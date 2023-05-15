2023台北電影獎入圍名單：《疫起》13項最多，破億大作《關於我和鬼變成家人的那件事》僅入圍3項

2023台北電影節於今（15）日公布，以百萬首獎為號召、聚焦於台灣電影競賽的「台北電影獎」入圍名單，邀請演員宋柏緯、程予希擔任擔任揭曉嘉賓；而入圍名單出爐，今年4月正式亮相的《疫起》以13項入圍成為此階段的領跑者，至於去（2022）年金馬獎的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，分別以12項以及11項緊追在後，此三部國片也成為突破雙位數提名的電影。

Photo Credit: 台北電影節提供 宋柏緯（左）和程予希（右）

本屆台北電影獎共292件作品報名，包括劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。對比去年的報名狀況（劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件），各大項目的報名件數皆有提升，而本屆在評審們的共識之下，最終選出共計29部作品入圍（劇情長片13部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部）。

至於入圍最大贏家，為林君陽執導的《疫起》，包含最佳劇情片在內，也提名了導演、編劇、男主角、男配角、攝影、剪輯、配樂、聲音設計、造型設計、美術設計、視覺效果與傑出技術，共計13項大獎。

《疫起》的技術團隊，包含導演林君陽、攝影包軒鳴、剪輯解孟儒、視效嚴振欽、配樂盧律銘、藝術指導黃美清等人，而監製李耀華則是操刀過許多成功的商業作品，劇組團隊的專業度，也反映在此次的入圍結果。

對於入圍階段的提名，林君陽表示：「謝謝台北電影獎的入圍肯定，大疫時代這些年，我們好像都在一個惡夢裏，半夢將醒的此刻，我想用釀了三年的這一部電影，留下一些記憶，記得災難的當下，那些犧牲與勇敢，謝謝在大疫的惡夢裡與我一起造夢的夥伴，以及和我們一起看了這部電影的你們。」

至於李耀華則表示：「謝謝台北電影獎，謝謝評審青睞。謝謝台前幕後的工作夥伴，發行夥伴跟投資方。電影是夢、電影是愛、電影是理想、電影是未來。」

除了技術獎項之外，《疫起》的演員也是備受矚目，在片中飾演亦敵亦友的王柏傑與薛仕凌，前者入圍男主角，後者入圍男配角，兩人在片中演出的化學效應，被深受評審青睞。

對此，王柏傑說：「謝謝導演、謝謝團隊、謝謝評審。」而薛仕凌也表示感謝觀眾，感謝評審，感謝作品， 感謝團隊。「這對參與《疫起》所有的台前幕後的所有人員都是很大很大的鼓舞，能持續做自己熱愛的事，我很幸運。」

Photo Credit: CATCHPLAY提供

再來突破雙位數提名的電影，是兩部去年於金馬獎亮相的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，前者入圍12項大獎，後者則是11項大獎。

去年金馬獎，《查無此心》入圍新導演、美術設計、造型設計、動作設計、音效等5項大獎，到了台北電影獎，換了評審、報名作品之後，顯然獲得本屆評審團的喜愛，一舉入圍12項大獎，至於去年被視為入圍遺珠的張鈞甯，本次也順利獲得女主角提名。

此外，《哈勇家》去年於金馬獎入圍劇情片、導演、女配角、新演員、原著劇本、原創電影歌曲，最終抱回了導演（陳潔瑤）以及女配角（林詹珍妹）2項大獎，到了本屆台北電影獎，陳潔瑤以及林詹珍妹再度入圍，搭配其餘獎項，共計11項大獎，也成為另一亮點。

Photo Credit: 華映娛樂提供 《查無此心》劇照

Photo Credit: 華映娛樂提供 《哈勇家》劇照

其實，本屆台北電影獎也能看見多部去年的金馬獎入圍或得獎作品，除了《查無此心》、《哈勇家》之外，其中還包含《黑的教育》、《一家子兒咕咕叫》、《罪後真相》、《我心我行》、《九槍》、《熱帶複眼》、《魍神之夜》、《大日子》等片。

而較為特別的是，《我心我行》導演姚宏易、《九槍》導演蔡崇隆入圍了最佳導演，此項目基本上擠掉了《一家子兒咕咕叫》的導演詹京霖，乃至於今年才亮相的新作《關於我和鬼變成家人的那件事》的導演程偉豪。

而《關於我和鬼變成家人的那件事》今年初上映時造成口碑、票房大熱，最終賣出超過3億台幣的佳績，也被許多人認為是今年台北電影獎甚至是金馬獎的熱門之一，但本屆入圍名單開出，《關於我和鬼變成家人的那件事》僅入圍了男主角、編劇、視覺效果3項大獎，也成為許多觀眾心中的遺珠之憾。

Photo Credit: 金盞花大影業提供 《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照

除了去年的舊片之外，也有許多今年上映，以及尚未正式亮相的新面孔獲得提名，包含長片包含柯汶利的《默殺》（4項）、傅天余的《本日公休》（2項）、蘇奕瑄的《青春並不溫柔》（2項）。而柯汶利的《默殺》，除了台北電影獎之外，也入圍了國際新導演競賽，將與柯震東的《黑的教育》以及其餘國際影片共同競逐獎項。

至於較為特別的是，憑藉《青春並不溫柔》入圍最佳攝影的陳麒文，本屆台北電影獎包含《關於我和鬼變成家人的那件事》、《一家子兒咕咕叫》都由他擔任攝影。

對於入圍，陳麒文表示：「非常謝謝評審給製作團隊莫大的鼓勵，《青春並不溫柔》是講述著當年鮮為人知的學園抗爭事件，但創作自由及愛情都是需要靠爭取而來嗎？希望大家在看電影的時候，也可以感受到我們想要傳達給大家的想法。」

Photo Credit: 希望影視提供 《青春並不溫柔》前導海報

最後，甫落幕旨在聚焦短片創作的金穗獎，本屆也有許多得獎作品入圍台北電影獎，包含《熱帶複眼》、《魍神之夜》、《大日子》、《送行》、《鷺鷥河》、《路上》等片。

其中《熱帶複眼》在金穗獎獲得金穗獎大獎、最佳音樂音效以及會外賽「影評人推薦獎」，延續此氣勢《熱帶複眼》入圍台北電影獎最佳動畫、傑出技術兩項大獎。此外，以學生劇情片《送行》入圍最佳短片的導演顏皓軒，也將與江宗傑的《大日子》等片同台競逐獎項，對於入圍短片獎，顏皓軒表示：「感恩惜福。」