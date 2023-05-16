《人選之人─造浪者》：以政治幕僚工作為背景，鋪陳三段女性的創傷與復原經驗

文：SAVOIR（影樂書年代誌總編輯，信仰女性主義、社會主義、自由主義）

「恐怖事件發生時，人們會不由自主地向最初安全感的來源尋求安慰與保護，受傷的軍人和被強暴的女性會哭喊母親或上帝。一旦這樣的哭喊沒有得到回應，基本的信任感即開始破滅。」

「在受創當時，受創者無論有什麼意見，都不會被當一回事。……創傷事件也因此摧毀了受創者的信念，她不再相信與他人連結時還能保有自我。」——茱蒂絲．赫曼，《創傷與復原》

近期熱門台劇《人選之人—造浪者》以政治幕僚工作為背景，鋪陳的其實主要是女性的創傷與復原經驗。

劇中角色陷入三種因為性別而產生的創傷之中：身為女同志的翁文方，遭到本應是支持者的男性長輩當面數落「你讓你爸斷子絕孫」。身為女大學生、日後成為競選助理的張亞靜，被理應是師長、上司的年長男性獵艷捕食，陷入一段虐待的關係之中。身為黨部年輕女性員工的苗珊如，遭到資深男黨工簡成力追求與強吻，拒絕之後反而面臨孤立霸凌，最後自請離職。

《人選之人—造浪者》讓人覺得震撼的部份在於，這三段創傷經驗都寫得十分細緻，可信度高到宛如就像是身邊你我的女性朋友的經歷。在這三段故事中，加害者——除了趙昌澤之外——都沒有被描寫得極度邪惡或無所不能，而受害者也沒有立刻倒地哭泣，而是各自用不同的方式，試著從往日創傷的流沙深淵中爬出來。

但這個故事的關鍵卻是，由人而造成的創傷，只靠自己無法復原。

選擇性恐同，只對女人發作

翁文方如果不是女性，而是男性，不會招致男性長輩理所當然的「開導說教」。這當然不是說，長輩會對男同志網開一面，而是生理體型與社會地位的差距，令老男人對女性下指導棋時特別自鳴得意。想像如果翁文方是個身高一百八的壯漢，就算在支持者面前親吻男友，也不會有人膽敢貿然上前質疑他的生活方式。

無禮地「糾正」翁文方不應該喜歡女人的老里長並不全然是個壞人，他是「我方支持者」，表示他信仰某種與翁文方相同的政治價值，只是「剛好不喜歡同志」。儘管恐同是老里長行動的基本核心，但輕視女性才是老里長真的表現出干涉舉動的原因。

翁文方在遭受創傷的當下，立即做出了物理上反擊的回應，付出的代價是議員落選。因為為了保護自己而反擊所帶來的反作用力過大，這場創傷並沒有辦法真的結束。翁文方或多或少失去了一些原本的自我，對自己的政治生涯失去了希望。

教授與學生的關係，好比諮商師與病患

張亞靜的遭遇更為複雜，她是個「不確定自己有沒有資格宣稱受害的受害者」。從表面上看起來，她是個與已婚年長男性交往的成年女性，而且她並沒有受到暴力脅迫就被趙昌澤拍下了裸照。她一直用第三人稱的角度責怪自己，甚至某程度上因為想要證明自己也是個成熟自主的人，所以下意識地合理化施暴者的舉動。

但趙昌澤對張亞靜所做的事情，無論用什麼柔焦鏡頭回放，播放什麼輕柔浪漫音樂，都是悖德而且至為邪惡的。首先，無論是否已婚，與自己的大學部學生談戀愛都是一件離譜至極的惡事。

2010年，耶魯大學成為美國第一個全面禁止教職員與學生建立戀愛關係的學校。隨後，這成為美國大學院校的基本倫理守則。2018年開始，澳洲全部的大學都簽署綱領，同意落實並遵守無論是否直接授課，教授與學生不得是戀人或者性伴侶的原則。

21世紀開始，大學校園內的師生戀在正常進步國家都被視為嚴重破壞倫理，這是因為社會開始意識到，教授與學生之間的戀愛或性關係並不是真的正常、平等的那種關係。在此之前，社會只考慮女性（在少數狀況下，也可能包括男性）是否成年，並且天真的假設「只要女大學生成年了，那麼她就能給出真正的『同意』」。

但越來越多的研究顯示，女學生給出的同意不能算是真正的同意。從最表面的部分看起來，是權力關係的不對等，教授操持著學生成績、論文等等生殺大權。但越來越多學校認為，即便一名教授沒有實質控制該學生的利益與損害，也不能與學生談戀愛。

這是因為，學校跟求知的環境造就了一種特殊的場域，這導致教授與學生的關係，就宛如「心理諮商師與病患」的關係，很多病患會移情到諮商師身上，這明顯不是因為諮商師特別值得被愛，而是「諮商」這種特別的互動關係本質上就會創造出病患自認為墜入情網的狀況，因此諮商師應該負責畫清界線，不應與病患交往。

很可惜的是，大部分的諮商師都知道病患愛上自己並非出於真正的自由意志，但許多台灣的大學教授卻認為既然女學生愛上自己那就不妨交往，他們誤把教學場域中知識不對等的特殊情境，當成自己真實的個人魅力。

Photo Credit: Netflix

情緒勒索與後宮收集

《人選之人—造浪者》劇中，張亞靜在大學四年級時受到直接授課的教授趙昌澤邀請，參與他的競選活動，隨即與之墜入情網。從記憶回放的畫面看起來，早在校園內張亞靜就對教授懷抱仰慕之情，而後者利用了這份情愫，把她引誘到自己的競選團隊中工作，接著毫不客氣的納為後宮。

趙昌澤真正的邪惡，並不在於他喜歡為「後宮」們拍攝裸照，並且作為分手後的要脅。也不在於他透過外遇傷害了自己的髮妻，也傷害了親生女兒。他最邪惡的部份，是在於他一再的利用年輕女性對他外在學者形象的景仰，把她們當做獵物一般狩獵跟收集。

當他說出那些令人作嘔的「浪漫」台詞，表面上是在表達對後宮女性的關愛與注目，事實上是在精神控制她們不得反抗、不得逃走。他不會施予獵物任何一點恩慈，完美的已婚好男人形象是他的政治資產與對外盔甲，絕對不肯輕易卸下，但也不容許獵物反抗或逃走。

說趙昌澤是渣男（fuckboy），其實不夠精確。渣男就只是想幹免錢的炮，但趙昌澤不只想幹炮，還不准四處騙來的免費炮友離開自己。他是個無恥的控制狂，活在社會對男性「知識菁英」的過度寬容之下到處為惡，絕不只是渣男那麼簡單。