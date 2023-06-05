比霧峰林家更早發跡，草屯洪家才是19世紀前期中台灣「谷地之王」

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霧峰林家因兼併土地和商業擴張的緣故，是19世紀後期中台灣的谷地之王。但在19世紀前期，洪家才是谷地之王。1840年代左右的洪璠聲勢如日中天，有連結埔里內山與海港的武裝商隊。因為做生意的關係，他與內山番社關係良好，本人也通曉南島語。
文：戰國福摩薩
之前提過霧峰林家因兼併土地和商業擴張的緣故，是19世紀後期中台灣的谷地之王。但在19世紀前期，洪家才是谷地之王。內陸沿山家族看似沒有平原的地利，也不臨近出海口，但他們與高地資源很近，有貿易之便，甚至就擁有資源，因此實際上實力不俗。
洪家性植派18世紀中在下茄荖崛起。之後其他支派也在周邊陸續拓展，例如和蒼派和敦樸派，敦樸派還可細分志忠派與陽明派。有點類似日本戰國的尾張織田家也有大和守家、岩倉家和彈正忠家。各派發跡點和主要分佈地各有不同，例如還有縣庄、頂茄荖和新庄等地，整體而言是沿著烏溪向東擴張。
到了19世紀，洪家影響力已經遠達埔里一帶。由於洪家早年在北投社地開墾，與阿立坤族北投社人關係密切，當北投社人移居時埔里時，彼此仍保持著關係。當時居住在埔里眉溪北岸牛眠的噶哈巫人，與南岸枇杷城的北投社人在爭奪控制權。北投社的巫春榮曾企圖藉洪家威勢壓迫噶哈巫人，想掌握全境的稅租。
1840年代左右，洪璠、洪欉、洪益兄弟領導的志忠派，逐漸成為洪家最有實力的一支。兄弟各個是豪傑，其中真正的實力者應該是洪璠。洪璠被推舉為草屯地區四大家族的總理，更在1846年以凝聚大洪家為名，興建了全體家族的祠堂燉煌堂。
要知道蓋廟是一件大事，因為背後有政治與金錢的運作，關乎蓋廟者的名望與實權。在那之前洪家各派都是各蓋各的家祠，洪璠這個動作等於是已經取得各派的共識，可說是「名義上」統一了洪家，正式成為洪家最高領袖。
這時的洪璠聲勢如日中天，與其他豪族一同蓋學校，興建武館訓練兵士，擁有墾地也經營商業，更有連結埔里內山與海港的武裝商隊。洪欉也同樣經營著武裝部隊和貿易，因為做生意的關係，他與內山番社關係良好，本人也通曉南島語。
有一段清軍將領呈給皇帝的奏摺提到「唯洪欉一逆，經我軍追捕勢蹙，奔入龜仔頭生番窩裏舊結內巢穴。伏查該逆素譯番語，貿易相通，早就該巢開墾耕種。」這時也是洪家的極盛時期，勢力範圍與霧峰林家接壤，兩家在現在霧峰區六股與坑口南北對峙。雙方長期有武裝衝突。
戴潮春戰爭在1862年爆發，初期洪家參與過幾場進攻戰。到了戰爭中期，洪家逐漸陷於劣勢，除了霧峰林家，草屯其他三大家族也加入圍攻洪家的行列。洪家內部也開始崩解；陽明派洪鍾英加入三大家族的陣營，共同對抗洪璠兄弟。
1864年洪欉、洪璠、洪花等主力將領陸續戰死，牛峙崎與北勢湳等根據地被攻陷，這一輩兄弟中剩下洪益能接下大任。洪益極為勇猛善戰，在幾年前斗六門戰役中將清軍總兵林向榮和副將王國忠斬殺。幾位哥哥陣亡後，他退守到高地繼續作戰。
由於洪家有埔里友好勢力作後盾，殘兵能退守到大後方修整，洪益以龜仔頭作為大本營，擊退了清軍進攻，之後一度將北勢湳一帶奪回。到了1865年，洪益這位最後的猛將在坪林作戰陣亡，志忠派勢力被殲滅。而那位在戰爭初期便與洪璠兄弟對抗的洪鍾英順勢崛起。
現在我們不確定洪鍾英選擇與洪璠兄弟對抗的原因，也許就是看不慣他們，也許是想藉此奪取家族領導權，又或者有更深的家族考量。總之以結果論來說，陽明派在戴潮春戰後也取代了志忠派，成為洪家新崛起的一系。
戰後洪家在烏溪以北的土地盡數被霧峰林家奪取。戴潮春戰爭也成為洪、林兩家發展的重大轉折點。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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