TNL+ 2023/05/19,
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印尼沐浴文化 ：一早起床洗澡是約定俗成，「露露浴」甚至成為國際美容SPA療程之一

印尼沐浴文化 ：一早起床洗澡是約定俗成，「露露浴」甚至成為國際美容SPA療程之一
印尼花草浴。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

早年，在印尼鮮少有熱水器，大部分人以冷水沖澡。幼年我住印尼，早上7點上課，家人清晨5點就陸續起床梳洗。印尼位於赤道，早上5、6點時天空還一片漆黑，氣溫涼爽，早上沐浴頗冷的。不過，長輩多會催促「趕快洗澡，準備上學！」要是賴著不洗，還被拖到浴室沖洗。。到台灣唸書後，早晚沐浴是南洋僑生的共同習性，也是一種標記。

工作一整天，下班回家好好沐浴，絕對是享受。沐浴能清潔身體，促進血液循環。沐浴還能讓人煥然一新，象徵洗滌身心靈汙穢，不少宗教儀式視沐浴為更新自我。

沐浴，印尼文為Mandi。多數印尼人一天至少沐浴兩次，通常早晚各洗一次澡。一早沐浴是一天的開始，出門工作、上學前必先清潔身體，將晚上睡覺留的汗水、氣味，沖洗乾淨。

早年，在印尼鮮少有熱水器，大部分人以冷水沖澡。幼年我住印尼，早上7點上課，家人清晨5點就陸續起床梳洗。印尼位於赤道，早上5、6點時天空還一片漆黑，氣溫涼爽，早上沐浴頗冷的。不過，長輩多會催促「趕快洗澡，準備上學！」要是賴著不洗，還被拖到浴室沖洗。

一早冰涼的水潑到身上，矇矓睡眼剎那被沖醒，頓時充滿精神。偶爾水溫太冷，還要邊洗邊跳，或大聲歌唱，讓身體發熱，減少寒意。雖然一早用冷水洗澡很冷，但在印尼，幾乎不分老少、族群，人人從頭洗到腳。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
賣場販賣的水杓，是印尼人沐浴時必定會使用的。

對印尼人來說，一早起床洗澡是約定俗成，否則不僅會招惹同學、親友訕笑，甚至被排擠。印象中，我讀小學時，某天有位男同學早上沒洗澡就上學，同學發現他眼角有眼屎、臉色暗沉，許多人就大聲笑他。

早上洗澡，到了傍晚或晚上還要再沐浴一次。經過一整天的上課、工作，全身流汗，加上氣候炎熱而且城市車水馬龍，空氣汙染、味道複雜，回到家中，第一時間必先沐浴，方能吃晚餐。

兒時，我一天經常洗到3至4次澡，翻看幼年照片，洗澡畫面最多。當時除早晚要洗，放學後也要沖澡，晚上要是與同伴玩耍，跑來跑去，流一身汗，媽媽規定我洗澡才能上床睡覺。洗好再灑爽身粉，塗到脖子、臉上，一身清爽、芬芳入眠。

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