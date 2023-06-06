用肚子頂范雲遭告性騷擾，陳雪生遭法院判賠8萬元確定，聲明嘆「司法已死」
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范雲表示，大家經常希望看到「完美的受害人」，假如受害人沒有崩潰哭泣，就會被質疑，像她就曾被質疑「那你為什麼沒有立刻離開議場？」「為什麼你沒有哭？後來還跟其他委員有說有笑」認為她對陳雪生的控訴就是政治操作。
立法院2020年審查監察院長被提名人陳菊人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生，用肚子頂她的背部，事後還用不雅字眼貶低她，因此提告求償。一審法官判陳雪生應賠償范雲8萬元，陳雪生不服上訴，今（6）日上午台北地院二審宣判，駁回上訴，判陳雪生要賠范雲8萬元確定。
法院認定：客觀行為和事後言論都屬性騷擾
2020年7月14日在立法院，在審查監察院人事案，藍綠雙方為了搶佔主席台發生推擠，范雲指控她被陳雪生以肚子碰撞背部至少3次，她當場表示「很噁心」、「這是性騷擾」，然而陳雪生當場沒有道歉，並回應范雲「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」，並以不雅字眼「神經病」、「往自己臉上貼金」
范雲認為，這些言行是在貶抑她的性別、年齡、外表，害她無端遭受非議，向陳雪生求償精神慰撫金50萬元。
陳雪生後來在法庭提出抗辯，當時他在范雲後方，雙手放在立委李德維、陳以信肩膀上，就是為了避免和范雲有接觸，他的身形本來腹部就比較突出，沒有故意用肚子觸碰范雲；另外陳雪生也解釋，為了避免范雲可能移轉陳菊人事審查案焦點，才以不雅言語回應，這些言語皆屬通俗用語，無「性」或「性別」的意思。
一審簡易庭認為，陳雪生確實以肚子碰到范雲背部，否則不會說出「用肚子不會懷孕」，而後又以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑回應范雲，讓范雲感受冒犯、敵意、羞辱，確已損及范雲的人格尊嚴，構成性騷擾，判陳雪生應賠償8萬元，陳雪生不服而提出上訴。
陳雪生上訴之後，北院審判長日前開庭時表示，陳否認所做所為屬性騷擾，已造成他人不舒服，「如果是我自己，會先道歉再說，不需要花那麼多時間打官司，也不必浪費資源」。
台北地方法院今天說明判決理由，依據現場照片及證人證詞，合議庭認為，陳雪生確實是故意以其肚子碰觸被上訴人背部，而該行為已構成性騷擾。後來陳雪生又稱稱「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」、「神經病」、「往自己臉上貼金」，雖然陳雪生在審理過程中表示這是在自我辯護捍衛，且無性意涵，但自其言論整體脈絡觀之，此亦構成性騷擾。
值得注意的是，范雲在此性騷擾案，並未對陳雪生提刑事告訴，僅要求民事賠償；然而事後范雲卻因為「陳雪生在馬祖縣長任內性騷擾下屬」等發言，被陳雪生提告「加重誹謗罪」；法院審理則認為，范、陳兩人之間的糾紛無關公共利益，范批評陳的內容用詞遣字縱尖酸刻薄，但在言論自由保障範圍內，判范雲無罪，陳雪生不服上訴後，也被台灣高等法院駁回，范雲獲判無罪確定。
范雲：從訴訟過程看到女性困境
范雲也在聽判後表示，雖然獲得勝訴，但她實在高興不起來。這一路走來，她更加感覺到受性騷擾者面對的重重困難，像她的狀況，雖然是在公共場合，有人證、有影像紀錄等可以證明，都還要花這麼長的時間經歷訴訟的過程，甚至還被陳雪生反提告誹謗，在此刑事案件中，范雲自己從受害人轉為被告，每次都必須親自出庭。
范雲也說，職場申訴性騷擾的制度，對受害人非常不友善和困難，導致加害人在事發之後甚至揚言說「你就去告啊」；即使她今天在司法上獲得勝訴，陳雪生也僅被罰8萬元，而且他們還要繼續當同事，還要繼續在職場中跟對方相處；她認為申訴制度很有改善的空間。
范雲也表示，在整體的社會文化上，大家經常還是希望看到一個「完美的受害人」，假如受害人沒有崩潰哭泣，就會被質疑，像她就曾被質疑「那你為什麼沒有立刻離開議場？」「為什麼你沒有哭？後來還跟其他委員有說有笑」認為她對陳雪生的控訴就是政治操作，另外還有種種對她的羞辱，讓她感覺台灣其實離性別平等的社會還很遙遠。
范雲的律師賴芳玉也表示，性騷擾受害人最困難的是面對組織或文化內層層的權力結構，提出申訴或控訴時，會召喚來更多的攻擊。
世新大學性別所教授陳宜倩表示，社會大眾對性騷擾侵害的理解，若能拋棄「性道德」的框架，轉換成侵害受害人的「性自主權」、「工作權」等基本權利，應該可以減低對受害人的二度傷害。例如主管接收到受害人申訴時，會檢討受害人行為舉止穿著，或以「曝光後會引人非議」為理由勸說受害人不要提告，都是因為背後潛藏著「女性」應該如何潔身自愛這種性道德標準。
范雲表示，獲賠償的8萬元會全部捐給婦女救援基金會，專用於性騷擾相關的專案；而接下來她也將把經驗轉化成具體行動，全面徹底檢討目前性騷擾申訴制度、性別工作平等法及性騷擾防治法等法律的缺漏，用自己的受害人經驗，以及協助過許多受害人的經驗，實際改革性騷擾申訴制度。
陳雪生否認性騷擾，不滿告范雲毀謗無罪
判決出爐後，陳雪生透過聲明，強調自己沒有性騷擾范雲，因為他的身高近190公分，而范雲委員不足160公分，客觀上顯然不可能有肚子碰撞范雲臀部的情形，這點經過台北市政府性平會調查之後，也證實這點，范雲的控訴顯然與事實不符。
另外針對他在事發當場被范雲指控「性騷擾」後，說出「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」、「神經病」、「往自己臉上貼金」等言語後來也被法官認為是「性騷擾」，陳雪生抱屈表示，她當下是為了捍衛個人清譽，想表達「我對你沒興趣」的想法，情急之下用詞稍顯粗魯，但這絕對沒有性騷擾的意圖。
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。