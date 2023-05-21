【漫畫】《綠藻噩夢》：法國布列塔尼海灘綠藻殺人事件

作者：伊涅絲．雷侯（Inès Léraud）｜繪者：皮耶．范賀夫（Pierre Van Hove）

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書籍介紹

本文摘錄自《綠藻噩夢：布列塔尼半島毒藻事件，引爆一連串人類與環境互動的惡劣真相，揭開法國政治、司法與商業農工間不可言說的黑暗歷史》，積木文化出版

作者：伊涅絲．雷侯（Inès Léraud）

繪者：皮耶．范賀夫（Pierre Van Hove）

譯者：陳郁雯

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從藻礁保育到綠電共存，再到畜牧業的溫室氣體排放議題，

自然環境與生態保護這麼重要，那我們到底都在等什麼？

法國媒體佳評如潮，各大獎項堅定擁抱

一部直面黑暗，放膽檢視法國地區政商生態的報導漫畫！

走進布列塔尼綠藻事件，

你會發現：無論法國還是台灣，在利益衝突面前，我們沒有不一樣⋯⋯

法國布列塔尼海灘自1980年起，已發現至少3名男子和40隻動物死亡，而罪魁禍首是當地的一個公開秘密––––綠藻。綠藻腐敗後令人不敢恭維的氣味，使人們不得不將其列為頭號嫌疑犯。其在分解的過程中會產生有毒的硫化氫（H2S）氣體，即便許多專家早已對此發出警告，卻始終無法避免遺憾發生。

各界互踢皮球，調查不了了之

2009年，卡車司機提耶西・莫爾法斯（Thierry Morfoisse）在運載裝有大量腐爛海藻的垃圾箱後，便離奇逝世。事發後多年，莫爾法斯的死才被認定是因工做所造成的傷害。然而半個世紀以來，此案的調查卻屢屢受挫：消失在實驗室中的樣本、屍體在驗屍前被掩埋……這儼然就是一場大人物們發揮影響力和壓力，並導致群眾沉默的遊戲。

農人竟也成綠藻噩夢的共犯

本書作者伊涅絲．雷侯往下尋找綠藻詛咒的源頭，回溯1960年代農業現代化法令的制定，反而釣出許多心懷鬼胎的群體。這項史無前例的調查，當中包含吹哨人、道德受質疑的科學家、擔心就業市場或當地旅遊業聲譽受損的政治家等。隨著調查越漸深入，他們甚至發現法國政府消極處置綠藻事件的爆炸性真相，更令人訝異的是，農民因牽涉利益分配，竟也淪為沿海企業的幫兇……

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰