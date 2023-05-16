《人選之人─造浪者》：以政治幕僚工作為背景，鋪陳三段女性的創傷與復原經驗
我們想讓你知道的是
究竟，我先是個女人，才是台灣人，抑或應該反過來？當我對身為台灣人的身分沒有疑義時，是否等於自願放棄了其他身分？《人選之人》提供了一個樂觀的解答，所有的創傷都會透過知情見證而得到復原，而在現實世界中，依然還有很多承受著創傷的人，躲在閃爍、破碎的言語背後，得不到幫助。
文：SAVOIR（影樂書年代誌總編輯，信仰女性主義、社會主義、自由主義）
「恐怖事件發生時，人們會不由自主地向最初安全感的來源尋求安慰與保護，受傷的軍人和被強暴的女性會哭喊母親或上帝。一旦這樣的哭喊沒有得到回應，基本的信任感即開始破滅。」
「在受創當時，受創者無論有什麼意見，都不會被當一回事。……創傷事件也因此摧毀了受創者的信念，她不再相信與他人連結時還能保有自我。」——茱蒂絲．赫曼，《創傷與復原》
近期熱門台劇《人選之人—造浪者》以政治幕僚工作為背景，鋪陳的其實主要是女性的創傷與復原經驗。
劇中角色陷入三種因為性別而產生的創傷之中：身為女同志的翁文方，遭到本應是支持者的男性長輩當面數落「你讓你爸斷子絕孫」。身為女大學生、日後成為競選助理的張亞靜，被理應是師長、上司的年長男性獵艷捕食，陷入一段虐待的關係之中。身為黨部年輕女性員工的苗珊如，遭到資深男黨工簡成力追求與強吻，拒絕之後反而面臨孤立霸凌，最後自請離職。
《人選之人—造浪者》讓人覺得震撼的部份在於，這三段創傷經驗都寫得十分細緻，可信度高到宛如就像是身邊你我的女性朋友的經歷。在這三段故事中，加害者——除了趙昌澤之外——都沒有被描寫得極度邪惡或無所不能，而受害者也沒有立刻倒地哭泣，而是各自用不同的方式，試著從往日創傷的流沙深淵中爬出來。
但這個故事的關鍵卻是，由人而造成的創傷，只靠自己無法復原。
選擇性恐同，只對女人發作
翁文方如果不是女性，而是男性，不會招致男性長輩理所當然的「開導說教」。這當然不是說，長輩會對男同志網開一面，而是生理體型與社會地位的差距，令老男人對女性下指導棋時特別自鳴得意。想像如果翁文方是個身高一百八的壯漢，就算在支持者面前親吻男友，也不會有人膽敢貿然上前質疑他的生活方式。
無禮地「糾正」翁文方不應該喜歡女人的老里長並不全然是個壞人，他是「我方支持者」，表示他信仰某種與翁文方相同的政治價值，只是「剛好不喜歡同志」。儘管恐同是老里長行動的基本核心，但輕視女性才是老里長真的表現出干涉舉動的原因。
翁文方在遭受創傷的當下，立即做出了物理上反擊的回應，付出的代價是議員落選。因為為了保護自己而反擊所帶來的反作用力過大，這場創傷並沒有辦法真的結束。翁文方或多或少失去了一些原本的自我，對自己的政治生涯失去了希望。
教授與學生的關係，好比諮商師與病患
張亞靜的遭遇更為複雜，她是個「不確定自己有沒有資格宣稱受害的受害者」。從表面上看起來，她是個與已婚年長男性交往的成年女性，而且她並沒有受到暴力脅迫就被趙昌澤拍下了裸照。她一直用第三人稱的角度責怪自己，甚至某程度上因為想要證明自己也是個成熟自主的人，所以下意識地合理化施暴者的舉動。
但趙昌澤對張亞靜所做的事情，無論用什麼柔焦鏡頭回放，播放什麼輕柔浪漫音樂，都是悖德而且至為邪惡的。首先，無論是否已婚，與自己的大學部學生談戀愛都是一件離譜至極的惡事。
2010年，耶魯大學成為美國第一個全面禁止教職員與學生建立戀愛關係的學校。隨後，這成為美國大學院校的基本倫理守則。2018年開始，澳洲全部的大學都簽署綱領，同意落實並遵守無論是否直接授課，教授與學生不得是戀人或者性伴侶的原則。
21世紀開始，大學校園內的師生戀在正常進步國家都被視為嚴重破壞倫理，這是因為社會開始意識到，教授與學生之間的戀愛或性關係並不是真的正常、平等的那種關係。在此之前，社會只考慮女性（在少數狀況下，也可能包括男性）是否成年，並且天真的假設「只要女大學生成年了，那麼她就能給出真正的『同意』」。
但越來越多的研究顯示，女學生給出的同意不能算是真正的同意。從最表面的部分看起來，是權力關係的不對等，教授操持著學生成績、論文等等生殺大權。但越來越多學校認為，即便一名教授沒有實質控制該學生的利益與損害，也不能與學生談戀愛。
這是因為，學校跟求知的環境造就了一種特殊的場域，這導致教授與學生的關係，就宛如「心理諮商師與病患」的關係，很多病患會移情到諮商師身上，這明顯不是因為諮商師特別值得被愛，而是「諮商」這種特別的互動關係本質上就會創造出病患自認為墜入情網的狀況，因此諮商師應該負責畫清界線，不應與病患交往。
很可惜的是，大部分的諮商師都知道病患愛上自己並非出於真正的自由意志，但許多台灣的大學教授卻認為既然女學生愛上自己那就不妨交往，他們誤把教學場域中知識不對等的特殊情境，當成自己真實的個人魅力。
情緒勒索與後宮收集
《人選之人—造浪者》劇中，張亞靜在大學四年級時受到直接授課的教授趙昌澤邀請，參與他的競選活動，隨即與之墜入情網。從記憶回放的畫面看起來，早在校園內張亞靜就對教授懷抱仰慕之情，而後者利用了這份情愫，把她引誘到自己的競選團隊中工作，接著毫不客氣的納為後宮。
趙昌澤真正的邪惡，並不在於他喜歡為「後宮」們拍攝裸照，並且作為分手後的要脅。也不在於他透過外遇傷害了自己的髮妻，也傷害了親生女兒。他最邪惡的部份，是在於他一再的利用年輕女性對他外在學者形象的景仰，把她們當做獵物一般狩獵跟收集。
當他說出那些令人作嘔的「浪漫」台詞，表面上是在表達對後宮女性的關愛與注目，事實上是在精神控制她們不得反抗、不得逃走。他不會施予獵物任何一點恩慈，完美的已婚好男人形象是他的政治資產與對外盔甲，絕對不肯輕易卸下，但也不容許獵物反抗或逃走。
說趙昌澤是渣男（fuckboy），其實不夠精確。渣男就只是想幹免錢的炮，但趙昌澤不只想幹炮，還不准四處騙來的免費炮友離開自己。他是個無恥的控制狂，活在社會對男性「知識菁英」的過度寬容之下到處為惡，絕不只是渣男那麼簡單。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。