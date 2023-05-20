TNL+ 2023/05/20,
動漫

【動畫】《【我推的孩子】》：「推」如何成為粉絲的生命之糧，何以是無可取代的「神聖存在」？

【動畫】《【我推的孩子】》：「推」如何成為粉絲的生命之糧，何以是無可取代的「神聖存在」？
動畫《【我推的孩子】》劇照，羚邦國際發行

我們想讓你知道的是

赤坂明與橫槍萌果筆下的「推」，集中描寫「推」如何成為了粉絲的生命之糧，及何以無可取代——推改變了追隨者的人生，成為追隨者視角中的「神聖存在」，露比如是、阿庫亞如是，就連在最後刺殺了愛的狂粉也如是。

重看長度接近90分鐘的《【我推的孩子】》動畫版第一集，其中有一句台詞讓我印象特別深刻。劇情是這樣的：有天愛回家的時候，不經意聽到阿庫亞與露比正在談論自己的身世——究竟自己父親是誰。就在阿庫亞為此一話題而感到心情沉重之際，露比倒是表現得一派輕鬆，斬釘截鐵地這樣說道：

一定是處女懷胎啦，男人什麼的從一開始就不存在。

然後鏡頭就轉向了愛，畫面中的她露出了一臉擔心的表情。事後她如此總結：「他們得出了一個奇怪的結論，我覺得這樣不太好」，並以此為理由詢問二人的生父要不要現身，見見她們的孩子。而接下來的故事我們都知道了：愛的這一通電話，成為了一切悲劇的開端。

這一段劇情所採用的演出手法很巧妙。「處女懷胎」這句對白本身很幽默，明顯是拿「偶像不可與異性交往」與「粉絲會在腦海中自動替偶像過濾掉『不符偶像的事物』」這些偶像潛規則與粉絲潛意識開玩笑。

但編導在演繹這段對白的時候，卻刻意抽走搞笑的演出方式——尤其對比前段兩個孩子打御宅藝，以及「愛舔小蘇打粉的天才童星」的橋段，這一幕就更顯得刻意平鋪直述。對白聽在觀眾耳裡有著幽默的弦外之音，但畫面中卻絲毫歡樂的氣氛也沒有，暗示著後來急轉直下的故事發展。

將心愛的偶像想像成「處女懷胎」，是為了保護偶像而設的潛意識防衛，讓偶像永遠都能成為自己所心儀的，純潔而聖潔的偶像。結果這一句話諷刺地，永遠地保護了作為偶像的愛，卻保護不了愛自身。以露比的無心之言為契機，愛將自己的住址交予二人的生父，結果為自己招致殺機。被狂粉刺殺後，殉道的愛成為了永遠的聖人，永遠的偶像，但真實的愛卻只能在孩子的目送下死去。偶像駕崩，偶像萬歲（The idol is dead, long live the idol）。

但偶像（アイドル）沒有了愛（アイ），就是少了一半，終究是殘缺的。面對無愛又殘缺的世界，留下來的人們該如何面對、如何活下去？這就是動畫第一集完結後，《【我推的孩子】》正式展開的故事。但如此的故事還在述說，所以這篇文章就先談別的——就來繼續討論一下「處女懷胎」這個話題好了。

將愛想像成「處女懷胎」，實際上就是把作為偶像的愛比作瑪利亞，也就是根據《聖經》記載，以童貞女之身受聖靈感孕，並誕下基督耶穌的那一位女性。天主教相信瑪利亞並無玷染原罪，稱瑪利亞為「天主之母」（中文又譯「聖母」）並加以致敬。為《【我推的孩子】》寫片頭曲的Ayase沒有放過原作此一宗教式的譬喻，也在〈偶像〉一曲寫下如此歌詞：「歌唱跳舞的我是瑪利亞」（歌い踊り舞う私はマリア）。

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