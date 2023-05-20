【動畫】《【我推的孩子】》：「推」如何成為粉絲的生命之糧，何以是無可取代的「神聖存在」？
我們想讓你知道的是
赤坂明與橫槍萌果筆下的「推」，集中描寫「推」如何成為了粉絲的生命之糧，及何以無可取代——推改變了追隨者的人生，成為追隨者視角中的「神聖存在」，露比如是、阿庫亞如是，就連在最後刺殺了愛的狂粉也如是。
重看長度接近90分鐘的《【我推的孩子】》動畫版第一集，其中有一句台詞讓我印象特別深刻。劇情是這樣的：有天愛回家的時候，不經意聽到阿庫亞與露比正在談論自己的身世——究竟自己父親是誰。就在阿庫亞為此一話題而感到心情沉重之際，露比倒是表現得一派輕鬆，斬釘截鐵地這樣說道：
一定是處女懷胎啦，男人什麼的從一開始就不存在。
然後鏡頭就轉向了愛，畫面中的她露出了一臉擔心的表情。事後她如此總結：「他們得出了一個奇怪的結論，我覺得這樣不太好」，並以此為理由詢問二人的生父要不要現身，見見她們的孩子。而接下來的故事我們都知道了：愛的這一通電話，成為了一切悲劇的開端。
這一段劇情所採用的演出手法很巧妙。「處女懷胎」這句對白本身很幽默，明顯是拿「偶像不可與異性交往」與「粉絲會在腦海中自動替偶像過濾掉『不符偶像的事物』」這些偶像潛規則與粉絲潛意識開玩笑。
但編導在演繹這段對白的時候，卻刻意抽走搞笑的演出方式——尤其對比前段兩個孩子打御宅藝，以及「愛舔小蘇打粉的天才童星」的橋段，這一幕就更顯得刻意平鋪直述。對白聽在觀眾耳裡有著幽默的弦外之音，但畫面中卻絲毫歡樂的氣氛也沒有，暗示著後來急轉直下的故事發展。
將心愛的偶像想像成「處女懷胎」，是為了保護偶像而設的潛意識防衛，讓偶像永遠都能成為自己所心儀的，純潔而聖潔的偶像。結果這一句話諷刺地，永遠地保護了作為偶像的愛，卻保護不了愛自身。以露比的無心之言為契機，愛將自己的住址交予二人的生父，結果為自己招致殺機。被狂粉刺殺後，殉道的愛成為了永遠的聖人，永遠的偶像，但真實的愛卻只能在孩子的目送下死去。偶像駕崩，偶像萬歲（The idol is dead, long live the idol）。
但偶像（アイドル）沒有了愛（アイ），就是少了一半，終究是殘缺的。面對無愛又殘缺的世界，留下來的人們該如何面對、如何活下去？這就是動畫第一集完結後，《【我推的孩子】》正式展開的故事。但如此的故事還在述說，所以這篇文章就先談別的——就來繼續討論一下「處女懷胎」這個話題好了。
將愛想像成「處女懷胎」，實際上就是把作為偶像的愛比作瑪利亞，也就是根據《聖經》記載，以童貞女之身受聖靈感孕，並誕下基督耶穌的那一位女性。天主教相信瑪利亞並無玷染原罪，稱瑪利亞為「天主之母」（中文又譯「聖母」）並加以致敬。為《【我推的孩子】》寫片頭曲的Ayase沒有放過原作此一宗教式的譬喻，也在〈偶像〉一曲寫下如此歌詞：「歌唱跳舞的我是瑪利亞」（歌い踊り舞う私はマリア）。
Tags：
GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
我們想讓你知道的是
美國西密西根大學（WMU）和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境，甚至學生可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。如果你正在考慮在職進修，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
美國西密西根大學和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境。全新的1+1碩士學程就是一個很好的例子，學生可以在台灣奠定基礎實力一年，然後前往美國校本部就讀，或可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。
美國西密西根大學全球創新管理碩士今年邁入第四屆招生，推出了最新的BAGC（Business Analytics Graduate Certificate）大數據商業分析證照課程。學員可以取得證照後，銜接線上或實體MBA課程，並彈性抵免學分。透過七個月的實務主題包含商業分析、商業資料管理、視覺化分析、預測分析與資料探勘，讓專業工作者在未來虛實交互的商業營運模式中，找到最適決策。
今年五月初，西密西根大學商學院行銷學首席教授Kelley O'Reilly親自來台授課。接受中心採訪時，她談到對人工智慧如何顛覆傳統產業的樂觀態度：「我認為人工智慧的出現對人類文明是有益的。我們不需要過度驚慌。人工智慧會進化，而人類當然也會。懂得運用就能截長補短，世界將會變得更美好。」
Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
記得Kelley教授的跨國談判溝通課是場震撼教育；教授指派了一項任務，內容是和旅行社議價所有可能的旅遊方案，這對當時的校友來說是一項艱難的挑戰。Kelley教授在課程中說道，「談判最重要的是提供雙方所需的資源，創造互利共贏的長久合作關係，而非視對方為敵人。」在大數據的時代，我們有太多可運用的AI工具，幫助我們將數據影像視覺化達到更精準的預測。無論是在談判的過程或是向客戶提案，能看懂圖表的言外之意，將是一個能讓你從人群中脫穎而出的專業技能。
校友黃副理也在文末有感而發：真心感恩，能在台灣完成我第二個碩士學位，而且是用相對低的成本體驗了國外的教學方式，兼顧工作與學業的方式，非常適合經理人的需求，藉此在這一新世代科技轉折「奇異點」中勝出。如果你正在考慮在職進修，想創造全英文環境並提升自己的英文口說與報告能力，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
- 更多精采課程內容請洽：美國西密西根大學在台辦事處（02）6605-0679
- 預約課程說明會：https://www.wmumba.com.tw/wmu_contact_me_tw/
本文章內容由「中碩教育集團」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。