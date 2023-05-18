彰化首件國民法官參與審判案：男子吸毒駕駛撞死29歲員警今起訴
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彰化第一起國民法官案件出爐，為今年過年期間一名警察遭到毒駕撞死的事故。雖然毒駕法定刑為3年，但因為吳男有前科且曾被判決確定，10年內再犯不能安全駕駛因而致人於死罪，涉犯《刑法》第185條之3，法定刑為無期徒刑或5年以上有期徒刑之罪。
彰化縣一名37歲的男子吳柏翰在今年大年初二，疑似吸毒駕駛，從後方追撞彰化警分局現年29歲的員警高偉倫，高被撞後噴飛10多公尺，送醫後不治身亡。經警方調查，發現肇事吳男有多項毒品酒駕前科，雖其酒測值為0，但車上有多包毒品。彰化地檢署今（18）日依照國民法官法程序提起公訴，正式啟動並進入準備程序，這也是彰化首件國民參與審判的案件。
案發過程為何？
高偉倫在今年農曆年節是第二批休假的警察人員，初二值勤結束就放假，下班後騎車返回租屋處，準備收拾行李返回高雄與家人團圓，沒想到行經彰興路、聖安路口停等紅燈時，遭到吳男從後方追撞。
依監視器畫面顯示，高偉倫在事發時，騎機車等停紅燈，突然由吳嫌駕駛的紅色轎車從後高速追撞，高偉倫被撞飛近15公尺，肇事轎車也翻了幾翻，往前衝了約50公尺，四輪朝天，幾成廢鐵，吳嫌也被拋出車外，受傷送醫。
吳男肇事後因受傷住院且疑吸毒神智恍惚，警方在他身上及車內查獲了10多包毒品，他表示自己當時從員林出發返回彰化找朋友，而車禍當下因精神恍惚，陷入昏睡才發生事故。
彰化地檢：將積極舉證還原事實
彰化地檢署指出，吳男在彰化市彰興路段，於施用毒品後有不能安全駕駛情形，仍駕車上路致肇事撞高員致死，經偵查、蒐證後，認吳男前於2014年因酒醉駕車之公共危險罪行，經法院判決有罪確定，10年內再犯不能安全駕駛因而致人於死罪，涉犯《刑法》第185條之3第3項前段服用毒品駕車致人於死，法定刑係無期徒刑或5年以上有期徒刑之罪。
另外現行的刑法規定，毒駕得處以3年以下有期徒刑，得併科30萬元罰金；致重傷者處以1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；因而致人死亡者，則處以3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。
彰化地檢署表示，此案在近日偵查終結，依法提起公訴，吳柏翰也同日在今天隨案移送法院，該案為彰化地檢署於國民法官法實施後首件國民參與審判案件，正式啟動並進入審判程序。
彰化地檢署強調，審判階段檢方將堅實舉證並積極論辯，以還原本案事實，並針對被告各項量刑因子進行完整之辯論，務必使國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判。同時協調財團法人犯罪被害人保護協會台灣彰化分會協助提供輔助資源及心理支持，保護被害人家屬避免受到二次傷害。
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核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。