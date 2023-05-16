碳權概念夢很大，但別當最後一隻老鼠！看懂造紙、資訊服務股飆漲的虛與實

文：涂憶君

台灣「碳權交易所」最快將在今年9月成立，「碳權概念股」驟成台股新寵；然而，這些個股尚未有因碳權明顯挹注營運的實績，短線投資勿抱持過高期待，一旦作夢題材發酵完畢後，股價恐易有劇烈波動。

4月19日，蔡英文總統宣布，台灣即將成立碳權交易所，4月20日證券交易所也跟進發布新聞稿，讓坐擁大片林地的華紙、永豐餘、正隆等造紙股，在4月下旬短短7個交易日，股價出現雙位數以上的漲幅；且從集保股權分散表來看，這些公司持有10張以下的小股東人數，短短一週分別暴增千人以上，顯然散戶十分埋單這樣的題材。

造紙股熱！小股東暴增千

但目前台灣的碳權交易，還在只聞樓梯響的階段。

從國際上的定義來看，碳權的產生大致上有兩種方式，一種是政府核配的免費排放權，企業若是因為達成減碳而未用上，可以針對有需要的企業，在市場上進行開放交易；另一種是企業自願透過各種專案達成的節能減碳，如造林、採用綠電等方式，也能產生碳權。

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠直指，要講交易、講碳權，最基本的是政府要先訂出「碳總量管制」，企業才能開始針對明確的數字減碳，「但台灣目前還沒有總量管制，這會讓現階段的碳權，只能算是打高空。」換句話說，像是擁有台灣最大林場的農林，到底可以掌握多少的碳權？到現在都是未知數，但4月20日以來，股價已有兩日強漲超過7%。

不只如此，游資也很快進駐到受惠「中國碳交易商機」的造紙股，這讓華紙暴漲4成，永豐餘、正隆也有10%以上的漲幅。但根據中國民生證券今年3月出具的報告，中國在碳配額（CEA）和核發自願減排量（CCER）兩種獲得碳權的方式中，CCER從2017年開始，就已暫停簽發相關證明，重啟的時間尚不明朗；而造林所產生的「碳匯」，就是含括在CCER之中，也就是說，近年要透過自願節能減碳得到碳權，有一定困難度。

投顧法人私下分析，漲幅最可觀的華紙，雖然在中國坐擁近3萬頃的林地，然如今CCER的核發在中國尚未重新啟動，對於巿場打著「碳匯」利多的題材，投資人最好先以中性對待。

此外，造紙類股中，正隆與榮成目前確實手握碳權，像是正隆有7.9萬公噸，榮成則有28萬噸。但造紙業人士透露，為了逐年符合中國節能減碳標準，花上數十億元購買符合減碳的廠房設備，其資本支出就已遠遠超過碳權交易產生的收入，「不能只從利潤來考量。」就連相對成熟的中國碳交易市場，目前恐怕都還無法真正加持碳權概念股的基本面。

資服股漲！短線營收難大增

至於主打可以透過各種系統，幫助企業實現碳盤查的資訊服務股倍力、叡揚等，也因此題材而強漲一波。

但有法人提醒，像是微軟等國際級大型軟體公司，都有研發專門提供給中大型企業的碳盤查系統，也與大型會計師事務所合作，台灣資服公司能搶食的，多是台灣中小型公司的碳盤查系統，「但台灣政府目前對中小型企業的碳盤查尚未有明確強制性時程，要真的大量貢獻資服股的營收，還有很長的一段路要走。」

Photo Credit: 財訊

綜觀近期因碳權話題而火熱的個股，目前幾乎沒有一家公司可以因碳權拿出亮眼的基本面數字。法人建議，已買進的投資人，必須以短線題材進出的操作邏輯思考，透過技術面輔助，多日跌破5日或10日等重要支撐線就該賣出。投資人也期待對「碳權」有管轄權的主管機關，能趕緊確認細節與運行方式，勿讓趕鴨子上架的混亂消息，成為資金趁勢哄抬的破口。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航