Google將使用AI顯示搜尋結果：對SEO有什麼影響？如何搶進引用連結前三名？
我們想讓你知道的是
Google最近宣布將啟用「搜尋生成式體驗」，用AI技術在搜尋結果當中顯示彙整資訊，甚至會將Google購物的結果整合進AI的回答。值得注意的是，AI最常引用的會是前3個搜尋結果連結，這也將會是未來SEO的爭戰關鍵區域。
文：Sliven 褚崇名（Whoops）
AI生成的搜尋結果在搜尋引擎優化領域中變得越來越普遍。隨著Google最近宣布將使用AI顯示搜尋結果，了解這項技術可能對SEO未來產生的影響變得比以往更為重要。
Google搜尋的未來是人工智慧。但這不是你所想的那樣。Google沒有重新設計網頁，讓它看起來更像ChatGPT風格的系統，Google是將AI放在搜尋結果中最有價值的位置，也就是在所有自然搜尋結果的上方。
「Google Search Generative Experience」
Google Search Generative Experience（SGE），中文稱為搜尋生成式體驗，是Google採用AI技術運用在搜尋結果當中來顯示彙整資訊。
舉例來說，當我們在Google中輸入「what's better for a family with kids under 3 and a dog, bryce canyon or arches」並進行搜索時。新的Google搜尋結果會直接在SERP頁面的最上方顯示AI所彙整的答案，同時Google也會明確地將這些回答標示為「Generative AI is experimental」和自然搜尋結果進行區隔。
這個AI所彙整的內容會根據相關資訊的網站總結出一個摘要，並且根據你所輸入的問題，在下方給予幾個你可能會提出的相關問題。同時在右邊會提供三個連結，顯示三個引用的來源網站連結。
Google將這種功能稱為「AI快照」。這些摘要都來自於Google的大型語言模型，所有資訊都來自於公開的網路。
這是未來Google搜尋結果頁面的新外觀。它以AI為優先，與你習慣的搜尋結果頁面（SERP）完全不同。它由Google迄今最先進的LLM技術支援，包括一個新的通用模型PaLM 2和Multitask Unified Model（MUM），可以了解多種類型的多媒體內容。
你可以從上方動態GIF檔案了解實際的操作流程與介面。
除了一般的搜尋結果之外，AI也會顯示Google購物的結果。舉例來說，新的SGE可以從Google購物當中提取高達35億個產品清單，且每個小時會有1.8億次的更新。當你未來在進行搜尋相關產品的關鍵字時，Google就會從Google Shopping當中抓出相關產品並顯示在AI摘要當中。
舉例來說，當你在Google搜尋腳踏車相關的問題時，他除了會顯示相關的摘要結果之外，同時也會從Google Shopping中顯示相關產品。
在Google的Twitter上也表示，借助新的Generative AI experience in Search，使用者未來可以在搜尋結果中一次性地獲得更多的解答與說明，通過AI可以讓搜尋引擎更懂你在想什麼，並給予你更多提示以及更多精準的內容：
除了一般搜尋結果與產品購物受到影響之外。Google SGE也可以直接產生程式碼，並像ChatGPT一樣，只需要輸入想要執行的功能，他就會根據敘述產生你想要的程式碼，並且支援的程式碼有像是：C、C++、Go、Java，JavaScript、Kotlin、Python、TypeScript，以及使用的工具像是：Docker、Git、shell，或是和演算法相關的問題。
此外，在新的功能當中還添加了分享以及添加至Google Sheet 的快捷功能。在搜尋結果的左側，會提供三個圖示，分別為添加書籤、分享、以及加入至Google試算表...等功能，讓使用者可以在搜尋結果中獲得更多的功能體驗。
AI引用連結前三名，是SEO未來趨勢
Google並非是直接使用AI產生內容來取代搜尋結果。而是根據網路上眾多資訊彙整起來，並提供使用者一個簡短的摘要。在搜尋結果的右側則會提供三個參考的來源。這表示，當你的內容足夠好到可以被Google AI引用到參考資料當中時，你的網站連結就會被放在整個搜尋結果的最上方。
Google是根據哪些因素來將網站作為引用參考資料的依據呢？實際上Google針對AI產生的結果主要參考依據有下列5個點：
- 資訊需求：Google如何減少搜尋者完成目的所需的步驟，如何使體驗更加流暢？
- 資訊品質：Google回應的資訊需要是高品質的，人工智慧的回應方式需要是高水準的。那麼Google應該回答健康或財務相關的問題嗎？
- 安全約束：Google應該提供第一人稱給予回應嗎？當Google可能無法驗證所有答案的準確性時，是否應該提供搜尋者認為是100%準確的答案？
- 生態系統：Google希望為內容來源提供流量和信譽。Google希望設計一種體驗，鼓勵搜尋者更深入地挖掘這些來源。
- 廣告：廣告是否相關並向使用者提供其他資訊，以及如何在這種體驗中最好地向使用者展示廣告。
從Google所提供的資訊來看，GoogleAI傾向於和內容提供者來合作，而不是直接透過AI來抓取網路上所有的內容並產生給使用者。Google會設計一個更好的方式，並吸引使用者前往這些參考來源的網站，透過這種方式更能大大強化使用者的搜尋體驗，同時也可以兼顧內容提供者的流量。
因此，未來所有網站不僅僅需要競爭前10名的位置，同時最好的方式就是能讓網站被Google AI引用為參考來源，並顯示在AI生成結果的前3個參考連結，如此就可以讓網站出現在前3名，同時借助Google所設計的鼓勵使用者參與體驗，又可以吸引大部分使用者前往你的網站。
在SGE中我們可以看到Google設計了一個非常好的生態系統，來維持AI產生彙整內容以及引導使用者前往參考資料網站的一個流程。在AI顯示的摘要當中，你可以看到引用網站的縮圖、標題、連結，並且可以透過非常快速的方式就能點擊前往參考來源的網站。
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。