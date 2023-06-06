用肚子頂范雲遭告性騷擾，陳雪生遭法院判賠8萬元確定，聲明嘆「司法已死」

立法院2020年審查監察院長被提名人陳菊人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生，用肚子頂她的背部，事後還用不雅字眼貶低她，因此提告求償。一審法官判陳雪生應賠償范雲8萬元，陳雪生不服上訴，今（6）日上午台北地院二審宣判，駁回上訴，判陳雪生要賠范雲8萬元確定。

法院認定：客觀行為和事後言論都屬性騷擾

2020年7月14日在立法院，在審查監察院人事案，藍綠雙方為了搶佔主席台發生推擠，范雲指控她被陳雪生以肚子碰撞背部至少3次，她當場表示「很噁心」、「這是性騷擾」，然而陳雪生當場沒有道歉，並回應范雲「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」，並以不雅字眼「神經病」、「往自己臉上貼金」

范雲認為，這些言行是在貶抑她的性別、年齡、外表，害她無端遭受非議，向陳雪生求償精神慰撫金50萬元。

陳雪生後來在法庭提出抗辯，當時他在范雲後方，雙手放在立委李德維、陳以信肩膀上，就是為了避免和范雲有接觸，他的身形本來腹部就比較突出，沒有故意用肚子觸碰范雲；另外陳雪生也解釋，為了避免范雲可能移轉陳菊人事審查案焦點，才以不雅言語回應，這些言語皆屬通俗用語，無「性」或「性別」的意思。

一審簡易庭認為，陳雪生確實以肚子碰到范雲背部，否則不會說出「用肚子不會懷孕」，而後又以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑回應范雲，讓范雲感受冒犯、敵意、羞辱，確已損及范雲的人格尊嚴，構成性騷擾，判陳雪生應賠償8萬元，陳雪生不服而提出上訴。

陳雪生上訴之後，北院審判長日前開庭時表示，陳否認所做所為屬性騷擾，已造成他人不舒服，「如果是我自己，會先道歉再說，不需要花那麼多時間打官司，也不必浪費資源」。

台北地方法院今天說明判決理由，依據現場照片及證人證詞，合議庭認為，陳雪生確實是故意以其肚子碰觸被上訴人背部，而該行為已構成性騷擾。後來陳雪生又稱稱「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」、「神經病」、「往自己臉上貼金」，雖然陳雪生在審理過程中表示這是在自我辯護捍衛，且無性意涵，但自其言論整體脈絡觀之，此亦構成性騷擾。

值得注意的是，范雲在此性騷擾案，並未對陳雪生提刑事告訴，僅要求民事賠償；然而事後范雲卻因為「陳雪生在馬祖縣長任內性騷擾下屬」等發言，被陳雪生提告「加重誹謗罪」；法院審理則認為，范、陳兩人之間的糾紛無關公共利益，范批評陳的內容用詞遣字縱尖酸刻薄，但在言論自由保障範圍內，判范雲無罪，陳雪生不服上訴後，也被台灣高等法院駁回，范雲獲判無罪確定。

范雲：從訴訟過程看到女性困境

范雲也在聽判後表示，雖然獲得勝訴，但她實在高興不起來。這一路走來，她更加感覺到受性騷擾者面對的重重困難，像她的狀況，雖然是在公共場合，有人證、有影像紀錄等可以證明，都還要花這麼長的時間經歷訴訟的過程，甚至還被陳雪生反提告誹謗，在此刑事案件中，范雲自己從受害人轉為被告，每次都必須親自出庭。

范雲也說，職場申訴性騷擾的制度，對受害人非常不友善和困難，導致加害人在事發之後甚至揚言說「你就去告啊」；即使她今天在司法上獲得勝訴，陳雪生也僅被罰8萬元，而且他們還要繼續當同事，還要繼續在職場中跟對方相處；她認為申訴制度很有改善的空間。

范雲也表示，在整體的社會文化上，大家經常還是希望看到一個「完美的受害人」，假如受害人沒有崩潰哭泣，就會被質疑，像她就曾被質疑「那你為什麼沒有立刻離開議場？」「為什麼你沒有哭？後來還跟其他委員有說有笑」認為她對陳雪生的控訴就是政治操作，另外還有種種對她的羞辱，讓她感覺台灣其實離性別平等的社會還很遙遠。

范雲的律師賴芳玉也表示，性騷擾受害人最困難的是面對組織或文化內層層的權力結構，提出申訴或控訴時，會召喚來更多的攻擊。

世新大學性別所教授陳宜倩表示，社會大眾對性騷擾侵害的理解，若能拋棄「性道德」的框架，轉換成侵害受害人的「性自主權」、「工作權」等基本權利，應該可以減低對受害人的二度傷害。例如主管接收到受害人申訴時，會檢討受害人行為舉止穿著，或以「曝光後會引人非議」為理由勸說受害人不要提告，都是因為背後潛藏著「女性」應該如何潔身自愛這種性道德標準。

范雲表示，獲賠償的8萬元會全部捐給婦女救援基金會，專用於性騷擾相關的專案；而接下來她也將把經驗轉化成具體行動，全面徹底檢討目前性騷擾申訴制度、性別工作平等法及性騷擾防治法等法律的缺漏，用自己的受害人經驗，以及協助過許多受害人的經驗，實際改革性騷擾申訴制度。

陳雪生否認性騷擾，不滿告范雲毀謗無罪

判決出爐後，陳雪生透過聲明，強調自己沒有性騷擾范雲，因為他的身高近190公分，而范雲委員不足160公分，客觀上顯然不可能有肚子碰撞范雲臀部的情形，這點經過台北市政府性平會調查之後，也證實這點，范雲的控訴顯然與事實不符。

另外針對他在事發當場被范雲指控「性騷擾」後，說出「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」、「神經病」、「往自己臉上貼金」等言語後來也被法官認為是「性騷擾」，陳雪生抱屈表示，她當下是為了捍衛個人清譽，想表達「我對你沒興趣」的想法，情急之下用詞稍顯粗魯，但這絕對沒有性騷擾的意圖。