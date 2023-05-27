楊佳嫻《以脆弱冶金》：私人感覺的表述並不離地，正是韓麗珠展現「我城」懷抱之處
我們想讓你知道的是
正因為擁有豐沛感覺，才能衍生出對於那些社會事件的憤怒；當她試著闡述憤怒的來源，以及她的城、她的家可能循著什麼路線崩壞，才因此可信可觸，不是乾燥的主張。沒有抒情作為基土，任何意見亦將只是標語的旗幟，而非生長的枝椏。
文：楊佳嫻
在荊棘與貓之間
一九七〇年代，西西發表《我城》，成為香港本土文學重要定錨點；她寫出香港混種文化如何明媚，也寫出對於速度與變化的憂慮。對於城的認同，一直是數十年來香港各類寫作者的重心，從最通俗的亦舒、嚴肅前衛的董啟章到憂懷深刻的陳滅，都可以看到同一主題如何各自表述。而這份城的認同，近十年來更遭逢資本主義與國家管控日漸凌厲的逼殺，絕望中高高激發起來，鐵屋中的吶喊。
讀到小說家韓麗珠散文集《回家》，我亦將之視為「我城」大譜系一員。所謂「家」，是自小成長、有父母童年的那個空間，是成年獨立後自行選擇與布置的那個空間，有貓陪伴寫作的那個空間，無形政商大手玩弄於指掌的那個空間。所謂「家」，也是這具日日使用熟悉又陌生的肉身，盛載這具肉身的房屋，包納了無數這樣房屋的城市。韓麗珠抒寫心、身、屋、城，探索衝擊這些「家」的力量，縫補衣服裂口一般，文字線索來回穿透聯繫這四個層次之間的關係；最後，再回到空間裡的同住民，比如母親，哥哥，失去的貓和現在的貓。
〈心閣〉寫理髮師開設的小店鋪裡，在上與下之際藏了一處小閣樓，週末夜晚，這裡就變身為爵士樂酒吧。理髮店兼酒吧，令人想起也斯名篇〈後殖民食物與愛情〉也出現類似情節。不過，不同於也斯寫作重點是東西今昔如何交織、差異文化怎樣撞出滋味，韓麗珠看重的則是內向省察。她寫：來到週末閣樓酒吧的人，都能「以高於日常生活一點點的角度」來度過那一夜；但是，閣樓變身，也就只能侷限在一小段固定時光，因為「每個人都是灰姑娘，都有打回原形的必要」。換言之，韓麗珠並不構思一個可供移民、隱遁的烏托邦，她重視現實，我們都可能找到一個縫隙暫時隱身，可是現實仍活生生在那裡等候著，不可逃避；「打回原形」不是懲罰，是必要。
也因此，寫出了〈休養空隙〉。生命如此擁擠，它必須照著一張社會時間表走，拖慢腳步或超出進度都會惹來異樣目光。在香港這樣的大都會，所有空間都有價，而價格則越來越高，擁有空間的人都不容易，都得思量著如何做更經濟的運用。什麼時間做什麼事，什麼空間負責什麼責任，就交會成為我們生活的經緯。這個秩序如此確切，形成壓力，如何奪得一點休息的可能？韓麗珠說，唯有在REST ROOM，洗手間，關上門，切斷他人的目光，可以擁有一點點空隙，清洗皺褶裡的淤沙。也因此，上其他人的、其他地方的洗手間，總是很難完全放鬆，總會在最微小之處找到讓人難安的刺激點。
大都會裡我們只能通過密封的手段，才能取得安全與寧靜。比如〈密封〉裡寫豪宅可能坐落在車站、公路甚至垃圾站附近，不過，住豪宅的人自然會把房子關得密不透風，即使身處地獄裡也能建立無菌天堂。要這麼做，先決條件就是金錢，居住這件事情原本就是非常階級化的，對沒有資源的人，地獄就是地獄。
想想二〇一一年菜園村抗爭事件，那些長期與土地縫合緊密的人、平房與菜園，長期積累才成形的記憶與日常，是認同的核心、情感的後盾，但是開發主義如坦克履帶，總以壓平再造，作為其改寫地方的唯一策略，因為最簡便，也因為簡便，所以最暴力，而在這類暴力底下，最不具資源的人最先犧牲。韓麗珠寫了這個事件給她的衝擊。過去，她的文字給我一種纖細、自省、收斂之感，在〈菜園村〉一文裡，文字風格基本上仍然延續，但加入了一份訴諸於外的堅持。
〈比身體更小的囚籠〉裡，她試圖替人們找到精神力量：香港這座城似乎在消失之中，在所有螳臂擋車的行動裡，卻讓人格外意識到香港確切存在；人們為了爭取公義而被捕，同時也意味著自由的美麗，人們是真的在乎。〈因為在街上流了血的人〉反省了憤怒這種情緒，它是力量，也是陷阱，能為抗爭者所用，也能為鎮壓者所用。當年魯迅接獲青年們的死訊，「怒向刀叢覓小詩」，韓麗珠也說要把收起來的憤怒磨得更鋒利，用在當用之處。
散文一般總認為與生活脈動貼合更為緊密，更能於日常表達中見心血，利用報紙方塊、網路空間，即時為我城畫像，長篇短篇也較其他文類更圓轉自如。《回家》直接控訴的篇章不多，不過占十分之一二，包括〈雨傘和徒勞〉這樣的短篇，則明顯是抗爭運動進行過中即日寫下的。這些篇章被其他對於城、對於空間、對於記憶的私人感覺所包圍。私人感覺的表述並不離地，並不晦澀，更不浮濫，正是韓麗珠展現「我城」懷抱之處。正因為擁有豐沛感覺，才能衍生出對於那些社會事件的憤怒；當她試著闡述憤怒的來源，以及她的城、她的家可能循著什麼路線崩壞，才因此可信可觸，不是乾燥的主張。沒有抒情作為基土，任何意見亦將只是標語的旗幟，而非生長的枝椏。
全書最後，留給貓。寫養過的貓，寫小島上村居日子的貓。不同的貓占住不同位置，以不同方式，或深或淺依賴著人。愛一種動物，學習牠們的相關知識，學習讀懂牠們這個眼神、那個姿態，反過來映照自身。不一定非要把牠們收進家裡，如〈貓客人〉說的，「偶遇時善待對方也是同等的美好」。甚至，在家屋以外的地方，重逢那些偶遇過的貓，也生出一份熟悉，好像家屋的庇蔭延長了一點點。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。