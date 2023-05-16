全台累計已起訴26件適用國民法官案，台中7件、新北6件最多

司法院今（16）日召開例行記者會，公布今年1月國民法官新制上路之後，目前全台各地共有26件適用國民法官新制的案子已被起訴，分案後分布在全台12個地方法院，其中台中為最多共有7件，而案件類型則以殺人案有14件為最多。司法院發言人張永宏說明，當中有家庭間的家暴殺人案，也有親子糾紛等，不少會牽動社會情緒的案件。未來各地方法院都將持續辦理相關的準備和選任程序。

台中地方法院最多7件

根據司法院統計，目前台中地方法院的件數最多為7件，次之為新北地方法院，為6件。張永宏表示，這也和原本預估的差不多。另外在新竹有3件，台北有2件。其他包括橋頭、台南、苗栗、基隆、高雄、屏東、桃園各有1件，離島則是金門出現第1個案件。

PhotoCredit:司法院提供

原本司法院預估，1年將會有300件，但目前全台僅有26件，對此張永宏解釋，300件的估算也是依據過去檢察官起訴的案件類型中，適用國民法官的案件量來計算的；所以應該不至於錯估，而目前數量逐月增加，雖然1、2月都個別只有1件起訴，但是3月有7件，4月有8件，5月雖然現在才月中，但已經有9個案件了，相信未來會繼續等比增加。

另外有多個案件中，都有多名被告，其中最多的一個案件，被告人數高達6位，另外還有5件的人數多達2人以上。



例如高雄某案為2月28日下午橋頭區某處建案工地，柯姓死者（51歲）和李男（44歲）起爭執，李男打電話叫郭姓男子（30 歲）、戴姓男子（23 歲）及陳姓男子（32 歲）拿著刀子到場，4煞和柯男爆發肢體衝突，最後柯男送醫後不治死亡。當時4個人都被檢察官聲押。

殺人案最多，酒駕毒駕致死次之

適用國民法官的刑事案件包括最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、或故意犯罪因而發生死亡結果的案件，但少年刑事案件與毒品危害防制條例案件除外。

2023年1月1日起適用案件為故意犯罪因而發生死亡的案件；另外普通殺人未遂、貪污治罪條例之重大貪污行為等最輕本刑10年有期徒刑的案件，則預定於2026年1月1日起適用。

以目前全台起訴的案件類型區分，殺人案件共有14件，占54%最多；另外酒駕和毒駕致死的則共有8件，占比為31%；另外傷害致死的有4件，15%。

金門、基隆和台北的首個案件，都是酒駕致死。金門張姓賓士車主，今年1月酒駕撞死老翁，檢警蒐證認定張男涉犯刑法酒後駕車致人於死及肇事逃逸等罪嫌，於昨日偵查終結，依法向福建金門地方法院提起公訴，此案成為金門首宗國民法官審理案件。

另外基隆有一名高姓車主（22歲）1月某日晚間11點，駕駛其父親的車，在公園內喝了2瓶啤酒後，又駕車到劉姓友人租屋處從凌晨2點半一直喝到5點。凌晨5點半涉嫌酒後駕車離開朋友住處，在1分鐘後在中正路656巷口撞上行走在馬路邊的陳姓男子及停在路旁一輛小貨車。由於高男的車速相當快，陳男遭撞擊後當場死亡。起訴並指出，高男也有受傷，當時未下車查也沒有停留，直接駕車逃逸。此案成為基隆首宗國民法官審理案件。

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核稿編輯：翁世航