子兒咕咕叫》的導演詹京霖，乃至於今年才亮相的新作《關於我和鬼變成家人的那件事》的導演程偉豪。
而《關於我和鬼變成家人的那件事》今年初上映時造成口碑、票房大熱，最終賣出超過3億台幣的佳績，也被許多人認為是今年台北電影獎甚至是金馬獎的熱門之一，但本屆入圍名單開出，《關於我和鬼變成家人的那件事》僅入圍了男主角、編劇、視覺效果3項大獎，也成為許多觀眾心中的遺珠之憾。
除了去年的舊片之外，也有許多今年上映，以及尚未正式亮相的新面孔獲得提名，包含長片包含柯汶利的《默殺》（4項）、傅天余的《本日公休》（2項）、蘇奕瑄的《青春並不溫柔》（2項）。而柯汶利的《默殺》，除了台北電影獎之外，也入圍了國際新導演競賽，將與柯震東的《黑的教育》以及其餘國際影片共同競逐獎項。
至於較為特別的是，憑藉《青春並不溫柔》入圍最佳攝影的陳麒文，本屆台北電影獎包含《關於我和鬼變成家人的那件事》、《一家子兒咕咕叫》都由他擔任攝影。
對於入圍，陳麒文表示：「非常謝謝評審給製作團隊莫大的鼓勵，《青春並不溫柔》是講述著當年鮮為人知的學園抗爭事件，但創作自由及愛情都是需要靠爭取而來嗎？希望大家在看電影的時候，也可以感受到我們想要傳達給大家的想法。」
最後，甫落幕旨在聚焦短片創作的金穗獎，本屆也有許多得獎作品入圍台北電影獎，包含《熱帶複眼》、《魍神之夜》、《大日子》、《送行》、《鷺鷥河》、《路上》等片。
其中《熱帶複眼》在金穗獎獲得金穗獎大獎、最佳音樂音效以及會外賽「影評人推薦獎」，延續此氣勢《熱帶複眼》入圍台北電影獎最佳動畫、傑出技術兩項大獎。此外，以學生劇情片《送行》入圍最佳短片的導演顏皓軒，也將與江宗傑的《大日子》等片同台競逐獎項，對於入圍短片獎，顏皓軒表示：「感恩惜福。」
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。