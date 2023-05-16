Google將使用AI顯示搜尋結果：對SEO有什麼影響？如何搶進引用連結前三名？

文：Sliven 褚崇名（Whoops）

AI生成的搜尋結果在搜尋引擎優化領域中變得越來越普遍。隨著Google最近宣布將使用AI顯示搜尋結果，了解這項技術可能對SEO未來產生的影響變得比以往更為重要。

Google搜尋的未來是人工智慧。但這不是你所想的那樣。Google沒有重新設計網頁，讓它看起來更像ChatGPT風格的系統，Google是將AI放在搜尋結果中最有價值的位置，也就是在所有自然搜尋結果的上方。

「Google Search Generative Experience」

Google Search Generative Experience（SGE），中文稱為搜尋生成式體驗，是Google採用AI技術運用在搜尋結果當中來顯示彙整資訊。

舉例來說，當我們在Google中輸入「what's better for a family with kids under 3 and a dog, bryce canyon or arches」並進行搜索時。新的Google搜尋結果會直接在SERP頁面的最上方顯示AI所彙整的答案，同時Google也會明確地將這些回答標示為「Generative AI is experimental」和自然搜尋結果進行區隔。

Photo Credit: Google

這個AI所彙整的內容會根據相關資訊的網站總結出一個摘要，並且根據你所輸入的問題，在下方給予幾個你可能會提出的相關問題。同時在右邊會提供三個連結，顯示三個引用的來源網站連結。

Google將這種功能稱為「AI快照」。這些摘要都來自於Google的大型語言模型，所有資訊都來自於公開的網路。

這是未來Google搜尋結果頁面的新外觀。它以AI為優先，與你習慣的搜尋結果頁面（SERP）完全不同。它由Google迄今最先進的LLM技術支援，包括一個新的通用模型PaLM 2和Multitask Unified Model（MUM），可以了解多種類型的多媒體內容。

Photo Credit: Google

你可以從上方動態GIF檔案了解實際的操作流程與介面。

除了一般的搜尋結果之外，AI也會顯示Google購物的結果。舉例來說，新的SGE可以從Google購物當中提取高達35億個產品清單，且每個小時會有1.8億次的更新。當你未來在進行搜尋相關產品的關鍵字時，Google就會從Google Shopping當中抓出相關產品並顯示在AI摘要當中。

舉例來說，當你在Google搜尋腳踏車相關的問題時，他除了會顯示相關的摘要結果之外，同時也會從Google Shopping中顯示相關產品。

在Google的Twitter上也表示，借助新的Generative AI experience in Search，使用者未來可以在搜尋結果中一次性地獲得更多的解答與說明，通過AI可以讓搜尋引擎更懂你在想什麼，並給予你更多提示以及更多精準的內容：

With our new generative AI experience in Search, you’ll get even more from a single search. You’ll be able to quickly make sense of information with an AI-powered snapshot, pointers to explore more and natural ways to ask. #GoogleIO pic.twitter.com/jgzz97DzEv — Google (@Google) May 10, 2023

除了一般搜尋結果與產品購物受到影響之外。Google SGE也可以直接產生程式碼，並像ChatGPT一樣，只需要輸入想要執行的功能，他就會根據敘述產生你想要的程式碼，並且支援的程式碼有像是：C、C++、Go、Java，JavaScript、Kotlin、Python、TypeScript，以及使用的工具像是：Docker、Git、shell，或是和演算法相關的問題。

此外，在新的功能當中還添加了分享以及添加至Google Sheet 的快捷功能。在搜尋結果的左側，會提供三個圖示，分別為添加書籤、分享、以及加入至Google試算表...等功能，讓使用者可以在搜尋結果中獲得更多的功能體驗。

AI引用連結前三名，是SEO未來趨勢

Google並非是直接使用AI產生內容來取代搜尋結果。而是根據網路上眾多資訊彙整起來，並提供使用者一個簡短的摘要。在搜尋結果的右側則會提供三個參考的來源。這表示，當你的內容足夠好到可以被Google AI引用到參考資料當中時，你的網站連結就會被放在整個搜尋結果的最上方。

Google是根據哪些因素來將網站作為引用參考資料的依據呢？實際上Google針對AI產生的結果主要參考依據有下列5個點：

資訊需求：Google如何減少搜尋者完成目的所需的步驟，如何使體驗更加流暢？ 資訊品質：Google回應的資訊需要是高品質的，人工智慧的回應方式需要是高水準的。那麼Google應該回答健康或財務相關的問題嗎？ 安全約束：Google應該提供第一人稱給予回應嗎？當Google可能無法驗證所有答案的準確性時，是否應該提供搜尋者認為是100%準確的答案？ 生態系統：Google希望為內容來源提供流量和信譽。Google希望設計一種體驗，鼓勵搜尋者更深入地挖掘這些來源。 廣告：廣告是否相關並向使用者提供其他資訊，以及如何在這種體驗中最好地向使用者展示廣告。

從Google所提供的資訊來看，GoogleAI傾向於和內容提供者來合作，而不是直接透過AI來抓取網路上所有的內容並產生給使用者。Google會設計一個更好的方式，並吸引使用者前往這些參考來源的網站，透過這種方式更能大大強化使用者的搜尋體驗，同時也可以兼顧內容提供者的流量。

因此，未來所有網站不僅僅需要競爭前10名的位置，同時最好的方式就是能讓網站被Google AI引用為參考來源，並顯示在AI生成結果的前3個參考連結，如此就可以讓網站出現在前3名，同時借助Google所設計的鼓勵使用者參與體驗，又可以吸引大部分使用者前往你的網站。

在SGE中我們可以看到Google設計了一個非常好的生態系統，來維持AI產生彙整內容以及引導使用者前往參考資料網站的一個流程。在AI顯示的摘要當中，你可以看到引用網站的縮圖、標題、連結，並且可以透過非常快速的方式就能點擊前往參考來源的網站。