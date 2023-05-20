解析中天電視台換照案：「一部勝訴、一部敗訴」，52頻道已有新住戶，原本的客群也回不來了
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本案司法判決意旨也只是指摘程序瑕疵問題，要求通傳會要拿2018年2月的新修正評分表為中天電視台打成績，俾作為決定准駁換照與否的根據，而非直接逕行發照。在可預見未來數年除了繼續法律攻防，中天電視台仍將以網路電視台之姿持續營運。
文：羅承宗（南台科大財法所教授兼所長）
2023年5月10日，台北高等行政法院終於就2020年11月下旬國家通訊傳播委員會（以下簡稱通傳會）駁回中天新聞台換照案作出一審判決（台北高等行政法院109年度訴字第1435號判決）。身處寬頻光世代，一場耗時兩年多的一審審理，恐怕會讓許多人忘了本案原委為何。以下先謹將事實概要略為整理如後。
中天電視公司係《衛星廣播電視法》第2條第4款之衛星頻道節目供應事業，前於2014年為所經營之中天新聞台申請換發執照，經通傳會2014年12月許可在案，執照有效期間為6年。嗣於執照期間屆滿前六個月之2020年6月間，中天電視公司規定檢具相關資料申請換照，經通傳會2020年11月18日第938次委員會以營運不善為由決議駁回換照申請。
中天電視公司不服提起行政訴訟，訴請撤銷原處分、請求被告作成准予換照處分，並請求通傳會給付新台幣79億餘元及其利息。
北高行判決呈現「一部勝訴、一部敗訴」狀態
中天電視公司在本案的訴訟的3個請求，亦即：撤銷原處分、准予換照處分以及給付79億餘元，台北高等行政法院駁回了准予換照與給付79億餘元請求，至於通傳會駁回換照申請的原處分則遭撤銷，台北高等行政法院並要求通傳會應依本判決法律見解作成決定。對雙方而言，判決結果呈現「一部勝訴、一部敗訴」狀態。
有關中天電視台換照案的諸多贊否議論，在2020年11月通傳會駁回換照申請之際在公共論壇上甚為喧騰，本文姑且略而不談。經2年多的審理與沉澱，台北高等行政法院實則以一個出乎公眾討論射程範圍以外的程序瑕疵，作為本次撤銷通傳會2020年11月駁回換照處分理由。
詳言之，法院相當謹慎先重申了針對獨立機關處分的審理原則，指出：
…考量被告經由多元專業委員組成之委員會，透過合議決策模式，及對外公開資訊、徵詢意見或舉辦聽證會等公共參與程序，對於具體個案所作成之決定，因具備多元專業性及民主正當程序之要求，行政法院固應給予相當之尊重，而採取「較低之審查密度」…。
但又例外地提出「……對於決策事實基礎有無錯誤、是否資訊不完全、理由的形成是否出於正當程序等節，法院仍應審查，以確保獨立機關的依法行政」等語，作為法院審查獨立機關處分之正當基礎。而這段用語，即為法院本次撤銷駁回換照處分的起手式鋪陳。
北高行以程序瑕疵為由撤銷NCC原處分
台北高等行政法院究竟用什麼程序瑕疵作為撤銷原處分依據？一言以蔽，問題出在換照評分表新舊版本使用差異問題。歸納而言，2018年2月起通傳會有個全面新修正的評分表，用以作為營運計畫5個審查項目的評分標準（24、12、12、6、6／60）。
但通傳會2020年11月駁回換照處分之際所使用的換照評分表，卻係以2018年2月前的舊評分表（25、15、10、5、5／60）。對此程序瑕疵，法院認為「形同改變執照的核發標準」，已造成該5個審查項目之決策事實「基礎錯誤而資訊不完全」，而「足以影響審議不予換照之結論」。
台北高等行政法院要求通傳會應依本判決法律見解作成決定，言下之意就是希望通傳會能依據2018年2月起新修正的評分表，作為准駁換發執照申請之依據。另值得附帶一提的是，至於中天電視公司曾多次指出的換照諮詢會議程序諸多問題，如：鑑定人資格、資料現場才收到、不允許用PPT輔助說明…等，這部分法院則概以「不影響被告委員會議因實質審議所作成意思決定之合法與否」為由，予以駁斥。
從這裡，也可察覺針對這個備受社會高度矚目的棘手案件，三位台北高等行政法院法官們頗為小心翼翼將本案戰場劃定為程序瑕疵問題，未跨入審查獨立機關准駁意思決定的實質領域。
本案又不得不讓人聯想同樣也是涉及中天電視公司、今年3月下旬台北高等行政法院判決確定的「鳳凰雲」案（台北高等行政法院判決111年度簡上字第12號判決）。
該案緣於2019年2月間中天新聞台製播《異象？！三市長合體天空出現「鳳凰展翅」雲朵》新聞；續於同日晚間製播《民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯「鳳凰雲」？！》新聞。經通傳會以內容未經事實查證，引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說進行結合，認中天電視公司違反《衛星廣播電視法》第27條規定，依同法第53條第2款規定，於2019年5月裁罰40萬元。
北高行著重程序問題，非涉實質審查
其間曲折的上訴與發回過程基於篇幅關係姑且省略，該案最終通傳會40萬元罰單遭撤銷確定的箇中原因，也是出在程序性說理問題。詳言之，通傳會於裁罰前曾提送2019年第3次諮詢會議，且該次諮詢會議出席委員共計16人，其中12人認定系爭新聞未涉違法，僅有4人認定系爭新聞違法，該次會議並決議建議處理方式為「發函改進」。
法院指出。若通傳會若決議不採諮詢會議建議，自應說明其不採納諮詢會議建議理由，並作成詳實之會議紀錄，俾供外界檢視其所為判斷之正確性及正當性。由於通傳會第848次委員會議紀錄之內容，僅有判斷結論之記載，至於其判斷理由則付之闕如。而原處分理由中，更是片斷擷取該次諮詢會議少數委員之部分意見，對於多數委員認為系爭新聞並未違法之意見置之不論。因此法院遂指出通傳會所為判斷之正確性即因欠缺理由而無從獲得擔保。
換言之，在本案中，法院明確闡明前階段諮詢委員會的新聞處理建議，雖非不能被後續的通傳會會議推翻。但當12／16的多數諮詢委員認為本案情節只要以發函改進處理即可時，通傳會會議仍要決定開罰，就應要配備相應之充足說理。而非僅片段擷取諮詢會議少數委員之開罰意見，便宜行事地作為通傳會開罰決定的意思決定。
訟案會纏訟許久，但環境已是另重宇宙
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。